آبنائے ہرمز سے بارودی سرنگیں ہٹانے میں چھ ماہ لگ سکتے ہیں،رپورٹ میں دعویٰ
جائزے میں کہا گیا ہے کہ جنگ ختم ہونے سے پہلے اس طرح کی کارروائی شروع ہونے کا امکان نہیں ہے۔
Published : April 23, 2026 at 3:56 PM IST
واشنگٹن پوسٹ کی رپورٹ رپورٹ کے مطابق پینٹاگون کے ایک جائزے سے پتہ چلتا ہے کہ آبنائے ہرمز سے ایران کی بچھائی گئی بارودی سرنگوں کو مکمل طور پر ہٹانے میں چھ ماہ لگ سکتے ہیں جس سے تیل کی قیمتیں بلند رہ سکتی ہیں۔
امریکہ اور اسرائیل کے ساتھ جنگ شروع ہونے کے بعد سے ایران نے اس اہم آبی گزرگاہ کو تقریباً مکمل طور پر بند کر دیا ہے۔جس کی وجہ سے تیل اور گیس کی قیمتوں میں تیزی سے اضافہ ہوا اور عالمی معیشت کو درہم برہم کر دیا۔ آبنائے، جس سے دنیا کا پانچواں تیل اور گیس امن کے وقت گزرتا ہے، ایک متزلزل جنگ بندی کے دوران بڑی حد تک بند رہا کیونکہ امریکہ نے بھی ناکہ بندی کر رکھی ہے۔
واشنگٹن پوسٹ نے بات چیت سے واقف حکام کا حوالہ دیتے ہوئے رپورٹ کیا کہ پینٹاگون کے ایک جائزے سے پتہ چلتا ہے کہ یہاں تک کہ اگر لڑائی ختم ہو جاتی ہے اور ناکہ بندی اٹھا لی جاتی ہے، تب بھی آبی گزرگاہ کو صاف کرنے میں مہینوں لگ سکتے ہیں۔ تشخیص میں یہ بھی کہا گیا ہے کہ جنگ ختم ہونے سے پہلے اس طرح کا آپریشن شروع ہونے کا امکان نہیں ہے۔
دی پوسٹ نے رپورٹ کیا کہ چھ ماہ کا تخمینہ ہاؤس آرمڈ سروسز کمیٹی کے اراکین کے ساتھ ایک خفیہ بریفنگ کے دوران شیئر کیا گیا۔ رپورٹ کے مطابق قانون سازوں کو بتایا گیا کہ ایران نے آبنائے اور اس کے ارد گرد 20 یا اس سے زیادہ بارودی سرنگیں بچھائی ہیں۔ ان میں سے کچھ کو جی پی ایس ٹیکنالوجی کا استعمال کرتے ہوئے دور سے پانی میں رکھا گیا تھا، جس سے ان کا پتہ لگانا زیادہ مشکل ہے۔
اے ایف پی نے تبصرے کے لیے محکمہ دفاع سے رابطہ کیا ہے۔ پینٹاگون کے ترجمان شان پارنیل نے واشنگٹن پوسٹ کو بتایا کہ یہ معلومات غلط ہیں۔ ایران کے پاسداران انقلاب نے 1400 مربع کلومیٹر کے خطرے کے علاقے کے بارے میں خبردار کیا ہے جو پیرس کے سائز سے 14 گنا زیادہ ہے جہاں بارودی سرنگوں موجود ہو سکتی ہیں۔
ایران کی پارلیمنٹ کے اسپیکر نے کہا کہ جب تک امریکی بحری ناکہ بندی جاری رہے گی اسلامی جمہوریہ آبنائے کو دوبارہ نہیں کھولے گا۔ جرمن شپنگ کمپنی ہاپیگ لائیڈ کے ترجمان نے گزشتہ ہفتے خبردار کیا تھا کہ جہاز بھیجنے والوں کو محفوظ راستوں کے بارے میں تفصیلی معلومات کی ضرورت ہے کیونکہ انہیں اب بھی بارودی سرنگوں کا خدشہ ہے۔
جب اس ماہ جنگ بندی کے آغاز پر آبنائے ہرمز مختصر طور پر دوبارہ کھولا گیا تو حملوں یا بارودی سرنگوں کے خوف کے درمیان بہت کم بحری جہاز وہاں سے گزر سکے۔ اپریل کے اوائل میں، امریکی بحریہ نے کہا تھا کہ اس کے بحری جہاز آبی گزرگاہ سے گزرے ہیں تاکہ مائننگ کا کام شروع کیا جا سکے۔ لیکن ایران کے پاسداران انقلاب نے اس دعوے کی تردید کی اور کسی بھی فوجی جہاز کو پار کرنے کی کوشش کرنے کی دھمکی دی۔
لندن نے بدھ کے روز برطانیہ اور فرانس کی قیادت میں ایک کثیر القومی مشن کے حوالے سے 30 سے زائد ممالک کے فوجی منصوبہ سازوں کے ساتھ مذاکرات کی میزبانی کی جس کا مقصد جنگ بندی کے بعد آبنائے ہرمز کے ذریعے جہاز رانی کو محفوظ بنانا ہے۔ دفاعی اتحاد آبنائے کو دوبارہ کھولنے اور مائننگ آپریشنز کرنے کے منصوبوں پر تبادلہ خیال کرے گا۔