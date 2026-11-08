ETV Bharat / international

اسرائیل میں نیتن یاہو کی چھٹی طے؟ گادی آئزنکوٹ کو حکومت سازی کی دعوت

اسرائیل کے صدر اسحاق ہرزوگ اتوار کی شام پانچ بجے گادی آئزنکوٹ کو حکومت بنانے کی باقاعدہ دعوت دیں گے۔

Gadi Eisenkot with Israeli President Isaac Herzog.
اسرائیل کے صدر اسحاق ہرزوگ کے ساتھ گادی آئزنکوٹ (Source: Gadi Eisenkot/X)
author img

By ANI

Published : November 8, 2026 at 8:03 AM IST

2 Min Read
Choose ETV Bharat

یروشلم: اسرائیل کے صدر اسحاق ہرزوگ نے گادی آئزنکوٹ کو حکومت بنانے کا موقع دیا ہے۔ اس کے ساتھ ہی آئزنکوٹ کو چھ ہفتوں کے اندر پارلیمنٹ میں اکثریت ثابت کرنی ہوگی۔ موجودہ وزیرِ اعظم بنجمن نیتن یاہو کے لیے اسے ایک بڑا دھچکا سمجھا جا رہا ہے۔

اسرائیل کے صدر اسحاق ہرزوگ نے سنیچر کی رات کو بتایا کہ 27 اکتوبر کو ہونے والے انتخابات کے بعد، وہ اپوزیشن کے امیدوار گادی آئزنکوٹ کو مخلوط حکومت بنانے کا پہلا موقع دے رہے ہیں۔

    ۔

سابق فوجی سربراہ گادی آئزنکوٹ، نیتن یاہو کے اصل حریف کے طور پر میدان میں اترے تھے۔ وہ ان جماعتوں کے ایک بلاک کی قیادت کر رہے تھے جو اسرائیل کے طویل ترین عرصے تک وزیرِ اعظم رہنے والے نیتن یاہو کو اقتدار سے ہٹانا چاہتی تھیں۔ انتخابات میں نہ تو آئزنکوٹ اور نہ ہی نیتن یاہو کو واضح اکثریت ملی تھی۔

یہ بھی پڑھیں: اسرائیل حتمی انتخابی نتائج کا اعلان، نتن یاہو اور اپوزیشن دونوں کو نہیں مل پائی اکثریت، اب آگے کیا ہوگا؟

تاہم، اس ہفتے اسرائیلی صدر کے ساتھ ہونے والی طویل بات چیت کے دوران، اسرائیل کی زیادہ تر بڑی سیاسی جماعتوں کے نمائندوں نے مشورہ دیا کہ نئی حکومت بنانے کی ذمہ داری گادی آئزنکوٹ کو سونپی جانی چاہیے۔

واضح رہے کہ حکومت بنانے کے لیے 61 اراکینِ پارلیمنٹ کی حمایت درکار ہے۔ دوسری طرف، گادی آئزنکوٹ کے اتحاد کو 6 جماعتوں کے 67 اراکینِ پارلیمنٹ کی حمایت حاصل ہے، جب کہ وزیرِ اعظم بنجمن نیتن یاہو کے پاس صرف 46 اراکین کی حمایت ہے، جو اکثریت کے ہندسے سے بہت دور ہے۔ اسی وجہ سے اسرائیلی صدر نے انہیں حکومت بنانے کا پہلا موقع نہیں دیا۔

مزید پڑھیں:

اسرائیل کی نو منتخب پارلیمنٹ میں ایک یہودی اسلامی جماعت کی نمائندگی کرے گا

ترکی نے اسرائیل کے انتخابات میں مداخلت کے الزامات کو مسترد کر دیا، اسرائیل نے تحقیقات کا دائرہ کار انقرہ تک پھیلا دیا

نتن یاہو نے عرب جماعتوں پر ووٹ چوری کا لگایا الزام، سنٹرل الیکشن کمیٹی نے جانچ کے احکامات جاری کر دیے

TAGGED:

ISRAEL ELECTION 2026
GADI EISENKOT TO FORM GOVT
ISRAELI PRESIDENT HERZOG
ISRAELI PM NETANYAHU
गादी आइजनकोट को सरकार बनाने की दावत

Quick Links / Policies

ایڈیٹر کی پسند

ETV Bharat Logo

Copyright © 2026 Ushodaya Enterprises Pvt. Ltd., All Rights Reserved.