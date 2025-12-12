جاپان میں چھ اعشاریہ سات کی شدت کا زلزلہ: زلزلے کے بعد سونامی کی وارننگ جاری
جاپان کی موسمیاتی ایجنسی نے خبردار کیا ہے کہ ایک میٹر (تین فٹ) تک اونچی سونامی لہریں شمالی بحرالکاہل کے ساحل سے ٹکر سکتی ہیں۔
ٹوکیو: موسمیاتی ایجنسی نے بتایا کہ جمعہ کو شمالی جاپان کے قریب 6.7 شدت کا زلزلہ آیا۔ چند روز قبل اسی علاقے میں 7.5 شدت کے زلزلے سے کم از کم 50 افراد زخمی ہوئے تھے۔ جاپان کی موسمیاتی ایجنسی (جے ایم اے) نے اپنے ابتدائی شدت کے تخمینے کو 6.5 سے بڑھاتے ہوئے خبردار کیا ہے کہ ایک میٹر (تین فٹ) تک سونامی کی لہریں شمالی بحرالکاہل کے ساحل سے ٹکرا سکتی ہیں۔
ریاستہائے متحدہ کے جیولوجیکل سروے (یو ایس جی ایس) نے یہ بھی کہا کہ زلزلے کی شدت 6.7 تھی اور یہ ہونشو کے مرکزی جزیرے پر ایواتی پریفیکچر کے کوجی شہر سے 130 کلومیٹر (81 میل) کے فاصلے پر آیا۔
سڑکوں کو نقصان، کھڑکیاں ٹوٹ گئیں
براڈکاسٹر این ایچ کے (NHK) نے کہا کہ ہلچل پیر کی رات دیر گئے بڑے جھٹکوں سے کم شدید تھی۔ اس زلزلہ نے شیلف سے اشیاء کو گرا دیا، سڑکوں کو نقصان پہنچایا، کھڑکیاں ٹوٹ گئیں اور سونامی کی لہریں 70 سینٹی میٹر تک بلند ہوئیں۔
نیوکلیئر ریگولیشن اتھارٹی نے جمعہ کو کہا کہ علاقے میں جوہری تنصیبات میں خلل کے فوری آثار نہیں ہیں۔ پیر کے زلزلے کے بعد، جے ایم اے (JMA) نے ایک خصوصی ایڈوائزری جاری کی۔
اس نے خبردار کیا ہے کہ اگلے ہفتے کے اندر اسی یا اس سے زیادہ شدت کا ایک اور زلزلہ آسکتا ہے۔ ایڈوائزری میں جاپان کے مرکزی جزیرے ہونشو اور ہوکائیڈو کے شمال مشرقی سرے پر واقع سانریکو کے علاقے کا احاطہ کیا گیا، جو کہ بحرالکاہل کا سامنا ہے۔
خطہ 9 شدت کے زیر سمندر زلزلے کی یادوں سے گھرا
یہ خطہ 2011 میں 9.0 شدت کے زیر سمندر زلزلے کی یادوں سے گھرا ہوا ہے، جس نے سونامی کو جنم دیا تھا جس میں تقریباً 18,500 افراد ہلاک یا لاپتہ ہو گئے تھے۔ اگست 2024 میں، جے ایم اے (JMA) نے جاپان کے بحر الکاہل کے ساحل کے جنوبی حصے کے لیے اپنی پہلی خصوصی ایڈوائزری جاری کی، جس میں نانکائی گرت کے ساتھ ممکنہ "میگا زلزلے" کی وارننگ دی گئی۔
فلپائنی سمندری ٹیکٹونک پلیٹ
800 کلومیٹر (500 میل) زیر سمندر خندق وہ جگہ ہے جہاں فلپائنی سمندری ٹیکٹونک پلیٹ براعظمی پلیٹ کے نیچے آہستہ آہستہ پھسل رہی ہے جس پر جاپان واقع ہے۔ حکومت نے کہا ہے کہ نانکائی گرت میں زلزلہ اور اس کے نتیجے میں سونامی سے 298,000 افراد ہلاک اور 2 ٹریلین ڈالر تک کا نقصان ہو سکتا ہے۔
دنیا کے سب سے زیادہ زلزلے سے متحرک ممالک میں سے ایک
جے ایم اے (JMA) نے گزشتہ سال کی ایڈوائزری کو ایک ہفتے کے بعد ختم کر دیا، لیکن اس سے چاول جیسی ضروری اشیاء کی خریداری میں خوف و ہراس پھیل گیا اور چھٹیاں گزارنے والوں کو ہوٹل کے ریزرویشن منسوخ کرنا پڑا۔ جاپان بحرالکاہل "رنگ آف فائر" کے مغربی کنارے پر چار بڑی ٹیکٹونک پلیٹوں پر بیٹھا ہے اور یہ دنیا کے سب سے زیادہ زلزلے سے متحرک ممالک میں سے ایک ہے۔ یہ جزیرہ گروپ، تقریباً 125 ملین افراد کا گھر ہے، ہر سال تقریباً 1,500 جھٹکے محسوس کرتے ہیں۔ زیادہ تر جھٹکے ہلکے ہوتے ہیں، حالانکہ ان سے ہونے والا نقصان ان کے مقام اور زمین کی سطح سے نیچے کی گہرائی کے لحاظ سے مختلف ہوتا ہے۔