جب ٹرمپ کی تعریف کر رہے تھے شہباز شریف، تب میلونی نے دیا حیرت انگیز ری ایکشن
پاکستان کے وزیر اعظم شہباز شریف نے کہا کہ صدر ٹرمپ کی انتھک کوششوں سے امن قائم ہوا ہے۔
Published : October 15, 2025 at 11:14 AM IST
اسلام آباد: پاکستانی وزیر اعظم شہباز شریف کی جانب سے امریکی صدر ڈونلڈ ٹرمپ کی تعریف کرنے پر اٹلی کی وزیر اعظم جارجیا میلونی کے ردعمل کی ویڈیو سوشل میڈیا پر وائرل ہو گئی ہے۔ اس کلپ میں، جو غزہ پر شرم الشیخ سربراہی اجلاس سے لی گئی ہے، شریف، ٹرمپ کو خراج تحسین پیش کر رہے ہیں اور انہیں امن کے نوبل انعام کے لیے نامزد کر رہے ہیں۔
دریں اثنا، میلونی کے حیرت اور بے اعتمادی کے اظہار نے نیٹیزنز کی توجہ حاصل کی۔ میلونی کے ردعمل نے انسٹاگرام پر صارفین کی جانب سے ردعمل کا سیلاب اُٹھا دیا۔ ایک صارف نے لکھا کہ میں کیا دیکھ رہا ہوں کوئی مجھے یہاں سے نکال لے۔ ایک اور نے مذاق کیا کہ میلونی اور برطانوی وزیر اعظم کیئر اسٹارمر ہنسنے کی کوشش کر رہے تھے جب کہ شریف ان کی تعریف کر رہے تھے۔
Trump to Shahbaz Sharif: Bas kar Paglay Rulayega kya.— Khalid Baig (@KhalidBaig85) October 14, 2025
Meloni: What on Earth am I having to witness! Someone please get me out of here. pic.twitter.com/nwm0yVfz73
ٹرمپ کو ’امن کا آدمی‘ قرار دینا
یہ وائرل لمحہ اس وقت پیش آیا جب ٹرمپ نے سربراہی اجلاس سے خطاب کرتے ہوئے شریف کو بات کرنے کی دعوت دیتے ہوئے کہا، "کیا آپ کچھ کہنا چاہتے ہیں؟ کہو جو آپ نے مجھے دوسرے دن کہا تھا"۔ اسٹیج پر جاتے ہوئے شریف نے ٹرمپ کو "امن کا آدمی" کے طور پر سراہتے ہوئے کہا، "یہ عصری تاریخ کے عظیم ترین دنوں میں سے ایک ہے کیونکہ صدر ٹرمپ کی انتھک کوششوں سے امن قائم ہوا ہے۔"
Italian PM Meloni's reaction as Pakistan PM Shahbaz Sharif talks about his nomination of Nobel Peace Prize for Trumppic.twitter.com/AgrrTN7fas— Sidhant Sibal (@sidhant) October 13, 2025
"لاکھوں جانیں بچائیں"
انہوں نے مزید کہا کہ پاکستان نے ٹرمپ کو بھارت اور پاکستان کے درمیان جنگ کو روکنے اور غزہ میں جنگ بندی کی ثالثی میں غیر معمولی کردار ادا کرنے پر امن کے نوبل انعام کے لیے نامزد کیا تھا۔ شریف نے ٹرمپ کو امن انعام کا سب سے حقیقی اور شاندار امیدوار قرار دیتے ہوئے کہا، ’’انھوں نے لاکھوں جانیں بچائی ہیں‘‘۔
ٹرمپ ہوگئے خوش
واضح طور پر مسرور، ٹرمپ نے مزاحیہ انداز میں جواب دیا، "واہ! مجھے اس کی توقع نہیں تھی۔ چلو گھر چلتے ہیں۔ میرے پاس کہنے کے لیے مزید کچھ نہیں ہے۔ یہ واقعی خوبصورت اور خوبصورتی سے پیش کیا گیا ہے۔ بہت شکریہ۔"
میلونی کا دو ٹوک ری ایکشن
مصر میں ہونے والی سربراہی کانفرنس نے غزہ میں جنگ بندی اور مشرق وسطیٰ میں امن کی وسیع تر کوششوں پر بات چیت کے لیے عالمی رہنماؤں کو اکٹھا کیا۔ شریف کے تبصروں نے ٹرمپ کی ثالثی کے لیے پاکستان کی تعریف کی نشاندہی کی، لیکن میلونی کے دو ٹوک ری ایکشن نے آن لائن سرخیاں بنائیں۔