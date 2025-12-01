غزہ: اسرائیل کا ایک ہفتے کے دوران سرنگوں میں پھنسے 40 جنگجوؤں کو ہلاک کرنے کا دعویٰ
حماس نے گذشتہ ہفتے ثالث ممالک سے مطالبہ کیا کہ وہ سرنگوں میں پھنسے جنگجوؤں کو محفوظ راستہ دینے کے لیے اسرائیل پر دباؤ ڈالیں۔
Published : December 1, 2025 at 7:36 AM IST
یروشلم: اسرائیلی فوج نے اتوار کو کہا کہ اس نے غزہ کی پٹی میں رفح کے قریب سرنگوں کے خلاف آپریشن میں گذشتہ ہفتے کے دوران 40 سے زائد فلسطینی عسکریت پسندوں کو ہلاک کر دیا ہے۔ اس سے پہلے دن میں فوج نے اعلان کیا کہ اس نے علاقے کے جنوبی شہر میں سرنگوں سے نکلنے والے چار عسکریت پسندوں کو ہلاک کر دیا۔
حماس کے درجنوں جنگجو اسرائیلی فوج کے زیر کنٹرول علاقوں میں زیر زمین بنی سرنگوں میں چھپے ہوئے ہیں۔ اسرائیلی فوج نے ایک بیان میں کہا کہ "گذشتہ 40 دنوں کے دوران فوجی اپنی کوششیں مشرقی رفح کے ارد گرد مرکوز کیے ہوئے ہیں، جس کا مقصد علاقے میں موجود زیر زمین سرنگ کے راستوں کو بند کرنا اور ان کے اندر چھپے دہشت گردوں کا خاتمہ کرنا ہے"۔
بیان میں مزید کہا گیا کہ گذشتہ ہفتے میں "40 سے زائد دہشت گردوں کو ہلاک کر دیا گیا"۔ "اس کے علاوہ علاقے میں سرنگوں کی درجنوں شافٹ اور زمین کے اوپر اور نیچے بنے دہشت گردی کے بنیادی ڈھانچے کو ختم کر دیا گیا۔"
متعدد ذرائع نے جمعرات کو اے ایف پی کو بتایا کہ جنوبی غزہ کے سرنگ نیٹ ورک میں اب بھی جنگجوؤں کی قسمت کے بارے میں بات چیت جاری ہے۔ بدھ کے روز حماس نے ثالثی کرنے والے ممالک سے مطالبہ کیا کہ وہ پھنسے ہوئے جنگجوؤں کو محفوظ راستہ دینے کے لیے اسرائیل پر دباؤ ڈالیں۔ یہ ایسا پہلی تھا جب اسلامی گروپ نے عوامی طور پر اس صورت حال کا اعتراف کیا۔
'ہتھیار ڈالنا قبول نہیں کر سکتے'
اسرائیل اور حماس کے درمیان امریکہ کی ثالثی میں ہونے والی جنگ بندی 10 اکتوبر کو نافذ ہو گئی۔ جنگ بندی کے اس عمل میں مصر، ترکی اور قطر ثالث کے طور پر کام کر رہے ہیں۔ جنگ بندی کی شرائط کے تحت اسرائیلی فوج غزہ کی پٹی کے اندر نام نہاد یلو لائن کے پیچھے پیچھے ہٹ گئی۔ یہ ایک ایسی حد ہے جو زمین کے اوپر پیلے کنکریٹ کے بلاکس والی جگہوں پر نشان زد کی گئی ہے۔
اس جنگ بندی سے قبل ہی غزہ کے کچھ علاقوں میں حماس کے جنگجوؤں کا رابطہ تنظیم سے منقطع ہو گیا تھا۔ جنگ بندی کے بعد حماس کے متعدد جنگجو اسرائیل کے زیر کنٹرول علاقوں میں واقع سرنگوں میں پھنسے ہوئے ہیں۔ حماس کے عہدیدار حسام بدران نے ایک بیان میں کہا کہ رفح میں ہمارے جنگجو ہتھیار ڈالنے یا اپنا ہتھیار اسرائیل کے حوالے کرنے کو قبول نہیں کر سکتے۔
جمعرات کو غزہ میں حماس کے ایک سرکردہ رکن نے اے ایف پی کو بتایا کہ گروپ نے ان کی تعداد 60 سے 80 کے درمیان ہے۔ جنگ بندی بدستور نازک صورت حال میں ہے کیوں کہ اسرائیل اپنے حملے مسلسل جاری رکھے ہوئے، جب کہ غزہ کی پٹی ایک گہرے انسانی بحران کا شکار ہے۔
بدران نے اسرائیل پر جنگ بندی کے اگلے مرحلے پر جانے سے گریز کرنے کا الزام عائد کرتے ہوئے مزید کہا کہ تعطل سے "صرف پورے خطے کو مزید عدم استحکام کی طرف دھکیل دیا جائے گا"۔
غزہ کی وزارت صحت کے اعداد و شمار کے مطابق جنہیں اقوام متحدہ قابل اعتماد سمجھتا ہے، جنگ میں اب تک کم از کم 70,103 فلسطینی ہلاک ہو چکے ہیں۔ وزارت کا کہنا ہے کہ جنگ بندی کے نفاذ کے بعد سے اب تک اسرائیلی فائرنگ سے 356 فلسطینی جاں بحق ہو چکے ہیں۔
