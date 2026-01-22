غزہ میں اسرائیلی فوج کے خونی حملے، تین صحافیوں سمیت 11 فلسطینی ہلاک
صحافیوں کی تنظیم کے مطابق غزہ جنگ کے آغاز سے اب تک 200 سے زائد فلسطینی صحافی اور میڈیا ورکرز مارے جا چکے ہیں۔
Published : January 22, 2026 at 11:44 AM IST
قاہرہ: اسرائیلی فورسز نے بدھ کے روز غزہ میں کم از کم 11 فلسطینیوں کو ہلاک کر دیا. مہلوکین میں دو 13 سالہ لڑکے، تین صحافی اور ایک خاتون شامل ہیں۔ اسپتالوں کے مطابق یہ حملہ اکتوبر میں حماس اور اسرائیل کے درمیان جنگ بندی کے نفاذ کے بعد سے جنگ زدہ خطے میں مہلک ترین حملوں میں سے ایک ہے۔
کیمپ کے ایک اہلکار نے بتایا کہ مرنے والوں میں تین فلسطینی صحافی بھی شامل ہیں جو وسطی غزہ میں نقل مکانی کرنے والے کیمپ کے قریب فلم بندی کے دوران مارے گئے۔ اسرائیلی فوج کا بیان سامنے آیا ہے جس میں مشتبہ افراد کو ڈرون چلاتے ہوئے دیکھنے اور اس کے فوجیوں کو خطرے سے بچانے کے لیے فائرنگ کی بات کہی گئی ہے۔
لاشیں وصول کرنے والے وسطی قصبے دیر البلاح میں واقع الاقصیٰ شہداء اسپتال کے حکام کے مطابق دونوں لڑکے الگ الگ واقعات میں جاں بحق ہو گئے۔ ایک حملے میں، ایک 13 سالہ، اس کے والد اور ایک 22 سالہ شخص بوریج پناہ گزین کیمپ کے مشرقی جانب اسرائیلی ڈرون کی زد میں آ گئے۔
حالانکہ یہ فوری طور پر واضح نہیں ہوسکا کہ آیا یہ تینوں اسرائیلی زیر کنٹرول علاقوں میں داخل ہوئے تھے۔
بڑھتی ہوئی ہلاکتوں کی تعداد
ناصر اسپتال نے لاش وصول کرنے کے بعد بتایا کہ دوسرے 13 سالہ بچے کو مشرقی قصبے بنی سہیلہ میں فوجیوں نے گولی مار دی۔ سوشل میڈیا پر وائرل ویڈیو میں معتصم الشرافی کے والد کو روتے ہوئے دکھایا گیا ہے۔
لڑکے کی والدہ صفا الشرافی نے ایسوسی ایٹڈ پریس کو بتایا کہ وہ لکڑیاں جمع کرنے کے لیے نکلے تھے تاکہ کھانا پکا سکیں۔
والدہ نے کہا کہ، "وہ صبح بھوکا ہی باہر گیا، اس نے مجھے بتایا کہ وہ جلدی سے جائے گا اور واپس آجائے گا۔"
کمیٹی کے ترجمان محمد منصور نے کہا کہ بعد ازاں بدھ کو، اسرائیلی حملے نے تین فلسطینی صحافیوں کو لے جانے والی ایک گاڑی کو نشانہ بنایا جو نیتزارم کے علاقے میں مصری حکومت کی کمیٹی کے زیر انتظام ایک نئے بے گھر فلسطینیوں کے لئے قائم کیمپ کی فلم بندی کر رہے تھے۔
منصور نے کہا کہ صحافی کمیٹی کے کام کی دستاویز کر رہے تھے اور یہ کہ یہ حملہ اسرائیل کے زیر کنٹرول علاقے سے تقریباً 5 کلومیٹر (3 میل) کے فاصلے پر ہوا۔ انہوں نے کہا کہ اسرائیلی فوج کو یہ اچھے سے پتہ تھا کہ یہ گاڑی کمیٹی کی ہے۔ ویڈیو فوٹیج میں سڑک کے کنارے جلی ہوئی گاڑی کو دکھایا گیا ہے۔
خبر رساں ایجنسی نے کہا کہ ہلاک ہونے والا ایک صحافی عبدالرؤف شات ایجنسی فرانس پریس کا باقاعدہ معاون تھا لیکن وہ اس وقت اس کے لیے اسائنمنٹ پر نہیں تھا۔
ایجنسی نے ایک بیان میں کہا، "غزہ کا احاطہ کرنے والی اے ایف پی کی ٹیم عبدالعزیز کو بہت پسند کرتی تھی۔ وہ اسے ایک مہربان ساتھی کے طور پر یاد کرتے ہیں،" ایجنسی نے اس کی موت کی مکمل تحقیقات کا مطالبہ کیا ہے۔
کمیٹی ٹو پروٹیکٹ جرنلسٹ کے مطابق 2023 میں جنگ شروع ہونے کے بعد سے اب تک غزہ میں 200 سے زائد فلسطینی صحافی اور میڈیا ورکرز مارے جا چکے ہیں۔
غیر معمولی رہنمائی والے دوروں کے علاوہ، اسرائیل نے بین الاقوامی صحافیوں کو جنگ کی کوریج کے لیے داخل ہونے سے روک دیا ہے۔ خبر رساں ادارے زیادہ تر غزہ میں فلسطینی صحافیوں پر یا رہائشیوں پر انحصار کرتے ہیں-
ناصر اسپتال کے حکام نے بدھ کو یہ بھی کہا کہ انہیں ایک فلسطینی خاتون کی لاش ملی جسے اسرائیلی فوجیوں نے جنوبی شہر خان یونس کے مواسی علاقے میں گولی مار دی تھی۔ واضح رہے اس علاقے پر فوج کا کنٹرول نہیں ہے۔
الاقصیٰ شہداء اسپتال کے مطابق، ایک الگ حملے میں، بوریج کیمپ میں ٹینک کی گولہ باری میں تین بھائی مارے گئے۔
غزہ کی وزارت صحت کے مطابق، 10 اکتوبر کو جنگ بندی کے نفاذ کے بعد سے اب تک اسرائیلی فائرنگ سے 470 سے زائد فلسطینی ہلاک ہو چکے ہیں۔ وزارت کا کہنا ہے کہ اسرائیل کے زیر قبضہ علاقوں اور غزہ کی زیادہ تر فلسطینی آبادی کے درمیان علاقے کو تقسیم کرنے والی جنگ بندی لائن کے قریب اسرائیلی فائرنگ سے کم از کم 77 افراد ہلاک ہو ے ہیں۔
لبنان میں بھی اسرائیلی فوج کے حملے
اسرائیل کی فضائیہ نے بدھ کے روز جنوبی لبنان میں کئی مقامات پر متعدد حملے کیے۔ اسرائیلی فوج نے کہا کہ اس نے لبنان کے شمال مشرقی علاقے ہرمل میں چار سرحدی گزرگاہوں کو نشانہ بنایا ہے۔ اسرائیلی فوج کا الزام ہے کہ، حزب اللہ ان علاقوں کا استعمال ہتھیاروں کو ذخیرہ کرنے کے لیے استعمال کر رہا تھا۔ اسرائیل نے دعویٰ کیا کہ شام کے ساتھ لبنان کی سرحد کے ساتھ ان مقامات پر ہتھیاروں کی اسمگلنگ کی جا رہی تھی۔
اس سے قبل اسرائیلی فوج نے جنوبی لبنان کے تین دیہات میں حملوں میں ہتھیاروں کے ذخیرہ کرنے کی تنصیبات کو نشانہ بنایا تھا۔ اسرائیلی فوج نے کہا کہ اس نے انخلا کے لیے انتباہ جاری کر دیا ہے۔ لبنان کی وزارت صحت کے مطابق ان حملوں میں 19 افراد زخمی ہوئے ہیں۔
لبنانی صدر جوزف عون سمیت حکام نے جنوبی لبنان میں حملوں کی مذمت کی۔ جوزف عون نے حملوں کو "منظم جارحیت" قرار دیا۔
اس کے علاوہ، سرکاری طور پر چلنے والی قومی خبر رساں ایجنسی کے مطابق، بازوریہ اور زہرانی کے دیہات میں کاروں پر ڈرون حملوں میں دو افراد ہلاک ہوئے ہیں۔
یہ حملے اسرائیل-حزب اللہ جنگ بندی کے بعد تقریباً روزانہ اسرائیلی فوجی کارروائی میں تازہ ترین تھے۔
