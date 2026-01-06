امریکی نائب صدر کے گھر پر حملہ، کھڑکیاں توڑی گئیں، وینس نے سکیورٹی فورسز کے فوری ردعمل پر کیا اظہار تشکر
امریکی نائب صدر نے سکیورٹی اور مقامی حکام کی تیز رفتار کارروائی کی تعریف کی جنہوں نے حملہ آور کو گھر سے پکڑ لیا۔
Published : January 6, 2026 at 11:05 AM IST
اوہائیو، امریکہ: امریکی نائب صدر جے ڈی وینس نے پیر کو سنسناٹی، اوہائیو میں واقع ان کے گھر سے حملہ آور کو پکڑنے پر قانون نافذ کرنے والے اداروں کا شکریہ ادا کیا اور واقعے کی میڈیا کوریج کو روکنے پر زور دیا۔
سوشل میڈیا پلیٹ فارم ایکس پر ایک پوسٹ میں وینس نے کہا کہ ایک شخص نے کھڑکیوں کو نقصان پہنچا کر ان کے گھر میں گھسنے کی کوشش کی۔ انہوں نے لکھا، "میں اپنے گھر پر حملے کے حوالے سے سب کی نیک تمناؤں کا شکر گزار ہوں۔ جہاں تک مجھے معلوم ہے، ایک پاگل شخص نے کھڑکیوں پر ہتھوڑا مار کر اندر داخل ہونے کی کوشش کی۔"
I appreciate everyone's well wishes about the attack at our home. As far as I can tell, a crazy person tried to break in by hammering the windows. I'm grateful to the secret service and the Cincinnati police for responding quickly.— JD Vance (@JDVance) January 5, 2026
We weren't even home as we had returned…
امریکی خفیہ سروس اور سنسناٹی پولیس ڈیپارٹمنٹ
وینس نے سکیورٹی اور مقامی حکام کے تیز ردعمل کی تعریف کی اور امریکی خفیہ سروس اور سنسناٹی پولیس ڈیپارٹمنٹ کا ان کی فوری کارروائی پر شکریہ ادا کیا۔ ان کا مزید کہنا تھا کہ ’میں سیکرٹ سروس اور سنسناٹی پولیس کا ان کی فوری کارروائی پر شکر گزار ہوں‘۔
نائب صدر نے واضح کیا کہ جب یہ واقعہ پیش آیا۔ اس وقت نہ تو وہ اور نہ ہی ان کا خاندان گھر پر تھا۔ وینس نے اپنی پوسٹ میں لکھا، "ہم گھر پر نہیں تھے کیونکہ ہم پہلے ہی ڈی سی واپس آ چکے تھے۔" انہوں نے میڈیا سے بھی کہا کہ وہ اس کوریج کے، ان کے خاندان، خاص طور پر ان کے بچوں پر اثرات پر غور کریں۔
جے ڈی وینس کی میڈیا سے درخواست
انہوں نے مزید کہا، "میڈیا سے ایک درخواست: ہم اپنے بچوں کو عوامی خدمت کی اس زندگی کی حقیقتوں سے ہر ممکن حد تک بچانے کی کوشش کرتے ہیں۔ اس نقطۂ نظر سے، مجھے اپنے گھر کی کھڑکیوں میں سوراخوں کی تصاویر دکھانے کی خبر کی قدر پر شک ہے۔"
دریں اثنا، سی این این نے پیر کو ایک وفاقی قانون نافذ کرنے والے ادارے کے حوالے سے بتایا کہ امریکی نائب صدر جے ڈی وینس کے اوہائیو کے گھر میں ہونے والے ایک واقعے میں کئی کھڑکیوں کو نقصان پہنچنے کی اطلاعات کے بعد ایک شخص کو حراست میں لے لیا گیا ہے اور اس سے تفتیش جاری ہے۔ ابتدائی معلومات کے مطابق یہ واقعہ آدھی رات کے کچھ دیر بعد پیش آیا اور اس وقت وینس کا خاندان وہاں موجود نہیں تھا۔
تفتیش کار واقعے کی کر رہے ہیں تحقیقات
حکام کا ماننا ہے کہ ملوث شخص نائب صدر کے گھر میں داخل ہونے میں کامیاب نہیں ہوا۔ مقامی میڈیا آؤٹ لیٹس کی طرف سے شائع ہونے والی تصاویر میں گھر کی کھڑکیوں کو ہونے والے نقصان کو واضح طور پر دکھایا گیا ہے۔ تاہم، حکام نے کہا کہ ابھی تک یہ واضح نہیں ہے کہ نقصان کی وجہ کیا ہے کیونکہ تفتیش کار اس واقعے کے ارد گرد کے حالات کی تحقیقات کر رہے ہیں۔
سکیورٹی کے بڑھتے ہوئے خدشات
وفاقی حکام نے کہا کہ قانون نافذ کرنے والے حکام اس بات کی بھی تحقیقات کر رہے ہیں کہ آیا یہ واقعہ خاص طور پر نائب صدر وینس یا ان کے خاندان کے افراد کے خلاف تھا، سی این این نے رپورٹ کیا، کیونکہ تحقیقات ابھی جاری ہیں۔ ایک ترجمان نے کہا کہ سکیورٹی کے بڑھتے ہوئے خدشات کے درمیان، نائب صدر وینس نے صدر ڈونلڈ ٹرمپ کی نیوز کانفرنس میں شرکت نہیں کی جس میں نکولس مادورو کی گرفتاری کا اعلان کیا گیا تھا۔ آپریشن کی منصوبہ بندی اور اس پر عمل درآمد میں وینس کے قریب سے ملوث ہونے کے باوجود ایسا ہوا۔
وہ بریفنگ میں شریک نہیں ہوئے
صدر ٹرمپ نے ہفتے کے روز نکولس مادورو کو امریکی حراست میں لیے جانے کے چند گھنٹوں بعد میڈیا سے خطاب کیا۔ فاکس نیوز نے رپورٹ کیا کہ وہ سکریٹری آف اسٹیٹ مارکو روبیو، سیکریٹری آف وار پیٹ ہیگستھ اور چیئرمین جوائنٹ چیفس آف اسٹاف جنرل ڈین کین کے ساتھ کھڑے تھے۔ اگرچہ وینس نے سوشل میڈیا پلیٹ فارم X پر عوامی طور پر آپریشن کی تعریف کی، لیکن وہ بریفنگ میں شریک نہیں ہوئے۔