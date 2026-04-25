جنگ بندی کے باوجود اسرائیلی حملے جاری، غزہ میں 13 اور لبنان میں 6 افراد ہلاک
خان یونس کے علاقے المواسی میں پولیس کی گاڑی پر اسرائیلی فضائی حملے میں آٹھ افراد ہلاک ہو گئے۔
Published : April 25, 2026 at 9:33 AM IST
غزہ سٹی: غزہ کی سول ڈیفنس ایجنسی نے جانکاری دیتے ہوئے بتایا کہ جمعہ کو فلسطینی علاقے میں اسرائیلی حملوں میں پولیس کی گاڑی کو نشانہ بنانے کے علاوہ رہائشی مکانات پر توپ خانے سے بھی حملہ کیا گیا۔
اکتوبر میں ہوئی جنگ بندی کے باوجود غزہ مسلسل اسرائیلی حملوں کی زد میں ہے۔ اسرائیلی فوج اور حماس دونوں ایک دوسرے پر جنگ بندی کی خلاف ورزی کا الزام لگاتے رہے ہیں۔ حماس کے زیرانتظام شہری دفاع کے ادارے نے بتایا کہ جنوبی شہر خان یونس کے علاقے المواسی میں اسرائیلی فضائی حملے میں پولیس کی ایک گاڑی کو نشانہ بنانے سے ایک بچے سمیت آٹھ دیگر افراد ہلاک اور متعدد زخمی ہو گئے۔
غزہ کی وزارت داخلہ کے مطابق، ہلاک شدگان میں سے دو پولیس اہلکار شامل تھے۔ ایک الگ واقعے میں، شمالی غزہ میں بیت لاہیا میں کمال عدوان ہسپتال کے قریب رہائشی مکانات پر اسرائیلی توپ خانے کے حملے میں تین افراد جاں بحق ہو گئے جن میں ایک خاتون اور اس کے دو بچوں شامل تھے۔ وزارت نے مزید کہا کہ تیسرے حملے میں، ایک اسرائیلی طیارے نے غزہ شہر میں ایک اور پولیس گشتی ٹیم کو نشانہ بنایا، جو کہ علاقے کا سب سے بڑا شہری مرکز ہے، اس میں دو افراد ہلاک اور دو دیگر زخمی ہو گئے۔
وزارت داخلہ نے تصدیق کی کہ ہلاک ہونے والے دونوں پولیس اہلکار تھے۔ الشفا ہسپتال میں، ایک جاں بحق شخص کے بھائی محمد القصاس نے اے ایف پی کو بتایا کہ "جنگ کبھی نہیں رکی... یہ (جنگ بندی) منصفانہ نہیں ہے۔" غزہ کے الشفاء اور ناصر ہسپتالوں نے مرنے والوں کی تعداد کی تصدیق کرتے ہوئے 13 میں سے 12 ہلاک شدگان کے نام شائع کیے۔ 13ویں مقتول کی عمر 12 سال تھی، جس کی فوری طور پر تصدیق نہیں ہو سکی۔
اسرائیلی فوج نے فوری طور پر تبصرہ کرنے کی درخواست کا جواب نہیں دیا۔ بعد ازاں میں ایک مختصر بیان شائع کرتے ہوئے کہا کہ "آج (جمعہ) کو، آئی ڈی ایف کے دستوں نے شمالی غزہ کی پٹی میں مسلح حماس کے دہشت گردوں کی نشاندہی کی، جو فوجیوں کے آس پاس آپریشن کر رہے تھے اور ان سے خطرہ لاحق تھا۔ خطرے کو دور کرنے کے لیے، دہشت گردوں کو ایک فضائی حملے میں ختم کر دیا گیا۔"
واضح رہے کہ غزہ میں جنگ بندی کے باوجود تشدد بدستور جاری ہے۔ غزہ کی وزارت صحت کے مطابق، جنگ بندی شروع ہونے کے بعد سے اسرائیلی حملوں میں کم از کم 792 فلسطینی جاں بحق ہو چکے ہیں۔ واضح رہے کہ حماس کی جانب سے فراہم کردہ ان اعداد و شمار کو اقوام متحدہ قابل اعتبار قرار دیتا ہے۔ وہیں جنگ بندی کے آغاز کے بعد سے غزہ میں پانچ اسرائیلی فوجیوں کی ہلاکت کی اطلاع ہے۔
لبنان میں اسرائیلی حملوں میں چھ افراد ہلاک
دوسری جانب لبنان میں اسرائیلی حملوں میں جمعہ کو چھ افراد ہلاک ہو گئے۔ لبنان کی وزارت صحت نے کہا کہ اسرائیل اور حزب اللہ کے درمیان چھ ہفتے سے زائد عرصے سے جاری جنگ بندی کے باوجود اسرائیلی حملے جاری ہیں۔
وزارت نے ایک بیان میں کہا کہ گذشتہ روز "24 اپریل کو جنوبی لبنان پر اسرائیلی دشمن کے فضائی حملے کے نتیجے میں چھ شہری ہلاک اور دو دیگر زخمی ہوئے۔"
وزارت نے بتایا کہ وادی الحجیر میں دو، تولین میں دو، اور سریفا اور یاتر میں ایک ایک شخص مارا گیا۔ یہ سبھی علاقے جنوبی لبنان میں ہیں۔ لبنان میں اقوام متحدہ کی امن فوج نے بھی جمعہ کے روز اعلان کیا کہ انڈونیشیائی امن فوجی مارچ کو اپنے اڈے پر حملے میں زخمی ہونے کے بعد ہسپتال میں دم توڑ گیا۔
یو این امن فوج 29 مارچ کے حملے کے وقت کہا تھا کہ انڈونیشیا کا ایک فوجی ہلاک اور دوسرا زخمی ہو گیا تھا۔ اقوام متحدہ کی ابتدائی جانچ سے پتا چلا کہ فوجی کی ہلاکت اسرائیلی ٹینک کے گولے سے ہوئی۔
قبل ازیں جمعہ کو اسرائیلی فوج نے ایک بیان میں کہا کہ اس نے جنوبی لبنان کے قصبے بنت جبیل میں چھ افراد کو ہلاک کر دیا ہے۔ اسرائیلی فوج نے دعویٰ کیا کہ بنت جبیل میں مارے گئے تمام چھ افراد حزب اللہ کے جنگجو تھے۔
وہیں لبنان کی وزارت صحت کے مطابق، دو مارچ کو جنگ کے آغاز سے لے کر اب تک لبنان میں اسرائیلی حملوں میں 2,491 افراد ہلاک ہو چکے ہیں۔
