نیتن یاہو کو مستقبل کے امریکی صدر کے اسرائیل مخالف ہونے کا خدشہ، بھارت اور لاطینی امریکہ سے اتحاد پر زور
نیتن یاہو کے انتخابی حریف آئزن کوٹ ان کے سکیورٹی نظریے کو الیکشن سے قبل کھوکھلی سیاسی مشق قرار دیا۔
By PTI
Published : October 19, 2026 at 7:23 AM IST
یروشلم: اسرائیلی وزیرِ اعظم بنیامین نیتن یاہو نے اتوار کے روز خبردار کیا کہ مستقبل کا کوئی امریکی صدر اسرائیل کے لیے معاندانہ رویہ اختیار کر سکتا ہے، اور انہوں نے اپنے ملک کی پوزیشن کو مضبوط کرنے کے لیے بھارت اور لاطینی امریکہ جیسے ممالک کے ساتھ نئے اتحاد قائم کرنے پر زور دیا۔
نیتن یاہو نے یہ ریمارکس ایک تقریب کے دوران دیے جس میں انہوں نے اسرائیل کے 27 اکتوبر کے انتخابات سے نو دن قبل اپنا سکیورٹی نظریہ پیش کیا۔
یہ ریمارکس امریکی صدر ڈونلڈ ٹرمپ کی جانب سے ملنے والی مضبوط حمایت سے چند گھنٹے قبل سامنے آئے، جنہوں نے ملک میں پولنگ سے چند دن پہلے نیتن یاہو کی انتخابی مہم کے لیے عوامی سطح پر اپنی حمایت کا اظہار کیا تھا۔
نیتن یاہو نے کہا کہ "دو برسوں میں، کوئی ایسا مرد یا عورت بطور امریکی صدر اقتدار میں آ سکتے ہیں جو اسرائیل کے شدید مخالف ہوں۔"
انہوں نے سوال اٹھایا کہ "آپ اس صورت حال سے کیسے نمٹیں گے؟ آپ امریکہ کے تعلق سے کیسے کام کریں گے؟ اور اس سے ہٹ کر، کیا حل ضروری ہوں گے؟"
اسرائیلی وزیرِ اعظم نے اس بات پر زور دیا کہ اسرائیل کو امریکی پالیسی میں ممکنہ ڈرامائی تبدیلی کی تیاری کرتے ہوئے، اپنی پوزیشن مضبوط کرنے کے لیے ٹرمپ کی صدارت کے باقی ماندہ برسوں کا استعمال کرنا چاہیے۔
انہوں نے کہا کہ "سب سے پہلے، ہمیں ان دو برسوں کے دوران اور اس کے بعد کے دو سال کے دوران، امریکی میدان میں اچھے اور برے وقتوں میں وہ سب کچھ کرنا چاہیے جو ہم کر سکتے ہیں۔"
اسرائیلی وزیرِ اعظم نے تاکید کرتے ہوئے کہا کہ "دوسری چیز دوسرے اتحاد بنانا ہے۔ میں اب ہمارے خطے اور اس سے باہر کے کئی ممالک کے ساتھ اسی پر کام کر رہا ہوں۔ بھارت کوئی چھوٹا ملک نہیں ہے، اور اس کے علاوہ بھی بہت سے ممالک ہیں۔"
انہوں نے لاطینی امریکہ میں ہونے والی سیاسی تبدیلیوں کی طرف بھی اشارہ کیا جو اسرائیل کے اتحادیوں کے نیٹ ورک کو وسعت دینے کا ایک اور موقع ہے۔
نیتن یاہو نے کہا کہ "لاطینی امریکہ میں ایک بڑی تبدیلی آ رہی ہے، اور محض چند دنوں میں برازیل میں ایک بہت بڑی تبدیلی دیکھنے کو مل سکتی ہے۔ ہمیں اپنے اتحادوں کے دائرے کو وسیع کرنا ہوگا اور ایسی صلاحیتیں پیدا کرنی ہوں گی جو ہمیں ہر ایک کے لیے اہم بنا دیں۔"
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نیتن یاہو اکثر عالمی سطح پر اسرائیل کے تنہا نہ ہونے کی دلیل دینے اور اپنی حکومت کی سفارتی کامیابیوں کا مظاہرہ کرنے کے لیے بھارت اور وزیرِ اعظم نریندر مودی کے ساتھ اپنے تعلقات کا حوالہ دیتے رہے ہیں۔
طویل جنگ کے درمیان عدم جواز اور اتحاد کے مسائل کا سامنا کر رہے، نیتن یاہو نے اس سال مئی میں ایک بیان میں کہا کہ ان کے ملک کے ایک "عظیم طاقت" بھارت کے ساتھ "منفرد تعلقات" ہیں جہاں اسرائیل کے لیے "دیوانہ وار محبت" پائی جاتی ہے۔
اسرائیل میں بہت سے تجزیہ کاروں کا خیال ہے کہ امریکہ میں ڈیموکریٹس کے درمیان بڑھتی ہوئی بے حسی ان غلط فیصلوں کا نتیجہ ہے جو نیتن یاہو نے گزشتہ برسوں کے دوران کیے۔
تجزیہ کاروں کے مطابق، ڈیموکریٹک پارٹی کی قیادت والے صدور باراک اوباما اور جو بائیڈن کے ساتھ ان کے تعلقات اکثر کشیدہ رہے، جسے انہوں نے اپنے حامیوں کے سامنے خود کو ایک جرأت مند اور مضبوط رہنما کے طور پر پیش کیا جو اسرائیل کے مفادات کے تحفظ کے لیے امریکی صدور کے سامنے ڈٹ جانے کے لیے تیار ہے۔
انہوں نے کہا کہ یہ نیتن یاہو کی انتخابی مہمات کا ایک بنیادی حصہ رہا ہے۔ وہ اسرائیل کے سب سے طویل مدت تک عہدے پر برقرار رہنے والے وزیرِ اعظم ہیں۔
آنے والے انتخابات میں اسرائیلی وزیرِ اعظم کے اہم حریف، گاڈی آئزن کوٹ نے اس پیشکش پر کڑی تنقید کی اور اسے ایک سنجیدہ قومی سلامتی کی حکمتِ عملی کے بجائے ایک کھوکھلی سیاسی مشق قرار دیا۔
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آئزن کوٹ نے کہا کہ "انتخابات سے نو دن پہلے اور اسرائیل کی تاریخ کی سنگین ترین ناکامی اور تباہی کے تین سال بعد، جب کہ ہر جنگی محاذ ابھی تک کھلا ہوا ہے، نیتن یاہو نے عوام کے سامنے اپنا 'سکیورٹی نظریہ' پیش کرنے کا فیصلہ کیا۔"
انہوں نے دعویٰ کیا کہ "دو کھوکھلے صفحات، جو ایسے نعروں سے بھرے ہیں جن کا سکیورٹی نظریے سے کوئی تعلق نہیں ہے، کسی بھی چیز سے بڑھ کر اس سٹریٹجک خلا کو ظاہر کرتے ہیں جس میں نیتن یاہو نے ریاستِ اسرائیل کو بے یارو و مددگار چھوڑ دیا ہے، اور اسرائیلی شہریوں کی سکیورٹی کے لیے ان کی بے حسی کو بھی عیاں کرتے ہیں۔"
اسرائیلی افواج کے سابق چیف آف سٹاف، آئزن کوٹ نے نیتن یاہو پر الزام لگایا کہ وہ انتخابات سے قبل عوامی رائے کو متاثر کرنے اور خوف پھیلانے کی کوشش کر رہے ہیں۔
انہوں نے کہا کہ "یہ نیتن یاہو کا طریقہ کار ہے: خیالات میں ہیرا پھیری کرنا، لوگوں کو ڈرانا اور آج رات اپنی مہم کے گرد جھوٹ اور نسل پرستی کی نمائش سے توجہ ہٹانے کی کوشش کرنا۔"
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