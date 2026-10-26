نتن یاہو مشکل میں، اسرائیلی ووٹرچاہتے ہیں سیاسی تبدیلی، حماس کے ساتھ معاہدے پربھی دیا زور
انتخابات سے قبل اسرائیلی ووٹروں نے اپنی توقعات کا اظہار کرتے ہوئے واضح کیا کہ وہ اس مرتبہ سیاسی تبدیلی چاہتے ہیں۔
By ANI
Published : October 26, 2026 at 2:27 PM IST
یروشلم: اسرائیل میں ہونے والے آئندہ انتخابات سے قبل، مختلف عمر کے لوگوں نے امن، سیاسی تبدیلی اور قومی اتحاد پر زور دیا۔ اسرائیل ایک طویل عرصے سے جاری تنازعے اور علاقائی کشیدگی کے اثرات سے ابر نہیں پایا ہے۔
پہلی بار ووٹ ڈالنے والے 'نائیو' نے نیوز ایجنسی 'اے این آئی' کو بتایا کہ تین سالہ جنگ کے بعد، اسرائیل کو دیگر ممالک کے ساتھ ساتھ غزہ کی پٹی میں حماس کے ساتھ بھی معاہدوں تک پہنچنے کی ضرورت ہے۔ انہوں نے اس بات پر زور دیا کہ اس طویل تنازعے نے نوجوانوں پر گہرے اثرات مرتب کیے ہیں۔
نائیو نے کہا، "حکومت سے میری توقع یہ ہے کہ تین سالہ جنگ کے بعد، ہمیں کچھ معاہدے کرنے چاہئیں، دیگر ممالک کے ساتھ بھی اور غزہ کی پٹی میں حماس کے ساتھ بھی۔ ہمیں امن اور سکون کی ضرورت ہے، کیونکہ جنگ کے ان تین سالوں نے ہم نوجوانوں پر بہت بھاری قیمت عائد کی ہے۔"
اپنے ہم عمر ساتھیوں کے جذبات کے بارے میں بات کرتے ہوئے، نائیو نے بتایا کہ ان کے زیادہ تر دوست حکومت میں تبدیلی چاہتے ہیں، حالانکہ ان کے اپنے خاندان کے کچھ افراد اب بھی موجودہ وزیر اعظم بنجمن نتن یاہو کی حمایت کر رہے ہیں۔
انہوں نے 'اے این آئی' کو بتایا، "میرے زیادہ تر دوست اور میرے ارد گرد کے لوگ یہ مانتے ہیں کہ ہمیں تبدیلی کی ضرورت ہے۔ کچھ لوگ، جیسے میرے خاندان کے افراد، موجودہ حکومت کی حمایت کرتے ہیں اور نتن یاہو کے حق میں ہیں۔ تاہم، میری عمر کے زیادہ تر لوگ تبدیلی کے لیے ووٹ دے رہے ہیں۔"
ایک اور رہائشی، گیڈون راس نے اسرائیل کی موجودہ صورتحال پر عدم اطمینان کا اظہار کیا۔ انہوں نے کہا کہ مسلسل تشدد اور تنازعات نے لوگوں کے لیے پرامن زندگی گزارنا مشکل بنا دیا ہے۔
راس نے کہا، "اسرائیل میں اس وقت جو کچھ ہو رہا ہے، وہ مجھے پسند نہیں ہے۔ یہاں مسلسل جنگ ہے، مسلسل قتل و غارت ہے، یہ سب دونوں طرف ہو رہا ہے۔ ہمیں امن سے رہنے کے لیے کچھ وقت درکار ہے۔" حکومت میں تبدیلی کی خواہش کا اظہار کرتے ہوئے انہوں نے کہا، "پوری دنیا بدل رہی ہے، یہ اچھا ہوگا اگر ہم بھی امن کے ساتھ رہ سکیں۔"
راس نے 'اے این آئی' سے کہا، "میں حکومت میں تبدیلی چاہتا ہوں۔ میں چاہتا ہوں کہ حکومت تبدیل ہو۔"
راس نے نشاندہی کی کہ اگرچہ اسرائیل میں زندگی اچھی ہے، لیکن وہ ارد گرد کے خطوں میں ہونے والے واقعات کے حوالے سے فکرمند ہیں۔ انہوں نے کہا، "اسرائیل میں زندگی اچھی ہے، لیکن ہمارے اردگرد جو کچھ ہو رہا ہے وہ بالکل بھی درست نہیں ہے۔"
ایک اور رہائشی، ایڈو نے بتایا کہ گزشتہ چند سال انتہائی مشکل رہے ہیں۔ وہ اور ان کے دوست تبدیلی کے لیے پرامید ہیں اور انہیں پختہ یقین ہے کہ ملک ایک بہتر مستقبل کی جانب بڑھ سکتا ہے۔
ایڈو نے کہا، "دیکھیں، گزشتہ چند سال ہمارے لیے بہت کٹھن رہے ہیں۔ میں اور میرے دوست واقعی تبدیلی کی امید کر رہے ہیں۔ مجھے پوری امید ہے کہ حالات بہتر ہوں گے۔"
انہوں نے مزید کہا، "اب دیکھتے ہیں کیا ہوتا ہے۔ یہ واقعی ایک اہم موڑ ہے۔ میرے لیے یہ بہت معنی رکھتا ہے کہ ہمارا ملک ایک اچھا مقام بنے۔ میرا ماننا ہے کہ یہ وہ لمحہ ہے جب ایسا ممکن ہو سکتا ہے۔"
روزمرہ کی زندگی پر جنگ کے اثرات کا ذکر کرتے ہوئے، ایڈو نے وضاحت کی کہ اس تنازعے نے لوگوں کی زندگیاں بدل دی ہیں۔ دوستوں اور جاننے والوں کے بچھڑ جانے نے گہرا اثر چھوڑا ہے۔
انہوں نے 'اے این آئی' کو بتایا، "اس (جنگ) نے ہر کسی کا نقطہ نظر بدل دیا ہے۔ اس (جنگ) نے لوگوں کی زندگیاں تبدیل کر دی ہیں۔ میرے کچھ دوست ہلاک ہو چکے ہیں، اور میں جانتا ہوں کہ میرے حلقہ احباب میں بہت سے ایسے لوگ بھی ہیں جنہوں نے اپنے جاننے والوں کو کھو دیا ہے۔ آپ اسے اپنی روزمرہ کی زندگی میں محسوس کر سکتے ہیں۔"
ایڈو نے مزید کہا، "ہاں، یہ واقعی بہت مشکل ہے۔" انہوں نے اس بات پر زور دیا کہ یہ انتخابات ان کے اور ان کے دوستوں کے لیے انتہائی اہمیت کے حامل ہیں۔
انہوں نے کہا، "یہ بہت اہم ہے۔ یہ ہمارے لیے ایک بڑی بات ہے۔ ہم پرامید ہیں۔ ہم واقعی تبدیلی چاہتے ہیں۔"
اس دوران، شاردا نے اتحاد کی اہمیت پر زور دیتے ہوئے کہا کہ انتخابی نتائج کچھ بھی ہوں، اسرائیلیوں کو متحد رہنا چاہیے۔
انہوں نے 'اے این آئی' کو بتایا، "میں اپنی وہی بات دہرانا چاہوں گی جو میں نے پہلے کہی تھی، انتخابی نتائج چاہے کچھ بھی ہوں، ہمیں متحد رہنا چاہیے۔ اسرائیل کی طاقت ہم سب کے ایک ساتھ کھڑے ہونے میں مضمر ہے۔"
سیاسی فیصلہ سازی میں خواتین کی شرکت کے حوالے سے شاردا نے کہا کہ خواتین کو اس عمل میں زیادہ نمایاں کردار ادا کرنا چاہیے۔ انہوں نے اس بات پر زور دیا کہ یہ مسئلہ صرف اسرائیل تک محدود نہیں ہے بلکہ عالمی سطح پر بھی اتنی ہی اہمیت رکھتا ہے۔
انہوں نے کہا، "میرا نہیں ماننا کہ خواتین محض 'متاثرین' ہیں، لیکن ہمیں زیادہ فعال ہونے کی ضرورت ہے۔ دنیا بھر کی خواتین کی طرح، ہمیں بھی فیصلہ سازی کے عمل میں زیادہ شامل ہونا چاہیے۔ میرا یہی نقطہ نظر ہے۔"
انتخابات 24 گھنٹوں سے بھی کم وقت میں ہونے والے ہیں۔ خطہ اس وقت شدید کشیدگی کی لپیٹ میں ہے؛ اسرائیل ایران کے ساتھ تنازعے میں الجھا ہوا ہے اور اسے حزب اللہ کی جانب سے بھی سکیورٹی خطرات کا سامنا ہے۔ نتن یاہو نے خود کو ایسے رہنما کے طور پر پیش کیا ہے جو ایرانی خطرے کا مقابلہ کرنے کے لیے سب سے موزوں ہے۔ ان کے سیاسی بیانیے میں امریکی صدر ڈونلڈ ٹرمپ کی حمایت بھی شامل ہے۔
ان کے اتحاد میں ان کی اپنی جماعت 'لیکوڈ'، وزیر خزانہ بیزالیل سموٹریچ کی 'ریلیجس زایونزم پارٹی'، اور وزیر قومی سلامتی اتمار بین گویر کی 'جیوش پاور پارٹی' شامل ہیں۔ ان کے قریبی حریف اور سابق فوجی سربراہ گادی آئزن کوٹ نے خود کو ایک ایسے رہنما کے طور پر پیش کیا ہے جن کی توجہ سکیورٹی پر مرکوز ہے اور وہ روایتی سیاسی حلقوں سے باہر کے فرد ہیں۔
دیگر امیدواروں میں سابق وزرائے اعظم نفتالی بینیٹ اور یائر لاپڈ کی قیادت میں بننے والا اتحاد، سابق وزیر دفاع ایویگڈور لیبرمین، اور یائر گولان کی قیادت میں چار جماعتوں کا اتحاد شامل ہے۔ اس اتحاد میں اسرائیل کی عرب اقلیتی برادری کی نمایاں نمائندگی موجود ہے۔
اسرائیل میں 'پارٹی لسٹ پروپورشنل ری پریزنٹیشن سسٹم' (متناسب نمائندگی کا نظام) رائج ہے۔ اس نظام کے تحت، ووٹرز امیدواروں کی فہرستوں کے حق میں ووٹ ڈالتے ہیں۔ ہر فہرست کو ملنے والے ووٹوں کے تناسب سے 'نیسٹ' (اسرائیلی پارلیمنٹ) میں نشستیں مختص کی جاتی ہیں۔ اسرائیل میں ایک 'انتخابی حد' بھی مقرر ہے، صرف وہی سیاسی فہرستیں (یا جماعتیں) کنیسٹ (اسرائیلی پارلیمنٹ) میں نشستیں حاصل کر سکتی ہیں جو کل درست ووٹوں کا کم از کم 3.25 فیصد حصہ حاصل کریں۔ کنیسٹ کل 120 ارکان پر مشتمل ہے۔ انتخابات کے بعد، ملک کے صدر ( آئزک ہرزوگ) کنیسٹ کے کسی رکن کو حکومت تشکیل دینے کی ذمہ داری سونپتے ہیں، جسے بعد ازاں کنیسٹ کے سامنے پیش کیا جاتا ہے۔ حکومت کی کامیاب تشکیل کے لیے، اسے کنیسٹ میں 'اعتماد کے ووٹ' کے ذریعے اکثریت حاصل کرنا لازمی ہے۔ اب تک، اسرائیل میں بننے والی ہر حکومت ایک مخلوط حکومت رہی ہے۔
'دی یروشلم پوسٹ' کے مطابق، 23 اکتوبر تک کیے گئے چار حالیہ انتخابی سروے سے ظاہر ہوتا ہے کہ گاڈی آئزنکوٹ کی جماعت 'یاشار' ، نتن یاہو کی جماعت 'لیکوڈ' کے مقابلے میں آگے ہے۔ تاہم، فی الحال کسی بھی بڑے سیاسی بلاک کے پاس اتنی نشستیں نہیں ہیں کہ وہ 120 نشستوں پر مشتمل کنیسٹ میں اکثریت حاصل کر سکے۔
اب ایک بڑے مقابلے کا منظرنامہ تیار ہے۔۔۔ یہ تجربہ کار سیاستدان 'بیبی' نتن یاہو اور سابق فوجی سربراہ کے درمیان ایک سخت اور فیصلہ کن مقابلہ ہے۔ ان میں سے کسی کی بھی جیت نہ صرف اسرائیل کی سیاست کو بدل سکتی ہے، بلکہ پورے مغربی ایشیا کے خطے کی صورتحال پر بھی اثر انداز ہو سکتی ہے۔
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