اسرائیلی فضائی حملہ: ایرانی پاسدارانِ انقلاب نیوی کے کمانڈر علی رضا تنگسیری ہلاک ہونے کا دعویٰ

اسرائیلی وزیر دفاع اسرائیل کاٹز نے کہا کہ اسرائیلی فوج نے پاسدارانِ انقلاب نیوی کے کمانڈر کو ایک کامیاب کارروائی میں نشانہ بنایا۔

By ETV Bharat Urdu Team

Published : March 26, 2026 at 5:09 PM IST

نئی دہلی : مشرقِ وسطیٰ میں جاری شدید کشیدگی کے دوران اسرائیل نے دعویٰ کیا ہے کہ اس کے ایک فضائی حملے میں علی رضا تنگسیری، جو پاسدارانِ انقلاب کی بحریہ کے سربراہ تھے، ہلاک ہو گئے ہیں۔ اسرائیلی وزیر دفاع اسرائیل کاٹز نے سوشل میڈیا پلیٹ فارم X پر بیان دیتے ہوئے کہا کہ اسرائیلی فوج نے پاسدارانِ انقلاب نیوی کے کمانڈر کو ایک کامیاب کارروائی میں نشانہ بنایا۔ ان کے مطابق تنگسیری آبنائے ہرمز میں بحری آمدورفت کو روکنے اور بارودی سرنگیں بچھانے جیسے اقدامات کے ذمہ دار تھے۔

انہوں نے کہا کہ یہ کارروائی نہ صرف ایران بلکہ دیگر اعلیٰ فوجی عہدیداروں کے لیے بھی واضح پیغام ہے کہ اسرائیلی فوج انہیں ایک ایک کر کے نشانہ بنائے گی۔ کاٹز نے اسے امریکی اتحادیوں کے لیے بھی اہم پیش رفت قرار دیا، جس کا مقصد آبنائے ہرمز کو دوبارہ کھولنے میں مدد فراہم کرنا ہے۔ اسرائیلی میڈیا رپورٹس کے مطابق یہ حملہ ایران کے جنوبی ساحلی شہر بندر عباس میں کیا گیا، جہاں تنگسیری کو دیگر اعلیٰ بحری کمانڈرز کے ساتھ نشانہ بنایا گیا۔ امریکی اخبار نیو یارک ٹائمز نے بھی ایک اسرائیلی عہدیدار کے حوالے سے اس کارروائی کی تصدیق کی ہے۔

رپورٹس کے مطابق علی رضا تنگسیری 2018 سے اس عہدے پر فائز تھے اور ایران کی بحری حکمت عملی میں کلیدی کردار ادا کر رہے تھے، خصوصاً آبنائے ہرمز کو بند کرنے کے منصوبوں میں ان کا مرکزی کردار بتایا جاتا ہے۔ یہ آبی گزرگاہ عالمی سطح پر تیل اور گیس کی ترسیل کے لیے نہایت اہم سمجھی جاتی ہے۔ تاہم ایران کی جانب سے تاحال تنگسیری کی ہلاکت کی باضابطہ تصدیق یا تردید سامنے نہیں آئی ہے۔

