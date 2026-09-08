جنوبی لبنان کے گاؤں پر اسرائیل کا فضائی حملہ، دو بچوں سمیت 12 افراد جاں بحق
جنگ بندی معاہدے کے باوجود لبنان پر اسرائیل کے حملے جاری ہیں۔ کفر رومان کے میئر نے اس حملے کو کھلا قتلِ عام قرار دیا۔
Published : September 8, 2026 at 7:43 AM IST
کفر رومان (لبنان): لبنان کی وزارتِ صحت کے مطابق پیر کی صبح اسرائیل کی فضائیہ نے جنوبی لبنان کے ایک گاؤں پر دو فضائی حملے کیے، جس کے نتیجے میں بچوں سمیت کم از کم 12 افراد ہلاک اور کئی دیگر زخمی ہو گئے۔
پیر کے روز ہونے والے یہ حملے اسرائیل اور عسکریت پسند گروپ حزب اللہ کے درمیان کشیدگی کے ایک نئے دور کے دوران ہوئے ہیں، جب کہ دونوں فریقین کے درمیان دو ماہ سے زائد عرصہ قبل ہوا جنگ بندی کا معاہدہ ناکام ہو گیا۔ یہ حملے اسرائیل کی فوج کے اس بیان کے چند دن بعد بھی سامنے آئے ہیں جس میں کہا گیا کہ اس کا اسٹریٹجک خطے 'علی طاہر' پہاڑی پر "آپریشنل کنٹرول" قائم ہو گیا ہے، جو کئی دیہاتوں کے ساتھ ساتھ نبطیہ شہر کی طرف جانے والی مرکزی سڑکوں پر نظر رکھتی ہے۔
وزارتِ صحت نے بتایا کہ ان میں سے ایک حملہ ایک عمارت پر ہوا، جس میں دو بچوں اور چار خواتین سمیت 11 افراد ہلاک ہو گئے۔ اس کے علاوہ آٹھ افراد زخمی بھی ہوئے، جن میں تین بچے اور ایک طبی امدادی کارکن شامل ہیں۔ وزارت نے بتایا کہ گاؤں میں ایک گاڑی پر ہونے والے دوسرے حملے میں لبنانی 'اسلامک رسالہ اسکاؤٹ ایسوسی ایشن' کا ایک طبی امدادی کارکن جاں بحق اور دو دیگر زخمی ہو گئے۔
اسرائیلی فوج کا کہنا ہے کہ یہ حملے پیر کے روز اس علاقے سے اسرائیلی فوجیوں کو نشانہ بنانے والے حزب اللہ کے دو ڈرون حملوں کے جواب میں کیے گئے۔ فوج نے دعویٰ کیا کہ ان حملوں میں حزب اللہ کے ایک عسکریت پسند کو نشانہ بنایا گیا جو کفر رومان میں ہتھیار منتقل کرنے کی کوشش کر رہا تھا۔ حزب اللہ نے ان حملوں کی ذمہ داری قبول نہیں کی اور نہ ہی صوبہ نبطیہ کے گردونواح میں بڑھتے ہوئے شدید حملوں پر فوری طور پر کوئی بیان جاری کیا ہے۔
کفر رومان کے رہائشی فواد شکرون نے تباہ شدہ عمارت کے سامنے کھڑے ہو کر کہا کہ ”ہم مضافاتی علاقوں میں ہونے والی شیلنگ کی وجہ سے مسلسل خوف اور بے چینی کی زندگی گزار رہے تھے۔ اب انہوں نے قصبے کے مرکز کو نشانہ بنایا ہے۔“
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ایک اور رہائشی، صالح مدلیج نے تباہ شدہ عمارت کی طرف اشارہ کرتے ہوئے کہا کہ یہ بچوں والے خاندانوں کا گھر تھا۔ انہوں نے اسرائیلی دعوؤں کا حوالہ دیتے ہوئے پوچھا کہ ”کیا یہاں میزائل ہیں؟“ مدلیج نے فضائی حملوں اور گولہ باری کے باوجود اپنے آبائی شہر میں رہنے کا عزم ظاہر کرتے ہوئے کہا کہ ”میں یہ جگہ چھوڑ کر نہیں جاؤں گا۔“
اس سے قبل پیر کو ہی اسرائیلی فوج نے دیر الزہرانی گاؤں میں ایک گھر کو خالی کرنے کی وارننگ جاری کی تھی اور اس کے کچھ ہی دیر بعد ایک عمارت پر حملہ کیا گیا۔ فوج کا کہنا تھا کہ یہ حملہ حزب اللہ کے عسکریت پسندوں کے ڈرون حملے کے جواب میں کیا گیا تھا۔ اس حملے میں کسی جانی نقصان کی اطلاع نہیں ملی۔
پیر کے روز ایک اور الگ بیان میں اسرائیلی فوج نے کہا کہ صلیبی دور کے تعمیر کردہ بوفورٹ قلعے کے قریب کارروائی کرنے والے اسرائیلی فوجیوں پر ایک گھر کے اندر موجود حزب اللہ کے رکن نے فائرنگ کی، جس سے دو فوجی معمولی زخمی ہو گئے۔ بعد میں فوجیوں نے اس عسکریت پسند کو ہلاک کر دیا۔
اتوار کے روز اسرائیلی حملوں میں جنوبی لبنان میں کم از کم سات افراد جاں بحق ہو گئے اور ایک خالی ہسپتال کو زمین بوس کر دیا گیا۔ یہ حملے دونوں ممالک کے درمیان ایک معاہدے کے تحت اسرائیل کی جانب سے پانچ لبنانی قیدیوں کو رہا کیے جانے کے چند دن بعد ہوئے ہیں۔ اس کے بدلے میں لبنان نے دہائیوں قبل ملک کی خانہ جنگی کے دوران لاپتہ ہونے والے یہودی لبنانی شہریوں کی لاشوں کی تلاش پر اتفاق کیا تھا۔
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اسرائیل اور حزب اللہ کے درمیان امریکہ کی ثالثی میں ہونے والے جنگ بندی کے معاہدے کی بار بار خلاف ورزی ہو رہی ہے، اسرائیل لبنان میں مسلسل فضائی حملے کر رہا ہے اور حزب اللہ اسرائیلی فوجیوں پر ڈرون فائر کر رہی ہے۔ لبنان اور اسرائیل نے جون میں امریکہ کی ثالثی میں ایک فریم ورک معاہدے پر دستخط کیے تھے جس کے تحت حزب اللہ کو غیر مسلح کرنے کے بدلے اسرائیلی افواج کو جنوبی لبنان سے نکلنا تھا، لیکن اس پر عمل درآمد میں بہت کم پیش رفت ہوئی ہے۔
حزب اللہ، لبنان اور اسرائیل کے مذاکرات کا حصہ نہیں ہے اور اس نے کہا کہ وہ جنوبی لبنان کے دریائے لیتانی کے شمال میں کسی بھی علاقے میں اپنے ہتھیار نہیں چھوڑے گی۔ دوسری جانب اسرائیلی حکام کا کہنا ہے کہ وہ تب تک پیچھے نہیں ہٹیں گے جب تک پورے ملک میں حزب اللہ کو غیر مسلح نہیں کر دیا جاتا۔
کفر رومان کے میئر، عبداللہ فرحت نے گاؤں میں پیش آنے والے واقعے کو ”ہر لحاظ سے ایک قتلِ عام“ قرار دیا۔ انہوں نے لبنان اور اسرائیل کے درمیان فریم ورک معاہدے کو شدید تنقید کا نشانہ بناتے ہوئے کہا کہ لبنانی رہنماؤں نے ”معاہدوں پر دستخط کیے اور ہم یہاں اس کی قیمت چکا رہے ہیں۔“ معاہدے پر دستخط ہونے کے بعد سے جاری حملوں کا حوالہ دیتے ہوئے فرحت نے کہا کہ ”ایک ایسا دشمن ہے جسے کسی بھی چیز کی پرواہ نہیں ہے۔“
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