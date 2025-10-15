اسرائیل رفح کراسنگ کھولنے کے لیے تیار، جنگ بندی برقرار، خطرہ ٹل گیا
اسرائیلی فوج نے چار یرغمالیوں کی باقیات وصول ہونے کی تصدیق کی ہے۔ تاہم اس معاملے میں حماس پر سست رفتاری کا الزام لگایا ہے۔
Published : October 15, 2025 at 7:48 AM IST
جنگ بندی کے پہلے مرحلے کے تحت 20 زندہ یرغمالیوں اور 2000 سے زائد فلسطینی قیدیوں اور نظربندوں کی رہائی ہوئی۔ حماس نے منگل کو مزید مردہ یرغمالیوں کی لاشیں واپس کر کے اسرائیل کے ساتھ اپنی جنگ میں ایک نازک جنگ بندی پر دباؤ کم کرنے کوشش کی ہے۔
یہ اقدام اس وقت سامنے آیا جب ایک اسرائیلی ملٹری ایجنسی کوگیٹ نے کہا تھا کہ وہ غزہ کو امداد کی ترسیل میں نصف کمی کر دے گی۔ کوگیٹ نے خدشات ظاہر کئے تھے کہ حماس کی جانب سے باقیات کو سست رفتاری سے حوالے کیا جا رہا ہے۔ اس نے امداد کی ترسیل کے لیے رفح کراسنگ کو دوبارہ بحال کرنے سے انکار کر دیا تھا۔ بعد میں حماس نے مزید چار مردہ یرغمالیوں کی باقیات کو سپرد کرنے کا اعلان کیا جس کے بعد حالات معمول پر آتے نظر آرہے ہیں۔
اسرائیل منصوبہ بندی کے مطابق رفح کراسنگ کو دوبارہ کھولے گا
اسرائیلی میڈیا کے مطابق، اسرائیلی حکومت نے آج رفح کراسنگ کو دوبارہ کھولنے کا فیصلہ کیا ہے، رفح کراسنگ کو دوبارہ بحال کرنے کی شرط گزشتہ ہفتے کے جنگ بندی معاہدے کے تحت ہے۔
حماس کی جانب سے منگل کی رات مزید چار اسیروں کی لاشیں واپس کرنے کے بعد فیصلہ تبدیل کر دیا گیا۔
اسرائیلی وزیر اعظم کے دفتر نے منگل کو دیر گئے اس بات کی تصدیق کی کہ حکام کو چار مقتول یرغمالیوں کیہ باقیات موصول ہوئے ہیں جنہیں ریڈ کراس نے غزہ کے اندر اسرائیلی فوجی حکام کے حوالے کر دیا ہے۔ لاشوں کو نیشنل سینٹر فار فارنزک میڈیسن لے جایا جائے گا جہاں ان کی شناخت کی جائے گی اور اہل خانہ کو مطلع کیا جائے گا۔
باقیات کی یہ تازہ ترین منتقلی اسرائیل کو چار دیگر یرغمالیوں کی لاشیں ملنے کے ایک دن بعد ہوئی ہے۔
غزہ میں اقوام متحدہ کے دفتر برائے کوآرڈینیشن آف ہیومینٹیرین افیئرز (او سی ایچ اے) کی ترجمان اولگا چیریوکو کے مطابق، قحط زدہ غزہ میں اقوام متحدہ کے انسانی ہمدردی کے دفتر کو اسرائیلی ملٹری ایجنسی کی طرف سے امدادی میں کٹوتی کی اطلاع موصول ہوئی تھی۔
امریکی صدر ڈونلڈ ٹرمپ نے ایک سوشل میڈیا پوسٹ میں اس بات پر تشویش کا اظہار کیا تھا کہ بہت کم یرغمالیوں کی باقیات اسرائیل کے سپرد کی گئی ہیں۔ انھوں نے اسرائیل کی جانب سے غزہ میں امداد کی ترسیل کو آدھا کرنے کا کوئی ذکر نہیں کیا تھا۔
حماس غیر مسلح ہو جائے: ٹرمپ
امریکی صدر ڈونلڈ ٹرمپ نے بھی حماس پر زور دیا ہے کہ وہ جلد از جلد تمام مردہ یرغمالیوں کی باقیات کو اسرائیل کے سپرد کرے۔
ٹرمپ نے مزید کہا کہ، اگر حماس غیر مسلح نہیں ہوئی تو ہم اسے غیر مسلح کر دیں گے۔ امریکی صدر نے یہ تبصرہ وائٹ ہاؤس میں ارجنٹائن کی صدر جیویر میلی کے دورے کے دوران کہی۔
