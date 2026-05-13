مقبوضہ مغربی کنارے میں اسرائیلی بلڈوزروں نے تقریباً 50 فلسطینیوں کی دکانوں کو مسمار کر دیا
یہودی آبادکاری کے ایک منصوبے کے طور پر اسرائیلی انتظامیہ نے مغربی کنارے میں فلسطینیوں کی کم از کم 50 دکانوں پر بلڈوزر چلا دیا۔
Published : May 13, 2026 at 2:04 PM IST
العیزاریہ، مغربی کنارے: اسرائیلی بلڈوزروں نے اس ہفتے یروشلم کے جنوب مشرق میں واقع ایک قصبے کے کنارے پر درجنوں فلسطینی دکانوں کو مسمار کر دیا۔ اسرائیل کی اس جارحانہ کارروائی کا مقصد مقبوضہ مغربی کنارے میں آبادکاری سے منسلک سڑک کے منصوبے سے پہلے زمین کو صاف کرنا بتایا جارہا ہے۔
دوسری جانب اسرائیل کا کہنا ہے کہ مسماری فلسطینی کمیونٹی کی خدمت کے لیے سڑک صاف کرنا ضروری تھا۔ لیکن فلسطینی حکام کا کہنا ہے کہ یہ سڑک فلسطینی گاڑیوں کو ایک نئی شاہراہ سے دور رکھنے کے وسیع منصوبے کا حصہ ہے جو قریبی اسرائیلی بستیوں کے لیے بنائی جا رہی ہے۔
یہ منصوبہ مغربی کنارے کے ایک اسٹریٹجک حصے کا حصہ ہے جسے ای ون (E1) کہا جاتا ہے۔ اس منصوبے کو اسرائیل، آزاد فلسطینی ریاست کے قیام کو روکنے کے ارادے سے تیار کر رہا ہے۔
انسداد آباد کاری گروپ پیس ناؤ کے ڈائریکٹر ہیگیٹ آفران نے کہا کہ، "جن دکانوں کو مسمار کیا گیا وہ وہیں واقع ہیں جہاں اسرائیل ایک نئی سڑک بنانے کا منصوبہ بنا رہا ہے جو تمام فلسطینی ٹریفک کو اس سڑک کی طرف موڑ دے گا تاکہ وہ فلسطینیوں کے لیے ای ون کے پورے علاقے کو بند کر سکیں۔"
العیزاریہ قصبے میں منگل کو ہونے والی مسماری کی کارروائی ایک ہفتے سے بھی کم وقت میں ہوئی ہے۔ اس دوران کچھ فلسطینیوں کو بغیر اجازت کے تعمیر کی گئی دکانوں کو خالی کرنے کے نوٹس موصول ہوئے تھے۔ وکلاء نے اسرائیل کی سپریم کورٹ میں بھی اپیل کی تھی، لیکن مسماری کی کارروائی کو انجام دیا گیا۔
اسرائیلی حکام کا کہنا ہے کہ عمارتیں بشمول کار واش، اسکریپ میٹل شاپس اور سبزیوں کے اسٹینڈ غیر قانونی طور پر تعمیر کیے گئے تھے اور مالکان کو خبردار کیا گیا تھا۔
مغربی کنارے میں شہری امور کی نگرانی کرنے والے اسرائیلی فوجی ادارے کوگاٹ نے کہا کہ تعمیرات فلسطینی قصبوں کو ملانے کے لیے منصوبہ بند سڑک کی تعمیر میں رکاوٹ ہیں۔
اسرائیل کا کہنا ہے کہ سڑک کے نئے نظام کا مقصد بھیڑ کو کم کرنا اور علاقے میں فلسطینی قصبوں کے معیار زندگی کو بہتر بنانا ہے۔
انسانی حقوق کے گروپوں اور بین الاقوامی حمایت یافتہ فلسطینی اتھارٹی کا کہنا ہے کہ مسماری کا تعلق اسرائیل کے ٹرانسپورٹیشن کی بحالی اور اسرائیلی اور فلسطینی شناخت رکھنے والوں کے لیے علیحدہ سڑکوں کا نظام بنانے کے منصوبوں سے ہے۔ ان کا کہنا ہے کہ اسرائیل کی منصوبہ بند سرنگ اور بائی پاس سڑک مغربی کنارے کی قریبی بستیوں کو یروشلم سے جوڑنے والی ایک بڑی اسرائیلی شاہراہ سے فلسطینی ٹریفک کو واپس لے جائے گی، جس کے نتیجے میں علاقے کے بڑے حصے سے ڈرائیوروں کو کاٹ دیا جائے گا۔
انہدامی کارروائی کے دوران شہر کی طرف جانے والی فٹ پاتھوں اور سڑکوں کو جزوی طور پر بلاک کر دیا۔ لیکن فلسطینیوں کا کہنا ہے کہ اسرائیلی حکام سے تعمیراتی اجازت نامے حاصل کرنا تقریباً ناممکن ہے، یہاں تک کہ اسرائیلی بستیوں میں تیزی سے توسیع ہو رہی ہے۔
ایک 48 سالہ دکان کے مالک محمد ابو غالیہ حیران تھے کہ انہیں اس مسماری کارروائی کے بعد زندگی دوبارہ شروع کرنا پڑے گی۔ انہوں نے کہا کہ اڑتالیس سال کے شب و روز کی محنت سے اپنے بچوں کے لیے کھڑا کیا گیا روزگار ایک دن اور ایک رات میں ختم ہو گیا۔
قریبی گاؤں کی کونسل کے سربراہ داؤد الجہلین نے کہا کہ 200 سے زائد خاندان اپنی آمدنی سے محروم ہو جائیں گے۔
ای ون (E1) منصوبہ خاص طور پر متنازعہ ہے کیونکہ یہ یروشلم کے مضافات سے مقبوضہ مغربی کنارے تک جاتا ہے، جو رام اللہ اور بیت لحم کے شہروں کو الگ تھلگ کرتا ہے اور فلسطینیوں کی شمال جنوب کی نقل و حرکت میں رکاوٹ ہے۔
اسرائیلی رہنماؤں اور بستیوں کے ناقدین دونوں کا کہنا ہے کہ ای ون (E1) منصوبہ مغربی کنارے میں ایک متصل فلسطینی ریاست کے قیام کی کوششوں کو پیچیدہ بنا دے گا۔ اسرائیل مالے ادومیم کی موجودہ بستی کے قریب تقریباً 3500 اپارٹمنٹس بنانے کا منصوبہ بنا رہا ہے۔
اسرائیل نے 1967 کی مشرق وسطیٰ کی جنگ میں مغربی کنارے پر قبضہ کر لیا تھا۔ عالمی برادری بھاری اکثریت سے مقبوضہ علاقے میں اسرائیلی بستیوں کی تعمیر کو غیر قانونی اور امن کی راہ میں رکاوٹ سمجھتی ہے۔
(اے پی کے مشمولات کے ساتھ)
