جنوبی لبنان پر اسرائیلی فضائی حملوں میں گیارہ افراد ہلاک، انیس زخمی
اسرائیل نے حملے میں عام شہریوں کی ہلاکت کا اعتراف کیا اور الزام لگایا کہ حزب اللہ نے انہیں فوجی ٹھکانے پر رکھا ہوا۔
Published : August 16, 2026 at 8:00 AM IST
بیروت: جنوبی لبنان پر اسرائیلی حملوں میں کم از کم 11 افراد ہلاک اور 19 دیگر زخمی ہو گئے۔ یہ واقعہ اسرائیل ڈیفنس فورسز (IDF) کے اس بیان کے بعد سامنے آیا جس میں بتایا گیا تھا کہ حزب اللہ کے گزشتہ حملوں میں اس کے تین فوجی زخمی ہو گئے تھے۔
الجزیرہ کی رپورٹ کے مطابق، صبح سویرے ہونے والے اسرائیلی حملوں میں نباطیہ ضلع کے انصار اور دیر الزہرانی کو نشانہ بنایا گیا۔ انصار نامی مقام پر سات افراد ہلاک ہوئے، جن میں تین بچے شامل تھے، جب کہ دو دیگر زخمی ہوئے۔ الجزیرہ کے مطابق، دیر الزہرانی میں ہونے والے ایک اور حملے میں چار افراد ہلاک اور 17 دیگر زخمی ہو گئے۔
سینیئر کمانڈر کے خاندان کے افراد کو نشانہ بنایا گیا
حملوں کے بعد اسرائیل نے تسلیم کیا کہ ہلاک ہونے والوں میں عام شہری بھی شامل تھے اور حزب اللہ پر الزام لگایا کہ اس نے جان بوجھ کر عام شہریوں کو اس فوجی ٹھکانے پر رکھا تھا۔ 'دی ٹائمز آف اسرائیل' کے مطابق، اسرائیل نے حملے میں ہلاک ہونے والی خواتین اور بچوں کی شناخت حزب اللہ کے اس سینیئر کمانڈر کے خاندان کے افراد کے طور پر کی، جسے نشانہ بنایا گیا تھا۔
لبنان کے صدر جوزف عون نے حملوں کی سخت مذمت کی
وزیر اعظم بنجمن نیتن یاہو نے ہفتے کے روز حزب اللہ پر الزام لگایا کہ اس نے لبنان میں اسرائیلی فوجیوں پر حملہ کر کے جنگ بندی کی خلاف ورزی کی۔ اسرائیل میں امریکی سفیر مائیک ہکابی نے بھی اس الزام کی تائید کرتے ہوئے کہا کہ حزب اللہ اسرائیلی فوجیوں کو شدید زخمی کرتی ہے۔ ان حملوں کی لبنان کے صدر جوزف عون نے سخت مذمت کی۔ انہوں نے اسرائیل پر الزام لگایا کہ لبنان اور اسرائیل کے درمیان امریکہ کی ثالثی میں ہونے والے اگلے دور کے مذاکرات سے پہلے اسرائیل نے ایک واضح پیغام بھیجا ہے۔
لبنان کی وزارتِ صحت اور سرکاری میڈیا کے مطابق، ٹائر کے شمال میں واقع انصار میں ایک گھر پر اسرائیلی لڑاکا طیاروں کے حملے میں سات افراد ہلاک اور دو دیگر زخمی ہو گئے۔ نباطیہ کے شمال میں دیر الزہرانی میں ہونے والے ایک اور حملے میں چار افراد ہلاک اور کئی دیگر زخمی ہو گئے۔
آپریشنز کا مقصد حزب اللہ کے ملٹری انفراسٹرکچر کو نشانہ بنانا
اسرائیل-لبنان سرحد، خاص طور پر جنوبی لبنان میں بڑھتی ہوئی کشیدگی کے درمیان یہ تازہ ترین حملے ہوئے ہیں۔ آئی ڈی ایف (IDF) کا کہنا ہے کہ ان آپریشنز کا مقصد حزب اللہ کے ملٹری انفراسٹرکچر کو نشانہ بنانا اور اسرائیلی فوج پر حملوں کو روکنا ہے۔
کمانڈر حذیفہ خالد سلیمان کواری ہلاک: اسرائیلی فوج کا دعویٰ
جون میں امریکہ کی ثالثی سے اسرائیل اور لبنان کے درمیان سیز فائر (جنگ بندی) ہوا تھا۔ اس سے پہلے جمعہ کو آئی ڈی ایف نے کہا تھا کہ اس نے جنوبی غزہ میں حماس کے ایک کمپنی کمانڈر کو مار گرایا ہے۔ اسرائیلی فوج کے مطابق حماس کی خان یونس بریگیڈ کے کمپنی کمانڈر حذیفہ خالد سلیمان کواری کو جمعرات کو جنوبی غزہ کی پٹی میں ہونے والے ایک اسرائیلی حملے میں ہلاک کر دیا گیا۔
آئی ڈی ایف نے الزام لگایا کہ سلیمان کواری حماس کے جنگجوؤں کو ٹریننگ دینے، جنوبی غزہ میں ہتھیار پہنچانے اور گروپ کی ملٹری صلاحیتوں کو دوبارہ قائم کرنے اور مضبوط کرنے کی کوششوں میں شامل تھا۔ فوج نے مزید کہا کہ سلیمان کواری نے حال ہی میں اسرائیلی فوجیوں اور شہریوں پر حملوں کی سازش رچی تھی اور اسے ایک فوری خطرے کو ختم کرنے کے لیے نشانہ بنایا گیا۔
فوری خطرے کو ختم کرنے کے لیے کارروائی جاری
آئی ڈی ایف نے بتایا کہ حملے سے پہلے شہریوں کو ہونے والے خطرے کو کم کرنے کے لیے احتیاطی تدابیر اختیار کی گئی تھیں، جس میں درست نشانہ لگانے والے ہتھیاروں اور فضائی نگرانی کا استعمال شامل تھا۔ فوج نے کہا، 'جنوبی کمان کے تحت آئی ڈی ایف کے فوجی معاہدے کے مطابق علاقے میں تعینات ہیں اور کسی بھی فوری خطرے کو ختم کرنے کے لیے کارروائی جاری رکھیں گے۔'