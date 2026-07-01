جاپان کی وزیر اعظم تاکائیچی کا سہ روزہ بھارت دورہ آج سے شروع، ہند-جاپان کانفرنس میں کریں گی شرکت
تاکائیچی کے بھارت دورے سے سرمایہ کاری اور اختراعی مواقع اور اقتصادی تعلقات کو کو فروغ ملنے کی امید ہے۔
Published : July 1, 2026 at 7:57 AM IST
نئی دہلی: جاپانی وزیر اعظم سنائے تاکائیچی یکم جولائی سے تین جولائی تک بھارت کے سہ روزہ سرکاری دورے پر آج شام نئی دہلی پہنچیں گی۔ عہدہ سنبھالنے کے بعد یہ ان کا ہندوستان کا پہلا سرکاری دورہ ہوگا۔
وزارت خارجہ کے مطابق اپنے دورے کے دوران جاپانی وزیر اعظم 16ویں ہند-جاپان سالانہ سربراہی کانفرنس میں شرکت کریں گی۔ تاکائیچی کے اس دورہ سے سرمایہ کاری اور اختراعی مواقع کو فروغ ملنے، اقتصادی تعلقات کو مضبوط ملنے اور سیمی کنڈکٹرز اور ضروری معدنیات جیسے شعبوں میں مضبوط سپلائی چین بنانے کی کوششوں کو فروغ ملنے کی امید ہے۔
سفارتی ذرائع نے بتایا کہ اس دورے میں بحری سلامتی، دفاعی ٹیکنالوجی میں تعاون کو بڑھانے اور خلیج بنگال اور شمال مشرقی بھارت کو جوڑنے والی صنعتی ویلیو چین کی تعمیر پر بھی توجہ دی جائے گی۔ 16 ویں ہند-جاپان سالانہ چوٹی کانفرنس میں جاپانی وزیر اعظم کی شرکت دونوں فریقوں کو دو طرفہ تعاون کی مکمل رینج کا جائزہ لینے اور اسے مضبوط بنانے کے ساتھ ساتھ باہمی مفاد کے علاقائی اور عالمی مسائل پر تبادلہ خیال کا موقع ملے گا۔
یہ دورہ اگست 2025 میں 15ویں ہند-جاپان سالانہ چوٹی کانفرنس کے لیے وزیر اعظم مودی کے ٹوکیو کے دورے کے بعد ہو رہا ہے۔ یہ ہند-جاپان خصوصی اسٹریٹجک اور عالمی شراکت داری کو مزید مضبوط بنانے کے لیے دونوں ممالک کے مشترکہ عزم کی عکاسی کرتا ہے۔
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تاکائیچی انڈیا-جاپان بزنس فورم کی میٹنگ میں بھی شرکت کریں گے۔ ذرائع نے بتایا کہ اے آئی تعاون کے بارے میں اہم اعلان کا امکان ہے، اور تجاویز میں اوڈیشہ میں بڑے پیمانے پر گرین امونیا پروجیکٹ، بائیو گیس تعاون کو مضبوط بنانا، اور علاقائی لچک کو فروغ دینا شامل ہے۔
ایک ذریعہ نے کہا کہ "اس دورے کا مقصد سرمایہ کاری اور اختراع کے ذریعے اقتصادی ترقی کو فروغ دینا ہے۔ سیمی کنڈکٹرز اور ضروری معدنیات جیسے شعبوں میں مضبوط سپلائی چین بنانے کے ساتھ ساتھ اقتصادی سلامتی کو مضبوط بنانے پر بھی توجہ دی جائے گی۔"
سالانہ سربراہی اجلاس میں نتائج کی دستاویزات میں توانائی کے شعبے، اے آئی، دوا سازی، بیٹریاں، اور ضروری معدنیات جیسے شعبوں کا احاطہ کرنے کی توقع ہے۔ توقع ہے کہ مفاہمت کی یادداشت پر دستخط کیے جائیں گے اور مشترکہ بیان جاری کیا جائے گا۔ بھارت اور جاپان نے 2014 میں اپنے تعلقات کو ایک خصوصی اسٹریٹجک اور عالمی شراکت داری میں اپ گریڈ کیا۔
ذرائع نے بتایا کہ گذشتہ اگست میں پی ایم مودی کے جاپان دورے نے سکیورٹی، معیشت، سرمایہ کاری، اختراعات اور عوام سے لوگوں کے تبادلے کو ترجیح دیتے ہوئے اگلی دہائی کے لیے ماحول تیار کیا۔ انہوں نے کہا کہ بھارت وزیر اعظم تاکائیچی کے ذریعہ پیش کردہ تازہ ترین "فری اینڈ اوپن انڈو پیسیفک" (FOIP) کو آگے بڑھانے میں ایک ضروری شراکت دار ہے۔ دونوں ممالک قانون کی حکمرانی پر مبنی بین الاقوامی نظم کو فروغ دینا چاہتے ہیں۔
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