'ایران میں نئی قیادت کا وقت ہے': احتجاج میں جانی نقصان سے متعلق خامنہ ای کے الزامات پر ٹرمپ کا ردعمل
ٹرمپ نے آیت اللہ علی خامنہ ای کو 'بیمار آدمی' قرار دیتے ہوئے کہاکہ ایران کی سنگین صورتحال اس کی موجودہ قیادت کا نتیجہ ہے۔
Published : January 18, 2026 at 11:20 AM IST
واشنگٹن: امریکی صدر ڈونلڈ ٹرمپ نے ایران کے سپریم لیڈر آیت اللہ علی خامنہ ای کی دہائیوں سے جاری حکمرانی کے خاتمے کا مطالبہ کرتے ہوئے کہا کہ ملک (ایران) کو نئی قیادت کی ضرورت ہے کیونکہ اسے مسلسل عوامی بدامنی کا سامنا ہے۔ سنیچر کے روز پولیٹیکو سے بات کرتے ہوئے ٹرمپ نے کہا کہ اسلامی جمہوریہ کو ہلا کر رکھ دینے والے حالیہ مظاہروں کے بعد "ایران میں نئی قیادت کا وقت ہے۔"
یہ مظاہرے سیاسی جبر، معاشی مشکلات اور انسانی حقوق کی خلاف ورزیوں پر عوامی غصے کی وجہ سے ہوئے ہیں۔ ٹرمپ نے ایران کی قیادت پر شدید تنقید کرتے ہوئے اس پر تشدد اور خوف کے ذریعے حکومت کرنے کا الزام لگایا۔
مبینہ پھانسیوں کا ذکر کرتے ہوئے انہوں نے کہا کہ "ایرانی حکومت نے اب تک کا سب سے بہترین فیصلہ دو دن پہلے 800 سے زیادہ لوگوں کو پھانسی نہ دینے کا فیصلہ تھا۔" امریکی صدر نے استدلال کیا کہ ایران کی موجودہ قیادت اقتدار میں رہنے کے لیے جبر پر آمادہ ہے۔ انہوں نے ایران کے زوال کے لیے خامنہ ای کو ذمہ دار ٹھہرایا۔
ٹرمپ نے رہبر اعلیٰ آیت اللہ خامنہ ای پر "ملک کی تباہی" کی قیادت کرنے اور اختلاف رائے کو دبانے کے لیے بے مثال تشدد کا استعمال کرنے کا الزام لگایا۔ انہوں نے کہا کہ 'قیادت کو اپنے ملک کو صحیح طریقے سے چلانے پر توجہ دینی چاہیے، جیسا کہ میں امریکہ کے ساتھ کرتا ہوں، اور کنٹرول رکھنے کے لیے ہزاروں لوگوں کو قتل نہیں کرنا چاہیے۔"
انہوں نے مزید کہا کہ "قیادت کا تعلق عزت سے ہے، خوف اور موت سے نہیں۔" ٹرمپ نے اپنی تنقید میں مزید شدت لاتے ہوئے خامنہ ای کو 'بیمار آدمی' قرار دیا اور کہا کہ ایران کی سنگین صورتحال ان کی موجودہ قیادت کا نتیجہ ہے۔ ٹرمپ کے مطابق ایران کے حکمرانوں کی وجہ سے ہی یہ ملک "رہنے کے لیے بدترین جگہ" بن گیا ہے۔
رہبر اعلیٰ کا امریکہ و اسرائیل پر نشانہ
ٹرمپ کے تبصرے خامنہ ای کے اس بیان کے بعد سامنے آئے ہیں کہ جس میں انہوں نے امریکہ اور اسرائیل کو "ایک بار پھر" شکست دینے اور "غداری کو کچلنے" کا دعویٰ کیا جسے ان کے مطابق واشنگٹن اور تل ابیب کی طرف سے بھڑکایا گیا تھا۔
سنیچر کو مذہبی تعطیل کے موقعے پر خطاب کے دوران خامنہ ای نے امریکہ پر الزام لگایا کہ ایران میں احتجاج کے اصل مجرم امریکی صدر ٹرمپ ہیں اور "امریکہ کا مقصد ایران کو نگلنا۔" ہے۔ انہوں نے امریکی صدر ڈونلڈ ٹرمپ کو ایران میں حالیہ فسادات میں ہلاکتوں اور تباہی کا ذمہ دار ٹھہراتے ہوئے کہا کہ ٹرمپ نے ذاتی طور پر مداخلت کی، عوامی طور پر تبصرہ کیا اور فسادیوں کی فوجی حمایت کی حوصلہ افزائی کی۔
خامنہ ای نے کہا کہ اگرچہ ایران جنگ نہیں چاہتا لیکن وہ "ملک کے اندر اور بیرون ملک بدامنی کے ذمہ داروں کو سزا دینے سے گریز نہیں کرے گا۔"
