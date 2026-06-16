اسرائیلی وزیراعظم نتن یاہو بھیک مانگ رہے تھے، میرے بغیر اسرائیل نہیں ہوتا، ٹرمپ
ٹرمپ لبنان کے بارے میں اسرائیل کے رویے سے ناخوش ہیں۔ انہوں نے کہا کہ اسرائیل بہت پہلے تباہ ہوچکا ہوتا۔
Published : June 16, 2026 at 7:49 PM IST
ایوین (فرانس): "اگر ہم قدم نہ بڑھاتے تو اسرائیل بہت پہلے ختم ہو چکا ہوتا... اسرائیل موجود ہے کیونکہ ہم موجود ہیں،" امریکی صدر ڈونلڈ ٹرمپ نے دعوی کیا ہے۔ وہ جی 7 اجلاس میں شرکت کے لیے فرانس میں ہیں۔ وہاں، اُنہوں نے اسرائیل کے بارے میں طویل گفتگو کی۔
امریکی صدر ڈونلڈ ٹرمپ نے کہا کہ امریکا کے بغیر اسرائیل کا وجود نہیں ہوگا۔ انہوں نے کہا، "میرے بغیر، کوئی اسرائیل نہیں ہوگا کیونکہ کوئی دوسرا صدر وہ کرنے کو تیار نہیں تھا جو میں نے کیا تھا۔ میرے بی بی (بینجمن نیتن یاہو) کے ساتھ بہت اچھے تعلقات ہیں، لیکن اب جب لبنان کی بات آئے گی تو بی بی کو زیادہ ذمہ دار ہونا پڑے گا۔"
درحقیقت امریکا اور اسرائیل کے درمیان اس حوالے سے اختلاف پایا جاتا ہے کہ آیا اس معاہدے میں لبنان کو بھی شامل کیا گیا ہے۔ اسرائیل کا دعویٰ ہے کہ لبنان کی سرزمین معاہدے میں شامل نہیں ہے جبکہ ایران کا موقف ہے کہ لبنان بھی معاہدے میں شامل ہے۔
اس حوالے سے ٹرمپ نے یہ بھی کہا کہ بی بی کو امریکا کی بات سننی چاہیے۔ ٹرمپ نے کہا کہ لبنان پروفیسروں، ڈاکٹروں اور وکلاء کے ساتھ ایک شاندار ملک ہوا کرتا تھا۔ اب وہاں کے حالات بہت خراب ہیں۔ جس طرح سے اسرائیل نے لبنان اور حزب اللہ کے ساتھ حالات کو سنبھالا ہے میں اس سے خوش نہیں ہوں۔ انہیں تیزی سے کام کرنا چاہیے تھا۔ یہ معاملہ صرف طویل ہو رہا ہے اور جب ایسا ہوتا ہے تو، ایک بڑا معاہدہ بری طرح متاثر ہوتا ہے۔
تاہم جب ٹرمپ سے پوچھا گیا کہ کیا ان کے اور بی بی کے درمیان تعلقات کشیدہ ہیں تو ٹرمپ نے کہا کہ "جب آپ مجھ سے بی بی کے بارے میں پوچھیں گے تو میں کہوں گا کہ ہمارا رشتہ ناقابل یقین رہا ہے۔ لیکن اگر میں اس میں شامل نہ ہوتا تو اسرائیل بہت پہلے تباہ ہو چکا ہوتا۔ یہ معاہدہ جوہری ہتھیاروں کی ترقی کو روکنے والی دیوار کی طرح ہے۔"
ٹرمپ نے یہ بھی کہا کہ اسرائیل اور ایران کے بارے میں ان کی حکومت کا رویہ سابقہ امریکی صدور کے اختیار کردہ انداز سے بہتر ہے۔ ٹرمپ نے کہا ایران کے ساتھ ان کا (باراک اوباما کا) معاہدہ جوہری ہتھیاروں کا راستہ کھولنے والا تھا۔ مجھے اچھی طرح یاد ہے، بی بی واشنگٹن آئی اور اوباما سے ہاتھ جوڑ کر التجا کی کہ وہ معاہدہ نہ کریں۔ اور اوباما اسرائیل کی نہیں، ایران کی طرف تھے۔انہوں نے وہ معاہدہ کیا۔ وہ معاہدہ ایک بڑی غلطی تھی۔ میں نے اس معاہدے کو منسوخ کر دیا۔"
ایران کے اعلیٰ سفارت کار نے منگل کے روز یہ بھی کہا کہ جنگ کے خاتمے کے لیے امریکا کے ساتھ ابتدائی معاہدے کے تحت اسرائیل کو لبنان سے دستبردار ہونا پڑے گا - ایسی شرط جسے اسرائیل پہلے ہی مسترد کر چکا ہے اور یہ معاہدے کی ٹوٹ پھوٹ کا باعث بن سکتا ہے، جس سے ممکنہ طور پر ایک مکمل جنگ چھڑ سکتی ہے۔
امریکہ اور ایران کے درمیان ہونے والے معاہدے کو منظر عام پر نہیں لایا گیا ہے اور بعض اوقات حکام نے اس کے مندرجات پر اختلاف کیا ہے۔ اگرچہ اسرائیل معاہدے کا فریق نہیں ہے لیکن وہ جنگ میں شامل ہے۔ اس نے 28 فروری کو ایران پر حملہ کرنے میں امریکہ کا ساتھ دیا تھا اور تب سے وہ لبنان میں ایران کے حمایت یافتہ حزب اللہ شدت پسند گروپ سے لڑ رہا ہے اور اس ملک کے بڑے حصوں پر قبضہ کر چکا ہے۔ ایرانی وزیر خارجہ عباس عراقچی نے کہا کہ جنوبی لبنان پر اسرائیل کا مسلسل قبضہ معاہدے کی خلاف ورزی ہوگا۔ عراقچی نے کہا کہ جنگ اس وقت تک مکمل طور پر ختم نہیں ہوگی جب تک کہ اسرائیلی فوج اس جنگ کے دوران اپنے زیر قبضہ علاقوں سے واپس نہیں نکل جاتی۔