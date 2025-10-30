غزہ میں 104 فلسطینیوں کی ہلاکتوں کے بعد بھی جنگ بندی جاری ہے!
غزہ میں اسرائیلی حملوں میں ہلاک ہونے والوں کی تعداد 104 تک پہنچ جانے کے بعد جنگ بندی دوبارہ شروع ہو گئی ہے۔
Published : October 30, 2025 at 8:49 AM IST
دیر البلاح، غزہ کی پٹی: اسرائیلی فوج نے بدھ کو کہا کہ غزہ میں جنگ بندی دوبارہ شروع ہو گئی ہے۔ اسرائیلی فوج نے فلسطینی علاقے میں رات بھر شدید فضائی حملے کیے جس میں مقامی صحت کے حکام کے مطابق، 66 خواتین اور بچوں سمیت 104 افراد ہلاک ہوئے۔
10 اکتوبر کو جنگ بندی شروع ہونے کے بعد سے یہ سب سے مہلک حملے تھے جو جنگ بندی کے لیے سب سے سنگین چیلنج ہیں۔
اسرائیل نے حماس پر جنگ بندی معاہدے کی خلاف ورزی کا الزام لگایا ہے۔ دریں اثنا، مزاحمتی تنظیم نے اس کے ذمہ دار ہونے سے انکار کیا ہے اور اسرائیل کو خلاف ورزیوں کا ذمہ دار ٹھہرایا ہے۔
جنگ بندی کی بحالی کے اعلان کے بعد، اسرائیلی فوج نے کہا کہ اس نے شمالی غزہ میں ایک اور فضائی حملہ کیا، جس میں اس جگہ کو نشانہ بنایا گیا جہاں اسلحے کو کسی حملے کے لیے ذخیرہ کیا جا رہا تھا۔
امریکی صدر ڈونلڈ ٹرمپ نے اسرائیل کے حملوں کا دفاع کیا لیکن ساتھ ہی اس بات پر بھی اصرار کیا کہ کشیدگی جنگ بندی کو ختم نہیں کرے گی۔
امریکی وزارت خارجہ کے ترجمان، مارمورسٹین نے کہا کہ واشنگٹن کو حملوں کے بارے میں مطلع کیا گیا تھا اور یہ کہ وہ امریکہ کے ساتھ مکمل ہم آہنگی کے ساتھ کیے گئے تھے۔
ایشیا کے دورے پر گئے ٹرمپ نے ان حملوں کا دفاع کرتے ہوئے کہا کہ حماس کی جانب سے امریکی شہریت رکھنے والے اسرائیلی فوجی کو ہلاک کرنے کے بعد اسرائیل نے ان حملوں کا جواز پیش کیا تھا۔
ٹرمپ نے کہا کہ جب اس (حماس) کی فوجیں حملہ آور ہوں تو اسرائیل کو "جوابی حملہ" کرنا چاہیے۔ لیکن انہوں نے کہا کہ انہیں اب بھی یقین ہے کہ جنگ بندی تشدد میں اضافے کو برداشت کرے گی کیونکہ "حماس مشرق وسطیٰ کے مجموعی امن کا ایک بہت چھوٹا حصہ ہے۔ انھیں برداشت کرنا ہوگا نہیں، تو انہیں "ختم کر دیا جائے گا۔"
اسرائیل کا الزام ہے کہ غزہ کے جنوبی شہر رفح میں ایک اسرائیلی فوجی کو گولی مار کر ہلاک کیا گیا ہے۔ وزیر اعظم نیتن یاہو کے مطابق حماس نے یرغمالیوں کی باقیات کے حوالے سے معاہدے کی شقوں کی خلاف ورزی کی ہے۔
حماس نے ہلاکت خیز فائرنگ میں ملوث ہونے کی تردید کی اور اس کے نتیجے میں اسرائیل پر "جنگ بندی معاہدے کی صریح خلاف ورزی" کا الزام لگایا۔ اس نے یہ بھی کہا کہ وہ حملوں کی وجہ سے ایک اور یرغمالی کی لاش اسرائیل کے حوالے کرنے میں تاخیر کرے گا۔
فلسطینی وزارت صحت کا کہنا ہے کہ رات بھر کے حملوں میں 20 خواتین اور 46 بچوں سمیت کم از کم 104 افراد ہلاک اور 253 افراد زخمی ہوئے، جن میں زیادہ تر خواتین اور بچے تھے۔
اسرائیلی فوج نے بدھ کے روز ایک بیان میں کہا کہ اس نے حماس کے درجنوں اہداف کو نشانہ بنایا، جن میں افراد، مشاہداتی چوکیاں، ہتھیاروں کے ڈپو، مارٹر فائرنگ کی جگہیں اور سرنگیں شامل ہیں۔
اس نے کہا کہ اس نے حماس کے متعدد سینئر جنگجوؤں کو نشانہ بنایا، جن میں مختلف سطحوں کے 21 کمانڈر بھی شامل ہیں۔ بیان میں کہا گیا ہے کہ ان میں 7 اکتوبر 2023 کو حماس کی قیادت میں اسرائیل پر حملے میں ملوث عسکریت پسند شامل تھے جن میں نقبہ کمپنی کمانڈر حاتم مہر موسیٰ قدرا بھی شامل تھے۔
