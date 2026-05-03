جنگ بندی کے باوجود اسرائیل کی لبنان میں بڑے پیمانے پر بمباری، 50 مقامات پر حملہ
اسرائیلی فوج نے لبنان میں حزب اللہ کے مبینہ کمانڈ سینٹرز، ہتھیاروں کے ذخیرے، عمارتوں اور دیگر اہداف کو تباہ کرنے کا دعویٰ کیا ہے۔
Published : May 3, 2026 at 12:53 PM IST
تل ابیب: اسرائیل نے سنیچر کے روز جنوبی لبنان میں مختلف اہداف پر متعدد حملے کیے ہیں۔ اسرائیل ڈیفنس فورسز (آئی ڈی ایف) نے دعویٰ کیا کہ ان کی فورسز نے گذشتہ روز جنوبی لبنان میں حزب اللہ سے منسلک متعدد مقامات پر حملہ کیا۔ اسرائیل نے انہیں "عسکریت پسندوں کا بنیادی ڈھانچہ" قرار دیا جو حملوں کی مبینہ منصوبہ بندی اور معاونت کے لیے استعمال ہوتے تھے۔
اسرائیلی فوج نے اپنے بیان میں کہا کہ "کل (بروز سنیچر) آئی ڈی ایف نے حزب اللہ سے منسلک تقریباً 70 فوجی ڈھانچے اور حزب اللہ سے منسلک تقریباً 50 مقامات کو مختلف علاقوں میں تباہ کر دیا۔'' اسرائیل کے مطابق اہداف میں کمانڈ سینٹرز، ہتھیاروں کے ذخیرہ کرنے کی سہولیات، فوجی عمارتیں اور دیگر مقامات شامل تھے۔ اسرائیل نے دعویٰ کیا کہ یہ تنصیبات مبینہ طور پر اسرائیلی افواج کے خلاف حملوں کے لیے استعمال کی جا رہی تھیں۔
⭕️🎥WATCH: A loaded and ready-to-launch launcher in southern Lebanon was struck and dismantled by the IAF. pic.twitter.com/nUKc3cBpps— Israel Defense Forces (@IDF) May 2, 2026
بیان میں کہا گیا ہے کہ "اسرائیلی دفاعی افواج سیاسی قیادت کی ہدایات کے مطابق اسرائیلی شہریوں اور اسرائیلی فوجیوں کو لاحق خطرات کے خلاف کارروائیاں جاری رکھیں گی۔" ایک الگ پیش رفت میں اسرائیلی فوج نے جنوبی غزہ کی پٹی میں ہونے والے واقعات کی اطلاع دیتے ہوئے کہا کہ فوجیوں نے چار جنگجوؤں کی شناخت کی جو یلو لائن عبور کر کے اسرائیلی پوزیشنوں کے قریب پہنچ گئے۔
اس میں مزید کہا گیا ہے کہ "شناخت کے بعد، فوجیوں نے خطرے کو ختم کرنے کے لیے جنگجوؤں پر فائرنگ کی۔ تین جنگجو مارے گئے، جب کہ اور ایک اور مارے جانے والے کی شناخت ہو گئی۔" اسرائیل نے کہا کہ اس کی جنوبی کمان کی افواج جنگ بندی معاہدے کے مطابق تعینات ہیں اور کسی بھی ممکنہ خطرے سے نمٹنے کے لیے آپریشن جاری رکھیں گی۔
یہ پیش رفت حزب اللہ کی قیادت کے سخت موقف کے بیچ سامنے آئی ہے۔ 27 اپریل کو الجزیرہ کی ایک رپورٹ کے مطابق، حزب اللہ کے سربراہ نعیم قاسم نے گروپ کے اسرائیل کے ساتھ براہ راست مذاکرات میں شامل ہونے سے انکار کا اعادہ کیا اور اسرائیلی جارحیت کی مسلسل مخالفت پر زور دیا۔
⭕️🔎UNCOVERED: 7,500+ weapons in southern Lebanon alongside military equipment dismantled.— Israel Defense Forces (@IDF) May 1, 2026
Items located that were not dismantled:
- 1,000+ ammunition crates
- 750+ small arms
- 450+ magazines
- 300+ pieces of military equipment
- 200+ grenades
- 140+ mortar shells
~90…
قاسم نے کہا کہ براہ راست بات چیت کا ابھی تک سوال نہیں ہے اور گروپ کے عسکری موقف پر زور دیتے ہوئے کہا کہ "ہم اپنے ہتھیار نہیں ڈالیں گے، اور ہم نے دفاعی کارروائیوں اور فیلڈ میں تصادم کے لیے اپنی تیاری ثابت کر دی ہے۔" الجزیرہ کے مطابق حزب اللہ کے سربراہ نے لبنانی حکومت کے سفارتی انداز کو بھی تنقید کا نشانہ بنایا۔
ان کا مزید کہنا تھا کہ "حکام بغیر کسی وجہ اور جواز کے رعایتیں دینے میں جلدی کر رہے ہیں، اور ہم واضح طور پر براہ راست مذاکرات سے انکار کرتے ہیں۔ حکام کو براہ راست مذاکرات ترک کر کے بالواسطہ مذاکرات کو اپنانا چاہیے۔"
وہیں اسرائیلی وزیر اعظم نیتن یاہو نے خبردار کیا کہ اسرائیل شمالی سرحد پر سکیورٹی کو یقینی بنانے کے لیے زبردست جوابی حملے کرے گا، اور کہا کہ متضاد تاثرات کے باوجود، آئی ڈی ایف سرگرم ہے۔
انہوں نے دعویٰ کیا کہ حزب اللہ کی خلاف ورزیاں دراصل جنگ بندی کو نقصان پہنچا رہی ہیں۔" اسرائیلی رہنما نے زور دے کر کہا کہ عام شہریوں اور فوجیوں کی حفاظت سب سے اہم ہے، خاص طور پر شمالی علاقے میں۔ انھوں نے کہا کہ اسرائیلی فوج امریکہ کے ساتھ قائم کردہ ضابطوں اور لبنان کے ساتھ قائم کردہ ہم آہنگی کے فریم ورک کے اندر کام کر رہی ہے۔
فوجی سرگرمیوں اور بیان بازی میں یہ اضافہ امریکی صدر ڈونلڈ ٹرمپ کے 23 اپریل کو جنگ بندی میں تین ہفتوں کی توسیع کے اعلان کے بعد ہوا ہے۔ امریکی انتظامیہ نے عندیہ دیا تھا کہ وہ حزب اللہ کے اثر و رسوخ سے لبنان حکومت کو بچانے اور اس کی صلاحیت کو مضبوط کرنے کے لیے لبنان کے ساتھ مل کر کام کرے گی۔
