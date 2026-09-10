غزہ میں اسرائیلی فضائی حملہ، بچوں سمیت 4 افراد ہلاک
اسرائیلی فوج نے حملے پر فوری طور پر کوئی تبصرہ نہیں کیا، تاہم بیان میں کہاکہ حماس کے اسلحہ کے ذخائر کو نشانہ بنایا گیا۔
Published : September 10, 2026 at 4:10 PM IST
غزہ / صنعاء: شمالی غزہ کے علاقے بیت لاہیا میں اسرائیلی فضائی حملے کے نتیجے میں دو بچوں سمیت کم از کم چار افراد ہلاک ہو گئے ہیں۔ ہلاک شدگان کی لاشوں کو شفا ہسپتال منتقل کیا گیا۔ اسرائیلی فوج نے اس مخصوص حملے پر فوری طور پر کوئی تبصرہ نہیں کیا، تاہم اپنے ایک بیان میں کہا کہ اس نے غزہ کے تین مختلف علاقوں میں حماس کے اسلحہ کے ذخائر کو نشانہ بنایا ہے۔
دوسری جانب، یمن کے ایران حامی حوثی باغیوں کے زیرِ کنٹرول میڈیا 'المسیرہ ٹی وی' نے دعویٰ کیا ہے کہ سعودی عرب کی حمایت یافتہ افواج نے یمن کے تعز، جوف، حدیدہ اور مأرب صوبوں میں گزشتہ کچھ گھنٹوں کے دوران 40 فضائی حملے کیے ہیں۔ حوثیوں اور یمنی حکومت کی فورسز کے درمیان رواں ہفتے جنگ میں شدت آئی ہے، تاہم سعودی حمایت یافتہ فورسز نے ان حملوں پر فی الحال کوئی رسمی ردعمل جاری نہیں کیا ہے۔ حوثی باغیوں کی جانب سے پڑوسی ملک سعودی عرب کی تیل کی تنصیبات اور عوامی سہولیات پر حملوں کے بعد علاقے میں مزید بڑے تصادم کے خدشات بڑھ گئے ہیں۔
یہ بھی پڑھیں: جموں میں پولیس چوکی پر نوجوان کی موت، اہل خانہ کا سنگین الزام، 'ہماری آنکھوں کے سامنے بیٹے پر تشدد کیا گیا'
ان جھڑپوں کی وجہ سے عالمی سطح پر تیل کی ترسیل پر شدید دباؤ آ رہا ہے، کیونکہ حوثی بحرِ احمر کے اہم بحری راستوں کو نشانہ بنا رہے ہیں جبکہ خطے میں جاری دیگر کشیدگیوں کے باعث آبنائے ہرمز سے بھی بحری آمدورفت متاثر ہو رہی ہے۔