اسرائیل کا سینیئر حماس لیڈر رائد سعد کو ہلاک کرنے کا دعویٰ
حماس نے ایک بیان میں حملے کی مذمت کی ہے، تاہم رائد سعد کی موت کی تصدیق نہیں کی۔
Published : December 14, 2025 at 2:37 PM IST
یروشلم: اسرائیل نے ہفتے کے روز کہا ہے کہ اس نے غزہ میں حماس کے ایک اعلیٰ کمانڈر کو اس وقت ہلاک کر دیا جب اس علاقے کے جنوب میں ایک دھماکہ خیز ڈیوائس پھٹنے سے دو اسرائیلی فوجی زخمی ہو گئے۔
حماس نے ایک بیان میں رائد سعد کی موت کی تصدیق نہیں کی۔ اس میں کہا گیا ہے کہ غزہ شہر کے باہر ایک گاڑی کو نشانہ بنایا گیا جو جنگ بندی کی خلاف ورزی ہے۔
سعد نے حماس کے عہدیدار کے طور پر مینوفیکچرنگ کے انچارج کے طور پر کام کیا اور اس سے قبل عسکریت پسند گروپ کے آپریشنز ڈویژن کی قیادت کی تھی۔ اسرائیلی بیان میں رائد سعد کو 7 اکتوبر 2023 کے اسرائیل پر ہوئے حملے کے معماروں میں سے ایک کے طور پر بیان کیا گیا ہے۔ اسرائیل کا دعویٰ ہے کہ ، سعد جنگ بندی کی خلاف ورزی کرتے ہوئے "دہشت گرد تنظیم کی تعمیر نو میں مصروف" تھا۔
اسرائیلی فوج کے بیان میں دعویٰ کیا گیا کہ حالیہ ہفتوں میں حماس اپنی صلاحیتیں بحال کرنے اور خود کو منظم کرنے کی کوشش کر رہی تھی۔
فلسطینی محکمہ صحت کے حکام کے مطابق، جنگ بندی کے بعد سے غزہ میں اسرائیلی فضائی حملوں اور فائرنگ سے کم از کم 386 فلسطینی ہلاک ہو چکے ہیں۔ اسرائیل نے کہا ہے کہ حالیہ حملے اس کے فوجیوں کے خلاف عسکریت پسندوں کے حملوں کے جواب میں ہیں، اور یہ کہ فوجیوں نے فلسطینیوں پر فائرنگ کی ہے جو غزہ کی اسرائیل کے زیر کنٹرول اکثریت اور باقی علاقے کے درمیان "یلو لائن" کے قریب پہنچے تھے۔
غزہ کی وزارت صحت کے مطابق غزہ میں اسرائیل کی دو سالہ جارحیت میں 70,650 سے زائد فلسطینی ہلاک ہو چکے ہیں۔
