یہودی آباد کاروں نے مغربی کنارے میں ایک مسجد کو نذر آتش کر دیا، نفرت انگیز پیغامات لکھے
مغربی کنارے کی مسجد پر اسرائیلی آباد کاروں کے حملے کی عالمی سطح پر مذمت کی جارہی ہے۔
Published : November 14, 2025 at 2:45 PM IST
دیر استیہ، مغربی کنارہ: یہودی آباد کاروں نے راتوں رات وسطی مغربی کنارے کے ایک فلسطینی گاؤں میں ایک مسجد کو نذر آتش کر دیا اور اس کی بے حرمتی کرتے ہوئے مسجد کی دیواروں پر نفرت انگیز پیغامات لکھے۔ اسرائیلی صدر سمیت یہ شرپسندانہ کارروائی کچھ اسرائیلی رہنماؤں نے فلسطینیوں کے خلاف آباد کاروں کے حالیہ حملے کی مذمت کی تھی جس کے بعد یہ شرپسندانہ کارروائی کی گئی ہے۔
فلسطینی قصبے دیر استیہ کی مسجد میں شرپسند یہودی آبادکاروں نے مسجد کی دیوار، قرآن کے تین نسخے اور قالین کے کچھ حصے کو نذر آتش کر دیا۔
مسجد کے ایک طرف آباد کاروں نے گریفیٹی بنا رکھی تھی، جس میں لکھا تھا "ہم ڈرنے والے نہیں،" "ہم پھر سے بدلہ لیں گے" اور آپ مذمت کرتے رہیں۔ عبرانی میں لکھی ہوئی تحریر کو نکالنا مشکل تھا۔
اسرائیلی فوج نے ایک بیان میں کہا کہ اس نے جائے وقوعہ کی تحقیقات کے لیے فوج بھیجی ہے اور کسی مشتبہ شخص کی شناخت نہیں کی ہے۔ اس میں کہا گیا ہے کہ وہ کیس کو اسرائیلی پولیس اور سیکیورٹی ایجنسی کو منتقل کر رہا ہے۔
مسجد پر حملے کے بعد اعلیٰ حکام، فوجی رہنماؤں اور ٹرمپ انتظامیہ کی جانب سے تشویش کا اظہار کیا گیا ہے۔
بدھ کے روز ایک نیوز کانفرنس سے خطاب کرتے ہوئے، امریکی وزیر خارجہ مارکو روبیو نے کہا کہ "مغربی کنارے میں جاری کچھ واقعات کے بارے میں کچھ تشویش پائی جاتی ہے اور اس کا اثر غزہ کی امن کارروائیوں پر پر سکتا ہے۔"
اسرائیلی حکام نے آباد کاروں کے تشدد کو چند انتہا پسندوں کا کام قرار دینے کی کوشش کی ہے۔ لیکن فلسطینیوں اور حقوق کے گروپوں کا کہنا ہے کہ تشدد وسیع پیمانے پر ہے اور پورے علاقے میں آباد کاروں کی طرف سے کیا جاتا ہے۔ ان آبادکاروں کو اسرائیل کی انتہائی دائیں بازو کی حکومت سے استثنیٰ حاصل ہے، جس کی قیادت اسرائیلی وزیر اعظم بنجمن نیتن یاہو کر رہے ہیں۔ نتن یاہو نے ابھی تک تشدد میں اضافے پر کوئی تبصرہ نہیں کیا۔
یہودی آبادکاروں کے تشدد کی مذمت
منگل کے روز درجنوں نقاب پوش اسرائیلی آباد کاروں نے بیت لِد اور دیر شراف کے فلسطینی دیہاتوں میں گاڑیوں اور دیگر املاک کو آگ لگا دی تھی۔ اس کے بعد اسرائیلی صدر اور فوج کے اعلیٰ حکام نے مذمتی بیان جاری کیے تھے۔ اسرائیلی صدر نے یہودی آبادکاروں کے تشدد کو سرخ لکیر کو عبور کرنے سے تعبیر کیا تھا۔
جمعرات کو ایک پریس بریفنگ میں صحافیوں کی طرف سے تشدد کے بارے میں پوچھے جانے پر، اسرائیلی حکومت کے ترجمان شوش بیدروسیان نے کہا تھا کہ فوج "کسی ایسی صورت حال کو قبول نہیں کرتی جس میں قانون شکنی کرنے والے املاک اور شہریوں کو نقصان پہنچائیں۔"
