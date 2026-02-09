جاپانی وزیر اعظم تاکائیچی نے بھاری اکثریت سے الیکشن جیت لیا، پی ایم مودی نے دی مبارکباد
جاپان کے ایوان زیریں کے انتخابات میں وزیر اعظم تاکائیچی کی جماعت ایل ڈی پی نے دو تہائی اکثریت حاصل کر لی ہے۔
Published : February 9, 2026 at 8:22 AM IST
ٹوکیو، جاپان: مشرقی ملک جاپان کی حکمران لبرل ڈیموکریٹک پارٹی (ایل ڈی پی) نے اتوار کے عام انتخابات میں ایوانِ نمائندگان میں دو تہائی اکثریت حاصل کر لی، جس سے وزیرِ اعظم سانے تاکائیچی کو اپنے قدامت پسند پالیسی کے ایجنڈے کو آگے بڑھانے کے لیے فیصلہ کن مینڈیٹ دیا گیا۔
وزیر اعظم نریندر مودی نے انہیں ان کی جیت پر مبارکباد دی۔ انہوں نے کہا، "سنائے تاکائیچی کو ایوان نمائندگان کے انتخابات میں آپ کی تاریخی جیت پر مبارکباد! ہماری خصوصی حکمت عملی اور عالمی شراکت داری عالمی امن، استحکام اور خوشحالی کو فروغ دینے میں اہم کردار ادا کرتی ہے۔ مجھے یقین ہے کہ آپ کی قابل قیادت میں ہم ہندوستان-جاپان دوستی کو مزید بلندیوں تک لے جائیں گے۔"
Congratulations Sanae Takaichi on your landmark victory in the elections to the House of Representatives!— Narendra Modi (@narendramodi) February 8, 2026
Our Special Strategic and Global Partnership plays a vital role in enhancing…
دو تہائی اکثریت، 465 رکنی ایوان زیریں میں 310 نشستیں، لبرل ڈیموکریٹک پارٹی (ایل ڈی پی) کو آئین میں ترمیم کرنے اور قوانین منظور کرنے کی اجازت دیتی ہیں، چاہے وہ ایوان بالا یعنی ایوانِ کونسلرز میں مسترد ہو جائیں، جہاں حکمران اتحاد اب بھی اقلیت کا حامل ہے۔
خبروں کے مطابق ایل ڈی پی پہلی جماعت ہے جس نے جنگ کے بعد جاپان میں ایسی کامیابی حاصل کی ہے۔ اس زبردست جیت نے 198 سیٹوں سے پارٹی کی قبل از انتخابات طاقت میں نمایاں اضافہ کیا۔ اس کی بڑی وجہ تاکائیچی کی ذاتی مقبولیت تھی۔
ایل ڈی پی اور اس کی اتحادی پارٹنر جاپان انوویشن پارٹی (جے آئی پی) مل کر چیمبر میں اپنی مضبوط موجودگی برقرار رکھیں گے، اکتوبر میں اقتدار سنبھالنے کے بعد تاکائیچی کی پوزیشن کو مزید مضبوط کریں گے۔ اپنی جیت کی خبر کے بعد ایک ٹیلی ویژن پروگرام میں بات کرتے ہوئے تاکائیچی نے کہا کہ ہم پر بہت بڑی ذمہ داری عائد ہوتی ہے کہ ہم انتخابی مہم کے دوران کیے گئے وعدوں کو مسلسل پورا کریں۔
اس نے یہ بھی اشارہ کیا کہ وہ بڑی حد تک موجودہ کابینہ لائن اپ کو برقرار رکھیں گی، جسے چار ماہ سے بھی کم عرصہ قبل اس کے آغاز کے بعد سے زبردست عوامی حمایت حاصل ہے۔
انتخابات نے نو تشکیل شدہ سینٹرسٹ ریفارم الائنس کو ایک بڑا دھچکا پہنچایا، جس کی ووٹنگ سے قبل 167 سیٹوں کی تعداد آدھی رہ گئی تھی۔ اس کے ساتھی رہنماؤں یوشی ہیکو نودا اور ٹیٹسو سائتو نے اشارہ دیا ہے کہ وہ شکست کے بعد مستعفی ہو سکتے ہیں۔ دائمی افراط زر اور بگڑتے ہوئے بین الاقوامی سلامتی کے ماحول کے درمیان، تاکائیچی نے جاپان کی دفاعی صلاحیتوں کو مضبوط بناتے ہوئے ایک "ذمہ دار لیکن جارحانہ" مالیاتی پالیسی اپنانے کا وعدہ کیا ہے۔
انہوں نے جے آئی پی پر بھی زور دیا، جسے نپون ایشین کے نام سے جانا جاتا ہے، اتحاد میں ذمہ داریاں بانٹیں، چاہے پارٹی نے کابینہ کے عہدے نہ لینے کا فیصلہ کیا ہو۔ جے آئی پی نے ایک اور سیٹ جیت لی، 35 تک پہنچ گئی، حالانکہ اس نے اپنے سینئر پارٹنر کی رفتار کو پورا کرنے کے لیے جدوجہد کی۔
جے آئی پی کے رہنما ہیروفومی یوشیمورا نے اوساکا میں ایک پریس کانفرنس میں کہا، "یہ ایک ایسا انتخاب تھا جس میں ہم نے ایل ڈی پی کی طرف سے دباؤ محسوس کیا تھا۔" چھوٹی پارٹیوں میں، مقبول پارٹی سنسیتو، جو "جاپانی فرسٹ" کے پلیٹ فارم پر مہم چلاتی ہے، نے 13 نشستیں حاصل کیں، جو پہلے کی دو نشستیں ہیں، جب کہ ٹیم میرائی، جو سیاسی شرکت بڑھانے کے لیے ڈیجیٹل ٹیکنالوجی کو فروغ دیتی ہے، نو نشستوں کے ساتھ پہلی بار ایوان زیریں میں داخل ہوئی۔
انتخابات میں تقریباً 1,300 امیدواروں نے حصہ لیا، جن میں سے 289 نشستوں کا فیصلہ واحد رکنی اضلاع میں کیا گیا اور 11 علاقائی بلاکس میں متناسب نمائندگی کے ذریعے 176 نشستوں کا فیصلہ ہوا۔ ابتدائی ووٹنگ ریکارڈ 27.02 ملین بیلٹس تک پہنچ گئی، جو 2024 کے انتخابات سے تقریباً چھ ملین زیادہ ہے۔
کیوڈو کے ابتدائی اعداد و شمار کے مطابق، ووٹر ٹرن آؤٹ کا تخمینہ 56.23 فیصد لگایا گیا، جو پچھلے انتخابات سے تقریباً دو فیصد زیادہ ہے۔ جاپان میں 36 سال میں پہلی بار فروری میں عام انتخابات ہوئے۔ تاکائیچی کے فیصلے کو تنقید کا نشانہ بنایا گیا کیونکہ کئی علاقوں میں شدید برف باری نے انتخابی مہم اور ووٹنگ میں خلل ڈالا۔
بڑھتی ہوئی مہنگائی سے گھرانوں پر دباؤ کے درمیان، بڑی جماعتوں نے ٹیکسوں میں کٹوتیوں کو موخر کر دیا ہے۔ انہوں نے حکومت کے ٹیکسوں کا بوجھ کم کرنے کے وعدے پر مہم چلائی۔ حکمران اتحاد نے بگڑتے ہوئے سیکیورٹی ماحول کے درمیان دفاعی اخراجات میں اضافے کے لیے حمایت بھی مانگی۔ تاکائیچی نے کہا کہ ان کی حکومت خوراک پر 8 فیصد کنزمپشن ٹیکس کو دو سال کے لیے معطل کرنے پر بات چیت کو تیز کرے گی، جو کہ ایل ڈی پی کے اہم انتخابی وعدوں میں سے ایک ہے۔