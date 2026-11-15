اسرائیلی فوج کا حماس کے عسکری ونگ کے سینئر رکن کو نشانہ بنانے کا دعویٰ
اسرائیل کے مطابق سات اکتوبر کے حملے کی منصوبہ بندی میں شامل رہے حماس رہنما سمیر ابو یونس ہفتے کے روز جاں بحق ہو گئے۔
Published : November 15, 2026 at 10:58 AM IST
یروشلم: اسرائیلی فوج نے اتوار کے روز کہا کہ اس کی افواج نے حماس کے عسکری ونگ کے ایک سینئر عسکریت پسند رہنما کو نشانہ بنا کر ہلاک کر دیا ہے۔ اسلامی تحریک کے القسام بریگیڈ نے بھی ایک بیان میں تصدیق کی ہے کہ سات اکتوبر سال 2023 کو اسرائیل پر حماس کے حملے کی منصوبہ بندی میں کلیدی کردار ادا کرنے والے فوجی رہنما سمیر ابو یونس سنیچر کے روز جاں بحق ہو گئے۔
اتوار کی صبح سویرے اندرونی سلامتی کی ایجنسی شن بیت کے ساتھ ایک مشترکہ بیان میں اسرائیلی فوج نے کہا کہ "کچھ دیر قبل، آئی ڈی ایف اور آئی ایس اے نے حماس کے عسکری ونگ کے ایک سینئر دہشت گرد کو نشانہ بنایا۔" اسرائیل نے مزید تفصیلات نہیں بتائیں تاہم کہا کہ وہ بعد میں مزید معلومات فراہم کریں گے۔
وہیں القسام بریگیڈ نے ٹیلی گرام پر پوسٹ میں کہا کہ "وہ کل شام... ایک بزدلانہ قاتلانہ کارروائی میں شہید ہو گئے" اور مزید کہا کہ یونس "سات اکتوبر کے حملے کی منصوبہ بندی اور نگرانی میں شامل اہم ترین کمانڈروں میں سے ایک تھے۔"
نصف شب کے کچھ ہی دیر بعد ایک سکیورٹی ذریعے نے اے ایف پی کو بتایا کہ القسام کے رفح بریگیڈ کے کمانڈر یونس "خان یونس کے مغرب میں المواسی میں کچھ لمحے قبل نشانہ بنا کر کیے گئے " ایک حملے میں ہلاک ہو گئے۔
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غزہ کے شہری دفاع کے ترجمان محمود بصل نے اے ایف پی کو بتایا کہ ادارے کو 53 سالہ یونس کی لاش موصول ہو گئی ہے، اور کہا کہ جنوبی غزہ میں ہونے والے اس حملے میں دو افراد زخمی بھی ہوئے ہیں۔
اسرائیل اور حماس نے ایک دوسرے پر اس جنگ بندی کی خلاف ورزی کا الزام لگایا ہے جو سات اکتوبر کے حملے کے نتیجے میں شروع ہونے والی دو سالہ جنگ کے بعد اکتوبر سال 2025 میں نافذ ہوئی تھی۔
اگرچہ امریکی حمایت یافتہ جنگ بندی نے لڑائی کو بڑی حد تک کم کر دیا ہے، تاہم اسرائیل نے اس محصور ساحلی پٹی میں مسلسل حملے جاری رکھے ہوئے ہیں۔
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غزہ کی وزارت صحت کے مطابق، جو حماس کے زیر انتظام کام کرتی ہے اور جس کے اعداد و شمار کو اقوام متحدہ قابل اعتماد سمجھتا ہے، جنگ بندی کے آغاز سے اب تک 1,600 سے زائد فلسطینی ہلاک ہو چکے ہیں۔
اسی عرصے کے دوران، اسرائیلی فوج نے سات فوجیوں کے ساتھ ساتھ ایک سویلین کنٹریکٹر کی ہلاکت کی اطلاع دی ہے۔
وہیں اسرائیل میں انتخابات کے بعد سابق آرمی چیف گاڈی آئزن کوٹ اس وقت حکومتی اتحاد بنانے کے لیے مذاکرات میں مصروف ہیں جب کہ ان کے حریف، نگراں وزیر اعظم بنجمن نیتن یاہو فوجی کارروائیوں کے ذمہ دار ہیں۔
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