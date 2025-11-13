اسرائیلی صدر نے یہودی آبادکاروں کے خلاف سخت کارروائی کا کیا مطالبہ، فلسطینیوں کے خلاف تشدد کی مذمت کی
اسرائیلی صدر اور اعلیٰ فوجی حکام نے مغربی کنارے میں فلسطینیوں کے خلاف یہودی آبادکاروں کے تشدد کو حیران کن قرار دیا۔
Published : November 13, 2025 at 10:57 AM IST
یروشلم: اسرائیلی صدر اسحاق ہرزوگ اور اسرائیلی فوج کے چیف آف اسٹاف، ایال ضمیر نے بدھ کے روز مغربی کنارے میں فلسطینیوں کے خلاف یہودی آباد کاروں کے حملوں کی پر زور مذمت کی۔ اسرائیلی صدر نے مقبوضہ مغربی کنارے میں یہودی آبادکاروں کے تشدد کی بڑھتی ہوئی لہر کو ختم کرنے کا مطالبہ کیا۔
اسرائیلی صدر اسحاق ہرزوگ نے ان حملوں کو "حیران کن اور سنگین" قرار دیا۔ اسرائیلی صدر کی اس مذمت کو مثالی اور طاقتور آواز کے اضافہ کے طور پر دیکھا جا رہا ہے۔ کیونکہ ابھی تک آبادکاروں کے تشدد پر اسرائیلی حکام کی جانب سے خاموشی سے تنقید کی جاتی رہی ہے۔
האירועים הקשים שהתרחשו הערב בשומרון על ידי קומץ אלים ומסוכן מזעזעים וחמורים. אלימות שכזאת כלפי אזרחים וכלפי חיילי צה" ל חוצה קו אדום ואני מגנה אותה בחומרה. על כל גורמי המדינה לפעול בנחרצות למיגור התופעה ולחיזוק לוחמי צה״ל וכוחות הבטחון השומרים עלינו יומם וליל.<="" p>— יצחק הרצוג isaac herzog (@isaac_herzog) November 11, 2025
حالانکہ ہرزوگ کی پوزیشن زیادہ تر رسمی ہے، اسرائیلی صدر کا کام ملک کو متحد کرنے والی قوت کے طور پر کام کرنا ہے۔
ہرزوگ نے کہا کہ مٹھی بھر مجرموں کی طرف سے کیا جانے والا تشدد "سرخ لکیر کو عبور کرتا ہے۔ انھوں نے ایک سوشل میڈیا پوسٹ میں مزید کہا کہ "تمام ریاستی حکام کو اس رجحان کو ختم کرنے کے لیے فیصلہ کن کارروائی کرنی چاہیے۔"
ہرزوگ کے علاوہ دو اعلیٰ فوجی حکام کے تبصرے اس وقت سامنے آئے ہیں جب درجنوں نقاب پوش یہودی آباد کاروں نے منگل کے روز مغربی کنارے کے فلسطینی دیہات بیت لِد اور دیر شراف پر حملہ کرتے ہوئے، گاڑیوں اور دیگر املاک کو آگ لگا دی تھی۔
اقلیت کے خلاف مظالم برداشت نہیں کئے جائیں گے: اسرائیلی فوجی رہنما
اسرائیلی فوج کے چیف آف اسٹاف، ایال ضمیر نے مغربی کنارے کے تشدد پر ہرزوگ کی مذمت کی حمایت کرتے ہوئے کہا کہ، قانون کی پاسداری کرنے والے عوام کو داغدار کرنے والے مجرموں کی اقلیت کے خلاف تشدد کو برداشت نہیں کیا جائے گا۔
انہوں نے کہا کہ فوج آباد کاروں کی طرف سے کی جانے والی پرتشدد کارروائیوں کو روکنے کے لیے پرعزم ہے۔ ایال ضمیر نے یہودی آبادکاروں کے حملوں کو اسرائیلی اقدار کے منافی قرار دیا اور کہا کہ "ہماری افواج کی توجہ اپنے مشن کی تکمیل سے ہٹائی جا رہی ہے۔"
فوج کی سنٹرل کمانڈ کے سربراہ میجر جنرل ایوی بلوتھ نے کہا کہ "انتشار پسندانہ محاذ" کا جواب دینے کے لیے اہم وسائل کے استعمال کی ضرورت ہے جو بصورت دیگر سیکورٹی کو بڑھانے اور انسداد دہشت گردی کی کارروائیوں پر توجہ مرکوز کر سکتے ہیں۔
فوج نے کہا کہ دیہات پر حملہ کرنے والے آباد کار قریبی صنعتی علاقے میں بھاگ گئے اور تشدد کا جواب دینے والے فوجیوں پر بھی حملہ کیا، جس میں ایک فوجی گاڑی کو نقصان پہنچا۔ پولیس نے بتایا کہ چار اسرائیلیوں کو گرفتار کیا گیا ہے۔ فوج کا کہنا ہے کہ حملے میں چار فلسطینی زخمی ہوئے ہیں۔
بدھ کے روز، پولیس نے کہا کہ تین مشتبہ افراد کو رہا کر دیا گیا ہے اور ایک نابالغ کو آتش زنی اور حملہ کے شبہ میں گرفتار کیا گیا ہے اور اسے جج کے حکم کے مطابق، مزید چھ دن تک حراست میں رکھا جائے گا۔ پولیس نے کہا کہ جن تینوں کو رہا کیا گیا ان کی کارروائیاں ابھی بھی زیر تفتیش ہیں۔
آبادکاروں کے تشدد میں اضافہ
مغربی کنارے میں منگل کو ہونے والا تشدد نوجوان یہودی آباد کاروں کا تازہ حملہ تھا۔ 7 اکتوبر 2023 کو شروع ہوئی اسرائیل حماس جنگ کے بعد سے مقبوضہ مغربی کنارے میں فلسطینیوں کے خلاف یہودی آبادکاروں کے تشدد میں اضافہ ہوا ہے۔ اس موسم میں فلسطینی اپنے زیتون کے درختوں سے فصل نکالتے ہیں یہی وجہ ہے کہ حالیہ ہفتوں میں آبادکاروں کے حملوں میں شدت آئی ہے۔
اقوام متحدہ کے انسانی ہمدردی کے دفتر کے مطابق، اکتوبر 2006 کے بعد مغربی کنارے میں فلسطینیوں پر اسرائیلی آباد کاروں کے حملوں میں یہ اب تک کے سب سے زیادہ حملے ہیں۔ اقوام متحدہ کے مطابق اس مہینے 260 سے زیادہ حملے کیے گئے۔
فلسطینیوں اور انسانی حقوق کارکنوں نے بارہا اسرائیلی فوج اور پولیس پر یہودی آباد کاروں کے حملوں کو روکنے میں ناکام ہونے کا الزام لگایا ہے۔ اسرائیلی حکومت پر آبادکاروں کی تحریک کے انتہائی دائیں بازو کے حامیوں کا غلبہ ہے جن میں وزیر خزانہ بیزلیل سموٹریچ ہیں جو آبادکاری کی پالیسی بناتے ہیں، اور کابینہ کے وزیر اتمار بین گویر ہیں جو ملک کی پولیس فورس کی نگرانی کرتے ہیں۔
فلسطینی اتھارٹی کے ایک دفتر کے سربراہ معیاد شعبان نے بتایا کہ آباد کاروں نے چار ڈیری ٹرکوں، کھیتی کی زمینوں، ٹن کی جھونپڑیوں اور بدوئین برادری سے تعلق رکھنے والے خیموں کو آگ لگا دی۔
انہوں نے کہا کہ یہ حملے فلسطینیوں کو ان کی سرزمین سے بھگانے کی مہم کا حصہ تھے۔ انھوں نے اسرائیل پر الزام لگایا کہ وہ آباد کاروں کو تحفظ اور استثنیٰ دے رہا ہے۔ انہوں نے ان گروہوں کے خلاف پابندیوں کا مطالبہ کیا۔
