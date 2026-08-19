اسرائیل کا ترک افواج کی تعیناتی روکنے کے لیے شام کے فضائی اڈے پر حملہ
اسرائیلی فضائی حملوں کی ترکی، قطر، مصر اور سعودی عرب سمیت خطے کے دیگر ممالک نے شدید مذمت کی ہے۔
Published : August 19, 2026 at 7:15 AM IST
دمشق: اسرائیل نے منگل کی صبح سویرے شمال مغربی شام میں ایک فضائی اڈے پر حملہ کیا ہے۔ اسرائیلی حکومت نے اس حملے کا مقصد وہاں ترک افواج کی تعیناتی کو روکنا بتایا ہے۔
قابل ذکر ہے کہ ترکی کے شامی حکومت کے ساتھ قریبی تعلقات ہیں اور وہ شامی افواج کو از سر نو کھڑا کرنے میں مدد فراہم کر رہا ہے۔ وہیں اسرائیل کے ساتھ ترکی کے تعلقات کشیدہ ہیں۔ دونوں حریف ممالک طویل خانہ جنگی سے تباہ حال پڑوسی ملک شام میں ایک دوسرے کے اثر و رسوخ کو کم کرنے کی کوشش کر رہے ہیں۔
حکومتِ شام کی 'اسرائیلی جارحیت' کی مذمت
سرکاری ٹی وی کے مطابق، صوبہ ادلب کے شمال مغربی علاقے میں واقع ابو الظہور فضائی اڈے کے رن وے پر آٹھ حملے ہوئے، جس سے نقصان تو ہوا لیکن کوئی جانی نقصان نہیں ہوا۔ شام کے وزیر خارجہ اسعد الشیبانی نے دمشق میں صحافیوں کو بتایا کہ شام "اسرائیلی جارحیت" کی مذمت کرتا ہے، اور انہوں نے مزید کہا کہ یہ حملے "ایک بلاجواز اشتعال انگیزی کے ساتھ شام کی خودمختاری کی خلاف ورزی، اور علاقائی و عالمی استحکام کے لیے براہ راست خطرہ ہیں۔"
اسرائیلی وزیر اعظم بنجمن نیتن یاہو کے دفتر نے ایک بیان میں کہا کہ اسرائیل نے اس اڈے پر اس لیے حملہ کیا کیونکہ شام وہاں ترک افواج کو تعینات کرنے کی اجازت دے کر سکیورٹی امور میں طے شدہ "اسٹیٹس کو" (موجودہ صورتحال) کی خلاف ورزی کے قریب تھا۔
بیان میں کہا گیا کہ "اسرائیل نے شام کو بار بار خبردار کیا تھا کہ اس طرح کی تعیناتی اسرائیل کی سلامتی کے لیے خطرہ ہو گی۔ شام نے ان انتباہات کو نظر انداز کرنے کا فیصلہ کیا۔"
ترکی کا اسرائیل کے احتساب کا مطالبہ
ترکی کی وزارت خارجہ نے ایک بیان میں اس حملے کی مذمت کی اور "بین الاقوامی برادری سے مطالبہ کیا کہ وہ شام کے خلاف اسرائیل کی بڑھتی ہوئی جارحیت کو ختم کرنے اور بین الاقوامی قانون کو پسِ پشت ڈالنے والے ان اقدامات کے لیے احتساب کو یقینی بنانے کے لیے مزید فیصلہ کن موقف اپنائے۔"
برطانیہ میں قائم 'شام میں انسانی حقوق کے مبصر' گروپ نے بتایا کہ اس سے قبل اس اڈے پر غیر ملکی جنگجو ٹھہرتے تھے، جنہیں حال ہی میں وہاں سے جانے کے لیے کہا گیا تھا۔ گروپ نے مزید کہا کہ ترکی، جو شامی حکومت کا ایک بڑا حامی ہے، اس فضائی اڈے کو دوبارہ بحال کر رہا ہے جو شام کے اس تنازعے کے دوران برسوں سے غیر فعال تھا جس میں لگ بھگ پانچ لاکھ افراد ہلاک ہو گئے۔
امریکی خصوصی ایلچی نے بھی اسرائیلی حملے کی مذمت کی
ترکی کے لیے امریکی سفیر اور شام کے لیے خصوصی ایلچی ٹام بارک نے ایکس پر پوسٹ کیا کہ واشنگٹن کو اس بات پر "شدید تشویش ہے کہ ابو الظہور فضائی اڈے پر تصدیق شدہ اسرائیلی فضائی حملے" ایک "غیر ضروری کشیدگی کا باعث ہیں جو علاقائی استحکام کو آگے نہیں بڑھاتے۔"
ٹام بارک نے کہا کہ شام کے عبوری صدر احمد الشرع کی حکومت نے نہ تو "کوئی جارحانہ رویہ اپنایا ہے اور نہ ہی پراکسی فورسز کو برقرار رکھا ہے،" بلکہ انہوں نے بارہا اسرائیل کے ساتھ کشیدگی میں کمی کو ترجیح دینے کا اشارہ دیا ہے۔
ٹام بارک نے مزید کہا کہ ریاستہائے متحدہ امریکہ نے ماضی میں بھی سفارت کاری کی حوصلہ افزائی کے لیے مذاکرات کی میزبانی کی ہے اور مستقبل میں بھی کرتا رہے گا۔
قطر، مصر اور سعودی عرب سمیت خطے کے دیگر ممالک نے بھی ان فضائی حملوں کی مذمت میں بیانات جاری کیے ہیں۔
دسمبر 2024 میں دمشق کے دارالحکومت میں باغیوں کے داخل ہونے اور بشار الاسد کی حکومت کے خاتمے کے بعد سے، شام پر اسرائیل اور ترکی کے درمیان کشیدگی میں مسلسل اضافہ ہو رہا ہے۔
اسد حکومت کے خاتمے کے بعد اسرائیل نے شام بھر میں سینکڑوں فضائی حملے کیے، جن کا بنیادی مقصد شامی فوج کے اثاثوں کو تباہ کرنا تھا تاکہ وہ نئی حکومت کے ہاتھ نہ لگ سکیں۔ اس کے علاوہ، اسرائیلی فوج نے جنوبی شام میں اقوامِ متحدہ کی زیرِ نگرانی بفر زون پر بھی قبضہ کر لیا ہے۔ اس سے قبل پچھلے سال دمشق کے ایک جنوبی مضافاتی علاقے پر اسرائیلی ڈرون حملوں میں آٹھ فوجی ہلاک اور متعدد زخمی ہو گئے تھے۔
دمشق میں موجود نئے حکام نے کہا کہ وہ اسرائیل کے ساتھ کوئی تنازع نہیں چاہتے، لیکن اسرائیل سابقہ عسکریت پسند باغیوں کی قیادت میں قائم اس نئی حکومت کے تعلق سے خدشات کا شکار ہے۔
ایک سکیورٹی معاہدے تک پہنچنے کے لیے اسرائیل اور شام کے درمیان امریکہ کی ثالثی میں ہونے والے مذاکرات ایک سال سے زائد عرصے سے جاری ہیں، لیکن اب تک ان میں کوئی پیش رفت یا معاہدہ طے نہیں پا سکا ہے۔
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