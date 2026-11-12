غزہ کے ناصر اسپتال پر اسرائیلی فضائی حملہ، 6 فلسطینی شہید اور درجنوں زخمی
طبی عملے نے بتایاکہ زخمی ہونے والوں میں خواتین اور بچے بھی شامل ہیں، جن میں سے بعض کی حالت انتہائی تشویشناک بتائی جارہی ہے۔
Published : November 12, 2026 at 2:55 PM IST
قاہرہ : غزہ کی وزارتِ صحت نے اطلاع دی ہے کہ جنوبی غزہ میں واقع ناصر اسپتال کو نشانہ بنا کر کیے گئے ایک اسرائیلی فضائی حملے میں کم از کم چھ افراد شہید جبکہ ایک درجن سے زائد شدید زخمی ہو گئے ہیں۔ یہ خونریز حملہ جمعرات کی علی الصبح اس وقت کیا گیا جب اسپتال میں مریضوں اور پناہ گزینوں کی بڑی تعداد موجود تھی۔
وزارتِ صحت کے حکام کے مطابق فضائی بمباری کے نتیجے میں اسپتال کی عمارت اور طبی سہولیات کو بھی شدید نقصان پہنچا ہے، جس سے زخمیوں کے علاج معالجے میں شدید دشواریاں پیش آ رہی ہیں۔ طبی عملے نے بتایا کہ زخمی ہونے والوں میں خواتین اور بچے بھی شامل ہیں، جن میں سے بعض کی حالت انتہائی تشویشناک بتائی جا رہی ہے اور ہلاکتوں میں اضافے کا خدشہ ہے۔
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دوسری جانب اسرائیلی فوج نے جمعرات کی صبح اس حملے کی تصدیق کرتے ہوئے اپنے روایتی موقف کو دہرایا اور دعویٰ کیا کہ اس کارروائی میں حماس کے ایک سینئر رہنما اور دیگر عسکریت پسندوں کو نشانہ بنایا گیا ہے۔ تاہم اسرائیلی فوج نے اسپتال جیسے حساس اور شہری طبی مرکز پر بمباری کے جواز میں اپنے اس دعوے کے حق میں کوئی ثبوت پیش نہیں کیا۔ عالمی سطح پر اسپتالوں کو نشانہ بنائے جانے پر شدید تشویش کا اظہار کیا جا رہا ہے۔