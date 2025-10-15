ETV Bharat / international

جب ٹرمپ کی تعریف کر رہے تھے شہباز شریف، تب میلونی نے دیا حیرت انگیز ری ایکشن

پاکستان کے وزیر اعظم شہباز شریف نے کہا کہ صدر ٹرمپ کی انتھک کوششوں سے امن قائم ہوا ہے۔

italian pm meloni priceless reaction as pakistan shehbaz sharif nominates donald trump for nobel peace Urdu News
شہباز شریف نے ٹرمپ کو نوبل انعام کے لیے نامزد کیا (Social Media)
author img

By ETV Bharat Urdu Team

Published : October 15, 2025 at 11:14 AM IST

4 Min Read
Choose ETV Bharat

اسلام آباد: پاکستانی وزیر اعظم شہباز شریف کی جانب سے امریکی صدر ڈونلڈ ٹرمپ کی تعریف کرنے پر اٹلی کی وزیر اعظم جارجیا میلونی کے ردعمل کی ویڈیو سوشل میڈیا پر وائرل ہو گئی ہے۔ اس کلپ میں، جو غزہ پر شرم الشیخ سربراہی اجلاس سے لی گئی ہے، شریف، ٹرمپ کو خراج تحسین پیش کر رہے ہیں اور انہیں امن کے نوبل انعام کے لیے نامزد کر رہے ہیں۔

دریں اثنا، میلونی کے حیرت اور بے اعتمادی کے اظہار نے نیٹیزنز کی توجہ حاصل کی۔ میلونی کے ردعمل نے انسٹاگرام پر صارفین کی جانب سے ردعمل کا سیلاب اُٹھا دیا۔ ایک صارف نے لکھا کہ میں کیا دیکھ رہا ہوں کوئی مجھے یہاں سے نکال لے۔ ایک اور نے مذاق کیا کہ میلونی اور برطانوی وزیر اعظم کیئر اسٹارمر ہنسنے کی کوشش کر رہے تھے جب کہ شریف ان کی تعریف کر رہے تھے۔

ٹرمپ کو ’امن کا آدمی‘ قرار دینا

یہ وائرل لمحہ اس وقت پیش آیا جب ٹرمپ نے سربراہی اجلاس سے خطاب کرتے ہوئے شریف کو بات کرنے کی دعوت دیتے ہوئے کہا، "کیا آپ کچھ کہنا چاہتے ہیں؟ کہو جو آپ نے مجھے دوسرے دن کہا تھا"۔ اسٹیج پر جاتے ہوئے شریف نے ٹرمپ کو "امن کا آدمی" کے طور پر سراہتے ہوئے کہا، "یہ عصری تاریخ کے عظیم ترین دنوں میں سے ایک ہے کیونکہ صدر ٹرمپ کی انتھک کوششوں سے امن قائم ہوا ہے۔"

"لاکھوں جانیں بچائیں"

انہوں نے مزید کہا کہ پاکستان نے ٹرمپ کو بھارت اور پاکستان کے درمیان جنگ کو روکنے اور غزہ میں جنگ بندی کی ثالثی میں غیر معمولی کردار ادا کرنے پر امن کے نوبل انعام کے لیے نامزد کیا تھا۔ شریف نے ٹرمپ کو امن انعام کا سب سے حقیقی اور شاندار امیدوار قرار دیتے ہوئے کہا، ’’انھوں نے لاکھوں جانیں بچائی ہیں‘‘۔

ٹرمپ ہوگئے خوش

واضح طور پر مسرور، ٹرمپ نے مزاحیہ انداز میں جواب دیا، "واہ! مجھے اس کی توقع نہیں تھی۔ چلو گھر چلتے ہیں۔ میرے پاس کہنے کے لیے مزید کچھ نہیں ہے۔ یہ واقعی خوبصورت اور خوبصورتی سے پیش کیا گیا ہے۔ بہت شکریہ۔"

میلونی کا دو ٹوک ری ایکشن

مصر میں ہونے والی سربراہی کانفرنس نے غزہ میں جنگ بندی اور مشرق وسطیٰ میں امن کی وسیع تر کوششوں پر بات چیت کے لیے عالمی رہنماؤں کو اکٹھا کیا۔ شریف کے تبصروں نے ٹرمپ کی ثالثی کے لیے پاکستان کی تعریف کی نشاندہی کی، لیکن میلونی کے دو ٹوک ری ایکشن نے آن لائن سرخیاں بنائیں۔

یہ بھی پڑھیں:

ٹرمپ آگ بگولا: "سیاست کو ترجیح دی گئی، امن کو نہیں،" ٹرمپ کو انعام نہ دینے پر نوبل کمیٹی کو بنایا تنقید کا نشانہ

کس سمت میں جا رہا ہے پاکستان، شہباز حکومت کا ٹرمپ کو نوبل امن انعام کے لیے باضابطہ نامزد کرنے کا اعلان

جیل میں قید عمران خان کو نوبل انعام کے لیے کیا گیا نامزد، کیا اس بار بانی پی ٹی آئی کو امن کا انعام ملے گا؟

نوبل انعام 2025: میری ای برونکو، فریڈ رامسڈیل، اور شمعون ساکاگوچی نے طب میں نوبل انعام جیتا

فزکس میں ان تین سائنسدانوں کو ملا نوبل انعام، جانیں کہاں سے ہے تعلق، کیا ہیں ان کے کارنامے؟

نوبل امن انعام یافتہ ماچاڈو نے دل بڑا کیا: کہا، ڈونلڈ ٹرمپ کو میں وقف کرتی ہوں ایوارڈ

ڈونلڈ ٹرمپ کو نہیں ملا نوبل امن انعام ، وینزویلا کی ماریہ کورینو ماچاڈو نے ماری بازی

بھارت پاکستان جنگ 'رکوانے' پر نوبل انعام نہیں ملے گا؛ ٹرمپ کا چھلکا درد

TAGGED:

PM MELONI PRICELESS REACTION
SHEHBAZ SHARIF ON TRUMP
NOBLE PEACE PRIZE FOR TRUMP
TRUMP FOR NOBEL PEACE PRIZE
ITALIAN PM MELONI

Quick Links / Policies

ایڈیٹر کی پسند

اتراکھنڈ کے تاریخی شہر کے ڈوب جانے کے اکیس سال، یادوں کے دریچوں میں 'ایک تھی ٹہری'

سپنوں کی اڑان: بسمہ حفیظ کشمیر کی پہلی خاتون فٹبال ریفری بننے کی ہیں خواہشمند

قدرتی خوبصورتی سے مالا مال چھتہ پل بنیادی سہولیات سے محروم، سیاحتی مقام کو سیاحوں کے لیے کھولنے کا مطالبہ

کیا اسد اویسی نے پھاڑا وقف بل، جانیے کسی بل کو پھاڑنے کی کیا ہے سزا؟ ایسے کام کے کیا ہیں قواعد؟ پہلے کن لیڈروں نے بلوں کو پھاڑا؟

ETV Bharat Logo

Copyright © 2025 Ushodaya Enterprises Pvt. Ltd., All Rights Reserved.