لبنان میں اسرائیلی حملے جاری، ایران۔امریکہ امن معاہدہ خطرے میں؟ سوئٹزرلینڈ مذاکرات ملتوی، خطے میں نئی کشیدگی
معاہدے کے مطابق تمام محاذوں بشمول لبنان میں فوری جنگ بندی ہونی تھی، تاہم اسرائیل اور حزب اللہ اس معاہدے کے براہِ راست فریق نہیں۔
Published : June 19, 2026 at 2:25 PM IST
یروشلم / بیروت: ایران اور امریکہ کے درمیان حالیہ امن معاہدے کے باوجود مشرقِ وسطیٰ میں کشیدگی کم ہونے کے بجائے ایک بار پھر بڑھتی دکھائی دے رہی ہے۔ اسرائیلی فوج نے جنوبی لبنان میں وسیع پیمانے پر فضائی اور زمینی کارروائیاں جاری رکھنے کا اعلان کیا ہے، جس کے نتیجے میں کم از کم 16 افراد ہلاک ہو گئے ہیں جبکہ اسرائیل کے چار فوجیوں کی ہلاکت کی بھی تصدیق کی گئی ہے۔
لبنانی سرکاری خبر رساں ایجنسی کے مطابق اسرائیلی جنگی طیاروں نے جنوبی لبنان کے مختلف علاقوں کو نشانہ بنایا۔ دوسری جانب حزب اللہ نے شدید جھڑپوں کی اطلاع دی ہے، جس سے ایران اور امریکہ کے درمیان حال ہی میں طے پانے والے جنگ بندی اور امن معاہدے پر سوالات اٹھنے لگے ہیں۔
معاہدے کے مطابق تمام محاذوں بشمول لبنان میں فوری جنگ بندی ہونی تھی، تاہم اسرائیل اور حزب اللہ اس معاہدے کے براہِ راست فریق نہیں ہیں۔ ایران مسلسل مطالبہ کر رہا ہے کہ اسرائیل جنوبی لبنان سے اپنی فوجیں واپس بلائے، جبکہ اسرائیلی وزیراعظم بنجمن نیتن یاہو نے واضح کیا ہے کہ حزب اللہ کے خطرے کے خاتمے تک فوجی کارروائیاں جاری رہیں گی۔
اسی تناظر میں امریکہ اور ایران کے درمیان سوئٹزرلینڈ میں طے شدہ تکنیکی مذاکرات بھی ملتوی کر دیے گئے ہیں۔ امریکی نائب صدر جے ڈی وینس نے اپنا دورہ مؤخر کر دیا جبکہ بعض عرب ذرائع ابلاغ کے مطابق ایران نے لبنان میں جاری اسرائیلی حملوں کے باعث اپنا وفد بھیجنے میں تاخیر کی ہے۔
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امریکی صدر ڈونلڈ ٹرمپ نے ایران کے ساتھ معاہدے کا دفاع کرتے ہوئے کہا کہ اس کا مقصد عالمی معیشت کو ممکنہ تباہی سے بچانا تھا۔ معاہدے کے بعد آبنائے ہرمز بحال ہونے سے تیل کی ترسیل دوبارہ شروع ہو گئی ہے، تاہم لبنان کی صورتحال امن عمل کے لیے ایک بڑا چیلنج بن گئی ہے۔