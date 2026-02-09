فلسطینی ریاست کا تصور مسترد، اسرائیل کی سکیورٹی کابینہ نے مغربی کنارے پر کنٹرول کو مضبوط بنانے کے اقدامات کی منظوری دے دی
ان فیصلوں نے علاقائی سیاست میں بھونچال پیدا کر دیا ہے اور بین الاقوامی سطح پر شدید ردعمل کو جنم دیا ہے۔
Published : February 9, 2026 at 7:32 AM IST
یروشلم، فلسطین: اسرائیل کی سکیورٹی کابینہ نے اتوار کے روز متعدد اقدامات کی منظوری دی ہے جن کا مقصد مقبوضہ مغربی کنارے پر اسرائیلی کنٹرول کو مضبوط اور گہرا کرنا اور فلسطینی اتھارٹی کے پہلے سے محدود اختیارات کو کمزور کرنا ہے۔ ان فیصلوں نے علاقائی سیاست میں بھونچال پیدا کر دیا ہے اور بین الاقوامی سطح پر شدید ردعمل کو جنم دیا ہے۔
اسرائیل کی سکیورٹی کابینہ نے اتوار کے روز متعدد ایسے اقدامات کی منظوری دی ہے جن کا مقصد مقبوضہ مغربی کنارے پر اسرائیلی کنٹرول کو مضبوط اور گہرا کرنا اور فلسطینی اتھارٹی کے پہلے سے محدود اختیارات کو کمزور کرنا ہے۔ انتہائی دائیں بازو کے وزیر خزانہ بیزالیل اسموتریچ (Bezalel Smotrich) کے دفتر نے ایک بیان میں ان فیصلوں کا اعلان کیا جو یہودی آباد کاروں کے لیے فلسطینیوں کو زمین چھوڑنے پر مجبور کرنے میں آسانی پیدا کریں گے، انہوں نے مزید کہا کہ "ہم فلسطینی ریاست کے تصور کو دفن کرتے رہیں گے۔"
بین الاقوامی سطح پر شدید ردعمل
بتایا جا رہا ہے کہ ان فیصلوں نے علاقائی سیاست میں بھونچال پیدا کر دیا ہے اور بین الاقوامی سطح پر شدید ردعمل کو جنم دیا ہے۔ یوناتن میزراچی، جو کہ اسرائیلی اینٹی سیٹلمنٹ واچ ڈاگ گروپ پیس ناؤ کے ایک محقق ہیں، نے اس فیصلے کو "بہت اہم" قرار دیا۔ انہوں نے کہا کہ اس فیصلے کے لیے ابھی بھی مغربی کنارے کے لیے اسرائیل کے اعلیٰ کمانڈر کی منظوری درکار ہے۔
سلامتی کونسل سے فوری مداخلت کا مطالبہ
فلسطینی صدر محمود عباس نے ایک بیان میں اس فیصلے کو "خطرناک" اور "آبادی کی توسیع کو قانونی حیثیت دینے کی کھلی اسرائیلی کوشش" اور زمین کی ضبطی قرار دیا۔ انہوں نے امریکہ اور اقوام متحدہ کی سلامتی کونسل سے فوری مداخلت کا مطالبہ کیا ہے۔
فلسطینی ریاست کا تصور مسترد
ان فیصلوں کا اعلان انتہائی دائیں بازو کے وزیر خزانہ بیزالیل اسموٹریچ (Bezalel Smotrich) کے دفتر نے کیا۔ بیان میں کہا گیا ہے کہ نئے اقدامات سے یہودی بستیوں کی توسیع اور زمین کے حصول کے عمل کو تیز کرنے میں مدد ملے گی۔ بیان میں فلسطینی ریاست کے تصور کو مسترد کرنے کا بھی مطلب تھا، جس سے تنازعہ کو مزید ہوا ملی۔
اسرائیلی بستیوں پر نظر رکھنے والی ایک تنظیم پیس ناؤ کے محقق یوناتن میزراچی نے اس فیصلے کو "انتہائی اہم" قرار دیا۔ تاہم، انہوں نے مزید کہا کہ ان اقدامات کو نافذ کرنے سے پہلے مغربی کنارے میں اسرائیل کے اعلیٰ فوجی کمانڈر سے حتمی منظوری درکار ہوگی۔
"غیر قانونی اسرائیلی خودمختاری مسلط کرنے کی کوشش": اردن
دریں اثنا، فلسطینی صدر محمود عباس نے اس فیصلے کو "خطرناک" قرار دیتے ہوئے کہا کہ یہ بستیوں کی توسیع اور زمین کی ضبطی کو قانونی حیثیت دینے کی ایک کھلی کوشش ہے۔ انہوں نے اقوام متحدہ کی سلامتی کونسل اور امریکہ سے فوری مداخلت کی اپیل کی۔ اردن کی وزارت خارجہ نے بھی اس اقدام کی مذمت کرتے ہوئے اسے "غیر قانونی اسرائیلی خودمختاری مسلط کرنے کی کوشش" قرار دیا۔
کیا ہیں منظور شدہ اقدامات؟
منظور شدہ اقدامات میں یہودی شہریوں کو مغربی کنارے کی اراضی کی فروخت پر پابندی ہٹانا، اراضی کے رجسٹری کے ریکارڈ کو عام کرنا، ہیبرون جیسے حساس مذہبی مقامات پر تعمیراتی منصوبوں پر اسرائیلی انتظامیہ کو اختیار دینا اور فلسطینیوں کے زیر انتظام علاقوں میں ماحولیاتی اور آثار قدیمہ کے معاملات پر اسرائیلی قانون کا نفاذ شامل ہے۔ مزید برآں، ایک کمیٹی کو بحال کرنے کی تجویز ہے جو ریاست کو "فعال طریقے سے" زمین خریدنے کی اجازت دے گی۔
فلسطینیوں کے زیر کنٹرول علاقوں میں تعمیرات کی مسماری
پیس ناؤ نے گزشتہ رات دیر گئے اپنے تجزیے میں کہا کہ یہ اقدامات مغربی کنارے میں "بڑے پیمانے پر زمین کے حصول" کی راہ ہموار کرتے ہیں۔ تنظیم کے مطابق فلسطینیوں کے زیر کنٹرول علاقوں میں تعمیرات کو اب گرایا جا سکتا ہے اگر وہ ورثے یا ماحول کے لیے نقصان دہ سمجھی جائیں۔
مشرق وسطیٰ میں امن کے امکانات کی مسدودی کا اندیشہ
قابل ذکر ہے کہ مغربی کنارے کا ایک بڑا حصہ اسرائیل کے کنٹرول میں ہے جب کہ فلسطینی اتھارٹی نے تقریباً 40 فیصد علاقے میں خود مختاری محدود کر رکھی ہے۔ 1967 سے مقبوضہ مغربی کنارے اور مشرقی یروشلم میں 700,000 سے زیادہ اسرائیلی رہتے ہیں۔ عالمی برادری کا ایک بڑا حصہ ان بستیوں کو غیر قانونی اور امن عمل کی راہ میں رکاوٹ سمجھتا ہے۔ تازہ ترین فیصلے نے ایک بار پھر مشرق وسطیٰ میں امن کے امکانات کے بارے میں شدید بحث چھیڑ دی ہے۔