اسرائیل میں نیتن یاہو کی چھٹی طے؟ گادی آئزنکوٹ کو حکومت سازی کی دعوت
اسرائیل کے صدر اسحاق ہرزوگ اتوار کی شام پانچ بجے گادی آئزنکوٹ کو حکومت بنانے کی باقاعدہ دعوت دیں گے۔
By ANI
Published : November 8, 2026 at 8:03 AM IST
یروشلم: اسرائیل کے صدر اسحاق ہرزوگ نے گادی آئزنکوٹ کو حکومت بنانے کا موقع دیا ہے۔ اس کے ساتھ ہی آئزنکوٹ کو چھ ہفتوں کے اندر پارلیمنٹ میں اکثریت ثابت کرنی ہوگی۔ موجودہ وزیرِ اعظم بنجمن نیتن یاہو کے لیے اسے ایک بڑا دھچکا سمجھا جا رہا ہے۔
اسرائیل کے صدر اسحاق ہرزوگ نے سنیچر کی رات کو بتایا کہ 27 اکتوبر کو ہونے والے انتخابات کے بعد، وہ اپوزیشن کے امیدوار گادی آئزنکوٹ کو مخلوط حکومت بنانے کا پہلا موقع دے رہے ہیں۔
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After being tasked by Israeli President Isaac Herzog with forming a government, Yashar party chairman Gadi Eisenkot tweets, "Now is the time to form a national emergency government. I will do everything to ensure that we are worthy." (Source: Gadi Eisenkot/X) https://t.co/FU185kgDWE— ANI (@ANI) November 8, 2026
سابق فوجی سربراہ گادی آئزنکوٹ، نیتن یاہو کے اصل حریف کے طور پر میدان میں اترے تھے۔ وہ ان جماعتوں کے ایک بلاک کی قیادت کر رہے تھے جو اسرائیل کے طویل ترین عرصے تک وزیرِ اعظم رہنے والے نیتن یاہو کو اقتدار سے ہٹانا چاہتی تھیں۔ انتخابات میں نہ تو آئزنکوٹ اور نہ ہی نیتن یاہو کو واضح اکثریت ملی تھی۔
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تاہم، اس ہفتے اسرائیلی صدر کے ساتھ ہونے والی طویل بات چیت کے دوران، اسرائیل کی زیادہ تر بڑی سیاسی جماعتوں کے نمائندوں نے مشورہ دیا کہ نئی حکومت بنانے کی ذمہ داری گادی آئزنکوٹ کو سونپی جانی چاہیے۔
واضح رہے کہ حکومت بنانے کے لیے 61 اراکینِ پارلیمنٹ کی حمایت درکار ہے۔ دوسری طرف، گادی آئزنکوٹ کے اتحاد کو 6 جماعتوں کے 67 اراکینِ پارلیمنٹ کی حمایت حاصل ہے، جب کہ وزیرِ اعظم بنجمن نیتن یاہو کے پاس صرف 46 اراکین کی حمایت ہے، جو اکثریت کے ہندسے سے بہت دور ہے۔ اسی وجہ سے اسرائیلی صدر نے انہیں حکومت بنانے کا پہلا موقع نہیں دیا۔
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