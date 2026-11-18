اسرائیلی پارلیمنٹ میں نیتن یاہو مخالفین کا حمایت یافتہ نیا اسپیکر منتخب
نیتن یاہو کے مخالفین نے پارلیمانی اکثریت کا فائدہ اٹھاتے ہوئے سات اکتوبر کے حملوں کی تحقیقات اور متنازع قوانین واپسی کی تیاری کرلی ہے۔
Published : November 18, 2026 at 8:36 AM IST
یروشلم: اسرائیلی پارلیمنٹ نے منگل کے روز ایک نئے اسپیکر کا انتخاب کر لیا، جو وزیر اعظم بنجمن نیتن یاہو کی سبکدوش ہونے والی حکومت کی جانب سے منظور کردہ قوانین اور پالیسیوں کو واپس لینے کی جانب ایک اہم قدم ہے۔
نومنتخب اسپیکر متان کاہانا ہیں، جو گادی آئزن کوٹ کے اتحادی ہیں۔ گادی آئزن کوٹ اس وقت نیتن یاہو کی جگہ لینے اور اگلی حکومت بنانے کے لیے سرگرم پارٹی رہنما ہیں۔ آئزن کوٹ کے اتحاد نے کاہانا کے انتخاب کے بعد نیتن یاہو کی بعض متنازع ترین پالیسیوں کو منسوخ کرنے کا عزم ظاہر کیا ہے۔
کاہانا کو 120 رکنی ایوان میں 66 ووٹوں کے ساتھ اسپیکر منتخب کیا گیا، جنہیں یہودی قیادت والی اپوزیشن جماعتوں اور عرب قیادت والی جماعتوں کی حمایت حاصل تھی۔ نیتن یاہو کے اتحاد کے حمایت یافتہ امیدوار اوفیر کاٹز کو تقریباً سات گھنٹے تک جاری رہنے والی ہنگامہ خیز بحث کے بعد 52 ووٹ ملے۔
اسپیکر کی حیثیت سے اپنے پہلے بیان میں کاہانا نے مفاہمتی لہجہ اختیار کیا۔ انہوں نے کہا کہ "یہ ممکن ہے کہ ہم تقسیم ہوں اور مخالف مؤقف رکھتے ہوں، لیکن پھر بھی ریاستی اداروں کا احترام کریں اور سب سے بڑھ کر ان لوگوں کا احترام کریں جو مختلف سوچ رکھتے ہیں۔" انہوں نے مزید کہا کہ "اسرائیل کی کنیست (پارلیمنٹ) ریاست اسرائیل کے تمام شہریوں کا گھر ہے، اور میرا ارادہ ہے کہ میں سب کا اسپیکر بنوں۔"
یہ رائے شماری 27 اکتوبر کے پارلیمانی انتخابات کے چند ہفتوں بعد ہوئی، جس میں نیتن یاہو اور ان کے اتحادی اپنی پارلیمانی اکثریت کھو بیٹھے تھے۔ اس کے بعد اسرائیلی صدر نے آئزن کوٹ کو ایک نئی مخلوط حکومت بنانے کی کوشش کرنے کا ٹاسک سونپا تھا۔
منگل کی رائے شماری سے قبل آئزن کوٹ نے کہا کہ "متان کاہانا کی بطور کنیست اسپیکر تقرری ایک قابلِ قدر جمہوری اقدام ہے جو تبدیلی کے حق میں واضح اکثریت کی عکاسی کرتا ہے۔"
آئزن کوٹ کے پاس اتحاد بنانے کے لیے درکار حمایت حاصل کرنے کی خاطر مزید پانچ ہفتوں تک کا وقت ہے۔ پسِ پردہ مذاکرات جاری رہنے کے ساتھ ہی ان کا بلاک، عرب قیادت والی جماعتوں کے ساتھ مل کر، نئی حلف برداری کرنے والی کنیست میں اپنی اکثریت کو اپنے قانون سازی کے ایجنڈے کو آگے بڑھانے کے لیے استعمال کر سکتا ہے۔ انہوں نے گزشتہ ہفتے کئی بل متعارف کرائے، جن میں وزیر اعظم کے عہدے کی مدت محدود کرنا، سات اکتوبر سال 2023 کو حماس کی قیادت میں ہونے والے حملوں کی حکومتی سطح پر تحقیقات کرانا، اور عدلیہ کے اختیارات کو محدود کرنے والے قوانین کو منسوخ کرنا شامل ہے۔
اسپیکر ایجنڈا طے کرنے میں معاون
یروشلم کے ایک تھنک ٹینک، اسرائیل ڈیموکریسی انسٹی ٹیوٹ سے وابستہ اساف شاپیرا کے مطابق، کاہانا اپوزیشن بلاک کو قانون سازی کے حوالے سے ایک بڑی برتری فراہم کرتے ہیں۔ شاپیرا نے کہا کہ "یہ اس لیے اہم ہے کیونکہ وقت بہت کم ہے، اور کنیست کا اسپیکر قانون سازی کے عمل کو بہت زیادہ تیز یا بہت زیادہ سست کر سکتا ہے۔"
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کاہانا نے نیتن یاہو کے اتحادی عامر اوہانا کی جگہ اسپیکر کا عہدہ سنبھالا ہے۔ آئزن کوٹ اور ان کے اتحادیوں پر آنے والے ہفتوں میں اپنی قانون سازی کی ترجیحات کو تیزی سے آگے بڑھانے کا دباؤ ہے۔ اس وقت آئزن کوٹ کی 'یشار' پارٹی کے ایک رکن، روئے فولکمین، اس عارضی کمیٹی کی سربراہی کر رہے ہیں جو حکومت بننے تک کنیست کے بیشتر امور کا فیصلہ کرتی ہے۔
اگر آئزن کوٹ حکومت بنانے میں ناکام رہتے ہیں، تو اسرائیلی صدر نیتن یاہو کو حکومت سازی کا موقع دے سکتے ہیں۔ اس صورت میں ممکنہ طور پر نیتن یاہو کی لیکوڈ پارٹی کو اس کمیٹی کا کنٹرول مل جائے گا۔ شاپیرا نے کہا کہ اگرچہ نیتن یاہو کے مخالفین کے پاس پھر بھی اکثریت برقرار رہے گی، لیکن وہ "محسوس کریں گے کہ ان کی رفتار تھم گئی ہے،" اور اس بات کا "حقیقی خطرہ پیدا ہو جائے گا کہ کچھ قانون سازی تاخیر کا شکار ہو جائے۔"
قانون سازی کی منظوری کے لیے وقت محدود
اسرائیلی پارلیمنٹ کی کارروائی کے قواعد و ضوابط ایک اور چیلنج ثابت ہوں گے۔ کنیست سے منظور ہونے سے پہلے کسی بھی بل کو ایوان میں پیش کرنا، کمیٹی میں اس پر غور کرنا، اور ایوان میں اس پر کئی بار رائے شماری کرانا ضروری ہوتا ہے۔ یہ طویل اور پیچیدہ عمل وقت ختم ہونے سے پہلے بلوں کو حتمی مرحلے تک پہنچانا مشکل بنا سکتا ہے۔
شاپیرا نے کہا کہ آئزن کوٹ اور ان کے اتحادی ممکنہ طور پر ان متنازع قوانین کو منسوخ کرنے کو ترجیح دیں گے جنہوں نے ججوں کی تقرری میں حکومت کو زیادہ کردار دیا تھا اور اسرائیل کے اٹارنی جنرل کے اختیارات کو کمزور کیا تھا، جو ایک آزاد عہدہ ہے اور جسے بہت سے لوگ اسرائیل کے حکومتی نظام میں احتساب اور توازن کے لیے مرکزی حیثیت کا حامل سمجھتے ہیں۔ انہوں نے کہا کہ "ان قوانین کو ختم کرنا بہت آسان ہے کیونکہ اس کے لیے کوئی نیا ادارہ قائم کرنے کی ضرورت نہیں ہے۔"
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شاپیرا نے مزید کہا کہ حکومت بننے کے بعد سات اکتوبر کے حملے کی تحقیقات کے لیے ایک ادارہ قائم کرنا آسان ہوگا اور اسے زیادہ قانونی حیثیت بھی حاصل ہوگی۔ نیتن یاہو کے مخالفین کا مؤقف ہے کہ انہوں نے اسرائیل کی تاریخ کے اس مہلک ترین دن کے حوالے سے کسی بھی فوجی یا انٹیلی جنس ناکامی کی آزادانہ تحقیقات کو روکا اور جوابدہی سے گریز کیا۔
منگل کے روز ایوان میں سات اکتوبر کے زخم صاف دکھائی دے رہے تھے۔ بحث شروع ہونے کے چند گھنٹے بعد، لیکوڈ پارٹی کی رکن تالک گویلی—جن کے بیٹے ایک پولیس افسر تھے اور سات اکتوبر کو فلسطینی عسکریت پسندوں کے ہاتھوں مارے گئے تھے—نے عرب جوائنٹ لسٹ کے سینئر رکن احمد طیبی کی تقریر میں مداخلت کی، جب وہ انتہائی دائیں بازو کے کنیست اراکین کے نسل پرستانہ تبصروں پر تنقید کر رہے تھے۔
گویلی نے چلاتے ہوئے پوچھا کہ "میرے بیٹے کو کس نے مارا؟" طیبی نے جواب دیا کہ "آپ یہ الزام مجھ پر کیوں تھوپنے کی کوشش کر رہے ہیں؟ کنیست کے کسی عرب رکن سے ایسا سوال نہ پوچھیں۔" اس کے بعد دونوں کے درمیان تلخ کلامی شروع ہوگئی، جس دوران طیبی نے ڈائس سے گویلی پر زور دیا کہ وہ بالواسطہ الزام تراشی پر انحصار نہ کریں۔ انہوں نے کہا کہ "قتل کرنے والی حماس ہے، اور اس کی ذمہ دار آپ کے وزیر اعظم ہیں۔"
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