اسرائیل نے 44 دنوں میں 500 بار غزہ جنگ بندی کی خلاف ورزی کی، سینکڑوں فلسطینی جاں بحق
اسرائیل اور حماس کے درمیان 10 اکتوبر کو امریکی ثالثی میں جنگ بندی کا معاہدہ طے پایا تھا جو نازک صورتحال سے گزر رہا ہے۔
Published : November 24, 2025 at 9:28 AM IST
تل ابیب: الجزیرہ نے غزہ حکومت کے میڈیا آفس کے ایک بیان کا حوالہ دیتے ہوئے اطلاع دی ہے کہ 10 اکتوبر کو جنگ بندی کے نفاذ کے بعد سے اسرائیل نے صرف 44 دنوں میں غزہ جنگ بندی کی تقریباً 500 بار خلاف ورزیاں کی ہیں جس کے نتیجے میں سیکڑوں فلسطینی جاں بحق ہو چکے ہیں۔
بیان کے مطابق ان خلاف ورزیوں کے دوران 342 شہری مارے جا چکے ہیں جن میں زیادہ تر بچے، خواتین اور بوڑھے شامل ہیں۔ غزہ کے سرکاری دفتر نے کہا، "ہم اسرائیلی قابض حکام کی طرف سے جنگ بندی معاہدے کی مسلسل، سنگین اور منظم خلاف ورزیوں کی شدید مذمت کرتے ہیں۔" ان کا مزید کہنا تھا کہ "یہ خلاف ورزیاں بین الاقوامی انسانی قانون اور معاہدے کے تحت انسانی ہمدردی کے پروٹوکول کی صریح خلاف ورزی ہیں۔ ان میں سے 27 خلاف ورزیاں سنیچر کے روز ہوئیں، جس کے نتیجے میں 24 افراد ہلاک اور 87 زخمی ہوئے۔"
الجزیرہ کے مطابق دفتر نے یہ بھی کہا کہ اسرائیل اپنی خلاف ورزیوں کے انسانی اور سلامتی کے نتائج کے لیے پوری طرح ذمہ دار ہے۔ جنگ بندی کے معاہدے کے برخلاف اسرائیل تباہ حال علاقوں میں اہم امداد اور طبی سامان کی مکمل اور بلا روک ٹوک نقل و حرکت کو سختی سے روک رہا ہے۔
سنیچر کے روز (مقامی وقت کے مطابق) اسرائیلی فوج نے غزہ پر متعدد فضائی حملے کیے۔ یہ جنگ زدہ علاقے میں چھ ہفتے پرانی جنگ بندی کی نئی خلاف ورزی تھی۔ اسرائیلی وزیر اعظم بنجمن نیتن یاہو کے دفتر نے کہا کہ یہ حملے حماس کے ایک جنگجو کی جانب سے غزہ کی نام نہاد ییلو لائن کے اندر اسرائیلی فوجیوں کو نشانہ بنانے کے بعد ہوئے۔
یہ اسرائیل کے زیر کنٹرول علاقہ ہے۔ اسرائیلی بیان میں کہا گیا ہے کہ ''اسرائیل نے جواب میں حماس کے پانچ سینئر جنگجوؤں کو ہلاک کردیا۔'' تاہم حماس نے اسرائیل کے بیان کو چیلنج کرتے ہوئے اس دعوے کے لیے ثبوت کا مطالبہ کیا۔
الجزیرہ کے مطابق حماس کے پولیٹیکل بیورو کے ایک اعلیٰ عہدیدار عزت الرشیق نے غزہ معاہدے کے ثالثوں اور امریکہ سے اپیل کی کہ وہ اسرائیل پر دباؤ ڈالیں کہ وہ اپنے دعوے کی حمایت میں ثبوت پیش کرے اور غزہ معاہدے پر عمل درآمد کرے۔ مقامی حکام نے بتایا کہ شمالی غزہ میں درجنوں فلسطینی خاندانوں کو محصور کر دیا گیا جب اسرائیلی فوج نے جنگ بندی معاہدے کی خلاف ورزی کرتے ہوئے اپنے فوجیوں کو خالی کیے گئے علاقے میں دوبارہ منتقل کر دیا۔
