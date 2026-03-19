ایران میں دنیا کے سب سے بڑے قدرتی گیس فیلڈ پر اسرائیل کی بمباری، تہران کا خلیجی توانائی تنصیبات حملہ
قطر کی سرکاری توانائی کمپنی نے کہا کہ میزائل حملے سے اس کی مرکزی گیس تنصیب کو "بڑے پیمانے پر نقصان" پہنچا۔
Published : March 19, 2026 at 7:52 AM IST
نئی دہلی: مشرق وسطی میں جنگ تیزی سے پھیل رہی ہے۔ بدھ کے روز اسرائیل نے ایران کے سمندر کے کنارے پر واقع جنوبی پارس قدرتی گیس فیلڈ پر بمباری کر دی ہے، جو دنیا کی سب سے بڑی نیچرل گیس فیلڈ ہے، جب کہ تہران نے جوابی کارروائی کرتے ہوئے خلیجی ممالک کی توانائی تنصیبات کو نشانہ بنایا اور مزید تباہ کن حملوں کی دھمکی دی۔
جیسے ہی جنگ 20 ویں دن میں داخل ہوئی، تازہ ترین حملوں نے ایندھن کی سپلائی پر وسیع پیمانے پر حملے کا خدشہ پیدا کر دیا ہے جو پہلے سے ہی لڑ کھڑا رہی عالمی منڈیوں کو شدید جھٹکا دے سکتا ہے۔
ایسوسی ایٹڈ پریس نے اس معاملے سے واقف ایک شخص کے حوالے سے رپورٹ کیا کہ امریکہ کو جنوبی پارس پر اسرائیلی حملے کے منصوبے کے بارے میں مطلع کیا گیا تھا لیکن اس نے اس میں حصہ نہیں لیا۔
یہ نیچرل گیس فیلڈ (ایران میں جنوبی پارس اور قطر میں نارتھ فیلڈ) ایران اور قطر کے درمیان مشترک ہے، جس میں 1,800 ٹریلین کیوبک فٹ سے زیادہ گیس موجود ہے۔ ایران کے گیس کے 40 فیصد ذخائر ہیں۔
اسرائیل کی جانب سے اسلامی جمہوریہ کے انٹیلی جنس چیف اسماعیل خطیب کی ہلاکت کے بعد ایران نے مزید حملوں کی دھمکی دی تھی۔ اسرائیل تقریباً تین ہفتے قبل شروع ہونے والی جنگ میں مسلسل ہدف بنا کر ایران کی قیادت کو قتل کر رہا ہے۔
تہران نے اپنے جنوبی پارس فیلڈ پر حملے کے بعد کہا کہ وہ اپنے توانائی کے شعبے پر مزید کسی بھی حملے کا بھرپور جواب دے گا۔
پاسداران انقلاب نے ایرانی میڈیا کو دیے گئے ایک بیان میں کہا کہ "ہم آپ کو ایک بار پھر خبردار کرتے ہیں کہ آپ نے اسلامی جمہوریہ کے توانائی کے بنیادی ڈھانچے پر حملہ کرکے ایک بڑی غلطی کی ہے۔" "اگر اسے دوبارہ دہرایا گیا تو، آپ اور آپ کے اتحادیوں کے توانائی کے بنیادی ڈھانچے مزید حملے اس وقت تک نہیں رکیں گے جب تک کہ اسے مکمل طور پر تباہ نہیں کر دیا جاتا۔"
خام تیل کی قیمتوں میں مزید اضافہ
وہیں اسرائیلی فوج نے جنوبی پارس حملے پر کوئی تبصرہ نہیں کیا۔ وہیں قطر کی سرکاری توانائی کمپنی نے جانکاری دیتے ہوئے بتایا کہ میزائل حملے سے اس کی مرکزی گیس تنصیب میں آگ لگ گئی اور گیس فیلڈ کو بڑے پیمانے پر نقصان پہنچا ہے۔ دوحہ اپنے رد عمل میں دو ایرانی سفارت کاروں کو ملک بدر کر دیا ہے۔
وہیں سعودی عرب نے کہا کہ اس نے مشرق میں توانائی کے بنیادی ڈھانچے کو نشانہ بنانے والے ڈرون کو تباہ کر دیا، جب کہ ریاض کے جنوب میں ایک ریفائنری کے قریب بیلسٹک میزائل کا ملبہ گرا۔
تیل کی قیمتیں جو پہلے ہی آبنائے ہرمز کے راستے ٹریفک میں تقریباً مکمل خلل کی وجہ سے آسمان چھو رہی ہیں، ایک بار پھر بڑھ گئیں – جمعرات کو خام تیل کے لیے امریکی بینچ مارک میں تین فیصد سے زیادہ اضافہ ہوا۔
'بزدلانہ قتل'
فرانسیسی صدر ایمانوئل میکرون نے کہا کہ انہوں نے اپنے امریکی ہم منصب ڈونلڈ ٹرمپ اور قطر کے امیر سے بات کی ہے اور شہریوں کے بنیادی ڈھانچے کو نشانہ بنانے والے حملوں پر روک لگانے کا مطالبہ کیا۔
انہوں نے سوشل میڈیا پر پوسٹ کیا کہ "شہری آبادی اور ان کی ضروریات کے ساتھ ساتھ توانائی کی فراہمی کی حفاظت کو بھی فوجی کشیدگی سے بچانا چاہیے۔" یہ کشیدگی اس سطح پر اس وقت پہنچی جب اسرائیل نے ایران کے انٹلیجنس چیف خطیب اور سکیورٹی چیف علی لاریجانی کا قتل کر دیا، جس کے جواب میں تہران نے تل ابیب پر زبردست میزائل حملے کیے۔
ایرانی صدر مسعود پیزشکیان نے خطیب کے قتل کو "بزدلانہ قتل" قرار دیتے ہوئے اس کی مذمت کی، جب کہ ملک کے نئے سپریم لیڈر مجتبیٰ خامنہ ای نے جوابی کارروائی کا عزم کیا۔ انہوں نے ایک تحریری پیغام میں کہا کہ "بہائے گئے خون کے ہر قطرے کی قیمت وصول کی جائے گی۔
خامنہ ای اپنے والد علی خامنہ ای کی موت کے بعد اقتدار سنبھالنے سے لے کر اب تک منظر عام پر نہیں آئے ہیں۔ مقامی حکام نے بتایا کہ لاریجانی کو قم شہر میں زائرین میں مقبول مزار میں دفن کیا جائے گا۔
ایران افزودگی کی تعمیر نو نہیں کر رہا تھا: امریکی انٹیلی جنس چیف
واشنگٹن میں امریکی انٹیلی جنس کے سربراہ تلسی گبارڈ نے کانگریس کو بتایا کہ جنگ سے پہلے تہران نے جوہری افزودگی دوبارہ شروع نہیں کی تھی اور نہ ہی افزودگی کی تعمیر نو کر رہا تھا۔ ان کا اعتراف امریکی صدر ڈونلڈ ٹرمپ کے ان دعوؤں سے متصاد ہے جن میں انہوں نے کہا کہ ایران جوہری تنصیبات کو دوبارہ تعمیر کر رہا تھا اور وہ کچھ دنوں میں جوہری ہتھیار بنا لیتا۔
تلسی گبارڈ نے کانگریس کو مزید بتایا کہ فی الوقت ایرانی حکومت "برقرار ہے لیکن بڑے پیمانے پر تنزلی کا شکار" ہے۔