ٹرمپ نے اسرائیل کو دیا بڑا حکم، نیتن یاہو نے کہا: ایران میں اس سائٹ پر اب حملہ نہیں کروں گا...
مغربی ایشیا میں کشیدگی نے توانائی کے عالمی بحران کو جنم دیا ہے۔ ٹرمپ نے تنازعہ کے درمیان نیتن یاہو سے بات کی۔
Published : March 20, 2026 at 9:19 AM IST
تل ابیب: شدید لڑائی کے درمیان اسرائیل نے کہا ہے کہ وہ ایران کے اہم قدرتی گیس فیلڈ پر حملہ نہیں کرے گا۔ اس کی بنیادی وجہ یہ ہے کہ جنگ نے توانائی کی منڈی میں ہلچل مچا دی ہے۔ خبر رساں ایجنسی اے پی کی رپورٹ کے بعد کہ ایران نے خلیج کے ارد گرد تیل اور قدرتی گیس کی جگہوں پر حملے تیز کر دیے ہیں، اسرائیل نے وعدہ کیا ہے کہ وہ ایران کے اہم گیس فیلڈ پر مزید حملے نہیں کرے گا۔ ایران کے خلاف جنگ نے ایک خطرہ بڑھا دیا ہے جس نے توانائی کی منڈی اور عالمی معیشت کو درہم برہم کر دیا ہے۔
جمعے کے روز، ایران نے اسرائیل پر اپنے حملے جاری رکھے، جس سے لاکھوں لوگ شیلٹرس میں پناہ لینے پر مجبور ہوئے۔ سائرن شمال کے ایک بڑے حصے میں، حیفہ سے گلیلی اور لبنان کی سرحد تک بج رہے ہیں۔ اسرائیلی فوج کے مطابق، یہ ایک مشکل دن ہے، کیوں کہ صرف جمعرات کو ایک درجن سے زیادہ میزائل داغے گئے۔
عالمی ایندھن کی سپلائی دباؤ کا شکار
اسرائیل نے جمعہ کی صبح تہران پر فضائی حملے کے ساتھ جواب دیا، جب ایرانی نوروز، یا فارسی نئے سال کا جشن منا رہے تھے۔ آبنائے ہرمز پر ایران کے قبضے کی وجہ سے عالمی ایندھن کی سپلائی پہلے ہی دباؤ کا شکار ہے، یہ ایک اسٹریٹجک آبی گزرگاہ ہے جس کے ذریعے دنیا کے تیل کا پانچواں حصہ لے جایا جاتا ہے۔
ٹرمپ نے نیتن یاہو سے کہا، ’’یہاں حملہ نہ کرو…‘‘
اسلامی جمہوریہ نے مبینہ طور پر اپنے جنوبی پارس گیس فیلڈ پر اسرائیل کے حملے کے خلاف جوابی کارروائی کی، جس سے ایندھن کی قیمتوں میں مزید اضافہ ہوا اور ایران کے عرب پڑوسیوں کے تنازعہ میں براہ راست ملوث ہونے کا خطرہ بڑھ گیا۔ اسرائیلی وزیر اعظم بینجمن نیتن یاہو نے جمعرات کو دیر گئے کہا کہ امریکی صدر ڈونلڈ ٹرمپ کے حکم پر اسرائیل سمندر کے کنارے گیس فیلڈز پر مزید حملے نہیں کرے گا۔
ایران کے پاس اب یورینیم افزودہ کرنے یا بیلسٹک میزائل بنانے کی صلاحیت نہیں
28 فروری کو جب سے امریکہ اور اسرائیل نے جنگ شروع کی ہے، ایران کے اعلیٰ رہنما فضائی حملوں میں مارے جا چکے ہیں، اور ملک کی فوجی صلاحیتوں میں نمایاں کمی واقع ہوئی ہے۔ نیتن یاہو نے ایک ٹیلی ویژن تقریر میں کہا کہ ایران کے پاس اب یورینیم افزودہ کرنے یا بیلسٹک میزائل بنانے کی صلاحیت نہیں ہے۔ تاہم اس نے کوئی ثبوت فراہم نہیں کیا۔
اس کے باوجود ایران، جس کے ممتاز سپریم لیڈر آیت اللہ علی خامنہ ای جنگ کے آغاز میں مارے گئے تھے، اب کمان سپریم لیڈر کے بیٹے کے ہاتھ میں ہے، جو مبینہ طور پر میزائل اور ڈرون حملے کرنے کی صلاحیت رکھتے ہیں۔
اقوام متحدہ کی سلامتی کونسل کے اہم اجلاس میں کیا ہوا؟
اقوام متحدہ کی سلامتی کونسل نے جمعرات کو ایک فوری بند کمرے کا اجلاس منعقد کیا، جہاں خلیجی ممالک نے اصرار کیا کہ ایران ان پر حملے بند کرے۔ تاہم ایران نے پیچھے ہٹنے کے کوئی آثار نہیں دکھائے۔ سعودی عرب نے کہا کہ بحیرۂ احمر کے بندرگاہی شہر یانبو میں واقع اس کی سمریف ریفائنری پر حملہ کیا گیا۔ سعودی عرب نے آبنائے ہرمز سے بچنے کے لیے بڑی مقدار میں تیل مغرب کی طرف بحیرۂ احمر میں پمپ کرنا شروع کر دیا ہے۔
قطر کو سالانہ تقریباً 20 بلین ڈالر کی آمدنی کا نقصان
قطر، جو کہ عالمی منڈی کے لیے قدرتی گیس کا ایک اہم ذریعہ ہے، نے کہا کہ ایرانی میزائلوں نے اس کی راس لفان مائع قدرتی گیس کی تنصیب کو شدید نقصان پہنچایا، جس سے اس کی برآمدات میں تقریباً 17 فیصد کمی واقع ہوئی اور اس کے نتیجے میں سالانہ تقریباً 20 بلین ڈالر کی آمدنی کا نقصان ہوا۔ نقصان کی مرمت میں پانچ سال لگیں گے، حالانکہ پہلے کے حملوں کے بعد اس فیسیلیٹی پر پیداوار پہلے ہی روک دی گئی تھی۔ حکام نے بتایا کہ ایران نے کویت میں دو آئل ریفائنریوں اور ابوظہبی میں ایک گیس آپریشن کو بھی نشانہ بنایا۔