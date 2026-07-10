جنگ بندی کے باوجود غزہ میں اسرائیلی حملے، چھ فلسطینی ہلاک
ایک پوسٹ شیئر کرتے ہوئے، یو ایس سینٹرل کمانڈ (CENTCOM) نے کہا کہ یہ حملے کمانڈر ان چیف کے حکم پر کیے گئے۔
Published : July 10, 2026 at 10:26 AM IST
غزہ (فلسطین): غزہ پر اسرائیلی حملے رکنے کے آثار نظر نہیں آ رہے ہیں۔ تازہ ترین اطلاعات کے مطابق جمعرات کو اسرائیلی فوج نے شدید حملے کیے جس کے نتیجے میں چھ افراد ہلاک ہو گئے۔ غور طلب ہے کہ اسرائیل اور غزہ کے درمیان پہلے بھی امریکی ثالثی سے جنگ بندی ہوئی تھی، اس کے باوجود اسرائیل نے اپنی جارحیت جاری رکھی ہوئی ہے۔ اس اطلاع کی تصدیق غزہ کے شہری دفاع کے ادارے اور صحت کے حکام نے کی ہے۔
غزہ کی سول ڈیفنس ایجنسی کا حوالہ دیتے ہوئے، رپورٹس بتاتی ہیں کہ چھ میں سے دو متاثرین اس وقت ہلاک ہوئے جب ایک اسرائیلی ڈرون نے وسطی غزہ میں نوصیرات کیمپ پر حملہ کیا، جب کہ باقی چار علاقے کے مختلف حصوں میں مارے گئے۔ دریں اثنا، غزہ کے اسپتالوں نے حملوں میں ہلاک ہونے والے چھ افراد کی لاشیں ملنے کی تصدیق کی ہے۔
یہ حملہ ایران پر امریکی حملوں کے ایک نئے سلسلے کے درمیان ہوا ہے۔ اس سے قبل امریکی سینٹرل کمانڈ نے بدھ کے روز اعلان کیا تھا کہ اس کی افواج نے ایران کے خلاف مزید حملے شروع کیے ہیں تاکہ آبنائے ہرمز میں جہاز رانی کی آزادی کے لیے تہران کی صلاحیت کو مزید کمزور کیا جا سکے۔ امریکہ نے یہ حملے تجارتی جہاز رانی اور سویلین عملے پر ایرانی حملوں کے جواب میں کیے ہیں۔ سوشل میڈیا پلیٹ فارم 'X'ایکس پر ایک پوسٹ میں (سینٹ کوم) نے کہا کہ یہ حملے کمانڈر انچیف کی ہدایت پر کیے گئے۔
دریں اثنا ایران کے اسلامی انقلابی گارڈ کور (آئی آر جی سی) نے جمعرات کو دعویٰ کیا ہے کہ اس نے شمالی اردن میں امریکی الازرق ایئربیس پر 10 بیلسٹک میزائلوں سے حملہ کیا ہے۔ اس حملے کو نشانہ بنایا گیا جسے اس نے "مغربی ایشیا میں دشمن کے کمانڈ اینڈ کنٹرول سینٹر" کے طور پر بیان کیا ہے۔ آئی آر جی سی نے کہا کہ یہ جوابی حملے واشنگٹن کی طرف سے تہران کے خلاف کیے گئے حالیہ حملوں کے جواب میں کیے گئے تھے۔ ایران کے سرکاری نشریاتی ادارے، اسلامی جمہوریہ ایران براڈکاسٹنگ (آئی آر آئی بی) کے ایک بیان کے مطابق آئی آر جی سی نے کہا کہ میزائل حملے اس کے ردعمل کے دوسرے مرحلے کی نشاندہی کرتے ہیں جسے وہ امریکہ کی جارحیت سے تعبیر کرتا ہے۔
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انہوں نے بتایا کہ جمعرات کو دوپہر 2:20 پر آئی آر جی سی ایرو اسپیس فورسز نے 10 بیلسٹک میزائلوں کا استعمال کرتے ہوئے مغربی ایشیا میں دشمن کے ایک کمانڈ اینڈ کنٹرول سینٹر اور اردن میں الازرق میں دشمن کے ایک ایئربیس کو تباہ کر دیا۔ دریں اثنا، آئی آر جی سی نے خبردار کیا کہ مزید امریکی فوجی کارروائی خطے میں امریکی اڈوں پر اضافی حملوں کا باعث بنے گی۔ آئی آر آئی بی کی طرف سے جاری کردہ ایک بیان میں کہا گیا ہے کہ اگر امریکی "دہشت گرد فوج" مزید حملے کرتی ہے تو خطے میں دیگر امریکی اڈے ان کی بھاری بیراج سے محفوظ نہیں رہیں گے۔