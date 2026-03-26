اسرائیلی فضائی حملہ: ایرانی پاسدارانِ انقلاب نیوی کے کمانڈر علی رضا تنگسیری ہلاک ہونے کا دعویٰ
اسرائیلی وزیر دفاع اسرائیل کاٹز نے کہا کہ اسرائیلی فوج نے پاسدارانِ انقلاب نیوی کے کمانڈر کو ایک کامیاب کارروائی میں نشانہ بنایا۔
Published : March 26, 2026 at 5:09 PM IST
نئی دہلی : مشرقِ وسطیٰ میں جاری شدید کشیدگی کے دوران اسرائیل نے دعویٰ کیا ہے کہ اس کے ایک فضائی حملے میں علی رضا تنگسیری، جو پاسدارانِ انقلاب کی بحریہ کے سربراہ تھے، ہلاک ہو گئے ہیں۔ اسرائیلی وزیر دفاع اسرائیل کاٹز نے سوشل میڈیا پلیٹ فارم X پر بیان دیتے ہوئے کہا کہ اسرائیلی فوج نے پاسدارانِ انقلاب نیوی کے کمانڈر کو ایک کامیاب کارروائی میں نشانہ بنایا۔ ان کے مطابق تنگسیری آبنائے ہرمز میں بحری آمدورفت کو روکنے اور بارودی سرنگیں بچھانے جیسے اقدامات کے ذمہ دار تھے۔
" idf has eliminated the commander of the revolutionary guards’ navy – the direct official responsible for the terrorist operation of mining and blocking the strait of hormuz to maritime traffic.
انہوں نے کہا کہ یہ کارروائی نہ صرف ایران بلکہ دیگر اعلیٰ فوجی عہدیداروں کے لیے بھی واضح پیغام ہے کہ اسرائیلی فوج انہیں ایک ایک کر کے نشانہ بنائے گی۔ کاٹز نے اسے امریکی اتحادیوں کے لیے بھی اہم پیش رفت قرار دیا، جس کا مقصد آبنائے ہرمز کو دوبارہ کھولنے میں مدد فراہم کرنا ہے۔ اسرائیلی میڈیا رپورٹس کے مطابق یہ حملہ ایران کے جنوبی ساحلی شہر بندر عباس میں کیا گیا، جہاں تنگسیری کو دیگر اعلیٰ بحری کمانڈرز کے ساتھ نشانہ بنایا گیا۔ امریکی اخبار نیو یارک ٹائمز نے بھی ایک اسرائیلی عہدیدار کے حوالے سے اس کارروائی کی تصدیق کی ہے۔
" the idf thwarted the commander of the irgc navy, directly responsible for the terrorist act of mining and blocking the strait of hormuz for shipping. this is a clear message to all senior irgc officials: the idf will hunt and thwart you,…
یہ بھی پڑھیں: اقوام متحدہ کا آبنائے ہرمز کی بندش پر بیان، بھارت سمیت دوست ممالک کو آبنائے ہرمز کے ذریعے گزرنے کی اجازت: ایران ایف ایم عباس عراقچی
رپورٹس کے مطابق علی رضا تنگسیری 2018 سے اس عہدے پر فائز تھے اور ایران کی بحری حکمت عملی میں کلیدی کردار ادا کر رہے تھے، خصوصاً آبنائے ہرمز کو بند کرنے کے منصوبوں میں ان کا مرکزی کردار بتایا جاتا ہے۔ یہ آبی گزرگاہ عالمی سطح پر تیل اور گیس کی ترسیل کے لیے نہایت اہم سمجھی جاتی ہے۔ تاہم ایران کی جانب سے تاحال تنگسیری کی ہلاکت کی باضابطہ تصدیق یا تردید سامنے نہیں آئی ہے۔