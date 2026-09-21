اطالوی وزیر اعظم میلونی کا اسکولوں میں برقعہ اور نقاب پر پابندی کا اعلان
اطالوی حکومت نے تارکینِ وطن کے لیے مقامی زبان سیکھنا لازمی قرار دیتے ہوئے میڈیکل کالجوں کا کثیر الانتخابی داخلہ ٹیسٹ بھی ختم کر دیا۔
By ANI
Published : September 21, 2026 at 9:37 AM IST
روم: اطالوی وزیر اعظم جارجیا میلونی نے اسکولوں میں چہرہ چھپانے والے لباس جیسے کہ برقعہ اور نقاب پر پابندی عائد کرنے کے منصوبوں کا اعلان کیا ہے، جب کہ اس کے ساتھ ہی ہر کلاس روم میں غیر ملکی طلبہ کی تعداد پر ایک قانونی حد مقرر کرنے کی تجویز بھی دی ہے۔
اتوار کے روز روم میں اپنی 'برادرز آف اٹلی' پارٹی کے زیر اہتمام نوجوانوں کی ایک تقریب 'فینکس' سے خطاب کرتے ہوئے میلونی نے کہا کہ ان مجوزہ دفعات پر مشتمل ایک بل جلد ہی وزراء کی کونسل (کابینہ) کے سامنے پیش کیا جائے گا۔
چنانچہ، ایک ایسا بل جلد ہی وزراء کی کونسل (کابینہ) کے سامنے پیش ہونے والا ہے جو قانونی طور پر ہر کلاس میں غیر ملکی طلبہ کی تعداد پر ایک حد مقرر کرے گا۔ اور بات صرف یہیں ختم نہیں ہوتی۔ اس بل میں اسکول میں شدید انضمام کے مسائل کا سامنا کرنے والے غیر ملکی طلبہ کے والدین کے لیے اطالوی زبان سیکھنے کی لازمی شرط، اور اسکولوں میں برقعہ اور نقاب پر پابندی کا التزام کیا گیا ہے۔" انہوں نے کہا۔
وزیر اعظم نے کہا کہ ان اقدامات کا مقصد یہ یقینی بنانا ہے کہ جو لوگ اپنا مستقبل بنانے اٹلی آ رہے ہیں وہ اطالوی زبان سیکھیں، ملک کی ثقافت کو سمجھیں اور اس کے قوانین کا احترام کریں۔
انہوں نے مزید کہا کہ "ہمارے نزدیک، جو کوئی بھی اٹلی آتا ہے اور یہاں اپنا مستقبل بنانا چاہتا ہے، اسے ہماری زبان سیکھنی چاہیے، ہماری ثقافت کو جاننا چاہیے، اور ہمارے قوانین کا احترام کرنا چاہیے۔ لوگوں کو خوش آمدید کہنے کا یہی واحد سنجیدہ طریقہ ہے۔
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اسکولوں میں چہرہ چھپانے پر مجوزہ پابندی کے حوالے سے میلونی نے کہا کہ طلبہ کو کھلے چہرے کے ساتھ اسکول آنا چاہیے اور انہوں نے اس اقدام کو صنفی مساوات سے جوڑا۔
انہوں نے کہا کہ "کیونکہ آپ اسکول کھلے چہرے کے ساتھ جاتے ہیں اور اس لیے کہ اٹلی میں کوئی بھی، کسی حقیقی یا مفروضہ روایت کے نام پر یہ فیصلہ نہیں کر سکتا کہ ایک نوجوان خاتون کو خود کو چھپانا ہو گا۔ صنفی مساوات پر کوئی سمجھوتہ نہیں ہو سکتا—نہ ہماری سڑکوں پر، اور نہ ہی ہمارے اسکولوں میں۔"
میلونی نے یہ بھی کہا کہ اطالوی اسکول کے نظام میں گھلنے ملنے کے شدید مسائل کا سامنا کرنے والے غیر ملکی طلبہ کے والدین کے لیے اطالوی زبان سیکھنا لازمی ہو گا۔ حکومت نے ابھی تک ان غیر ملکی طلبہ کی تعداد کی حد وضاحت نہیں کی ہے جنہیں کسی ایک کلاس میں رہنے کی اجازت ہو گی۔
تحقیقی ادارے 'فونڈازیون آئی ایس ایم یو' کے موجودہ اعداد و شمار کے مطابق، اس وقت اٹلی بھر کے اسکولوں میں تقریباً 930,000 ایسے طلبہ زیر تعلیم ہیں جن کے پاس اطالوی شہریت نہیں ہے، جو ملک کی کل اسکول کی آبادی کا تقریباً 11.6 فیصد بنتے ہیں۔ تقریب میں اعلیٰ تعلیم کا ذکر کرتے ہوئے، میلونی نے میڈیکل اسکول کے داخلے کے طریقہ کار میں تبدیلیوں کے بارے میں بھی بات کی۔ انہوں نے کہا کہ حکومت نے کثیر الانتخابی انٹری ٹیسٹ کو ختم کر دیا ہے، اور اسے ایک غیر منصفانہ طریقہ کار قرار دیا جس نے مواقع کو محدود کر دیا۔
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