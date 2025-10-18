اسرائیل کو ایک اور یرغمال کا تابوت مل گیا، باقیات ریڈ کراس کے حوالے کر دی گئیں، تفتیش کے بعد کیا جائے گا لواحقین کے حوالے
اسرائیلی حکام نے کہا کہ مقتول کے خاندان کو پہلے باضابطہ شناخت کے عمل کے بعد مطلع کیا جائے گا۔
Published : October 18, 2025 at 12:08 PM IST
دیر البلاح: اسرائیل کو جمعہ کے روز غزہ میں ایک اور یرغمالی کی باقیات ملی، یہ اطلاع وزیر اعظم کے دفتر نے دی۔ یہ تابوت حماس کی جانب سے حوالے کیا گیا ہے، کیونکہ مزاحمت پسند گروپ جنگ زدہ علاقے میں ملبے تلے لاشوں کی تلاش کے لیے بلڈوزر کا استعمال کر کے جنگ بندی کو مضبوط کرنے کی کوشش کر رہا ہے۔
اسرائیلی فوج اور سکیورٹی فورسز نے غزہ کی پٹی کے اندر ریڈ کراس کی بین الاقوامی کمیٹی سے تابوت وصول کیا اور اسے اسرائیل میں وزارت صحت کے نیشنل فرانزک میڈیسن سینٹر کو بھیجا جانا تھا۔ اسرائیلی حکام نے کہا کہ مقتول کے خاندان کو پہلے باضابطہ شناخت کے عمل کے بعد مطلع کیا جائے گا۔
تابوت میں بند باقیات ایک اسرائیلی "گرفتار قیدی" کی
یہ منتقلی حماس کے عسکری ونگ، جسے قسام بریگیڈز کے نام سے جانا جاتا ہے، کے بیان کے بعد عمل میں آئی ہے کہ یہ باقیات ایک "گرفتار قیدی" کی ہیں۔ اس سے ظاہر ہوتا ہے کہ ان کا تعلق ایک اسرائیلی سے ہے، جو کہ غزہ میں قید دیگر ممالک کے یرغمالیوں میں سے ایک نہیں ہے۔
یرغمالیوں کی باقیات کی منتقلی اہم مسئلہ
جنگ بندی معاہدے کے تحت یرغمالیوں کی باقیات کی منتقلی غزہ میں دو سالہ تباہ کن جنگ کے خاتمے میں مدد کے لیے بین الاقوامی برادری کے تعاون سے امداد کی تقسیم، غزہ میں سرحدی گزرگاہوں کو کھولنے اور تعمیر نو کی امیدوں کے ساتھ ساتھ اس عمل میں ایک اہم مسئلہ رہا ہے۔
ٹرمپ کا انتباہ
حماس نے کہا ہے کہ وہ لاشوں کی واپسی سمیت جنگ بندی معاہدے کی شرائط پر عمل پیرا ہے۔ اس ہفتے حماس نے نو یرغمالیوں کی باقیات اسرائیل کے حوالے کیں، ساتھ ہی دسویں لاش بھی، جس کے بارے میں اسرائیل کا کہنا تھا کہ یہ یرغمالیوں کی نہیں ہے۔
لاشوں کی تلاش کا عمل امریکی صدر ڈونلڈ ٹرمپ کے انتباہ کے بعد شروع ہوا کہ جس میں انہوں نے کہا کہ اگر حماس نے معاہدے کی پاسداری نہ کی اور تمام مغویوں کی لاشیں واپس کیں، جن کی کل تعداد 28 ہے تو وہ اسرائیل کو جنگ دوبارہ شروع کرنے کی اجازت دیں گے۔
تاخیر کا الزام اسرائیل پر، غزہ میں کسی نئے بلڈوزر کی اجازت نہیں دی
اسرائیلی فوج اور شن بیٹ سکیورٹی سروس، جس نے لاشیں برآمد کیں، اصرار کیا کہ "حماس کو معاہدے کی پاسداری کرنی چاہیے اور تمام مردہ یرغمالیوں کی واپسی کے لیے ضروری اقدامات کرنا چاہیے۔" حماس نے کہا ہے کہ کچھ یرغمالیوں کی باقیات سرنگوں یا عمارتوں میں تھیں جنہیں اسرائیل نے تباہ کیا تھا۔ اس میں مزید کہا گیا ہے کہ ملبہ کھود کر انہیں نکالنے کے لیے بھاری مشینری کی ضرورت ہے۔ اس گروپ نے تاخیر کا الزام اسرائیل پر عائد کرتے ہوئے کہا کہ اس نے غزہ میں کسی نئے بلڈوزر کی اجازت نہیں دی۔
7 اکتوبر 2023 کو اسرائیلی حملوں سے شروع ہونے والی جنگ کے دوران علاقے میں زیادہ تر بھاری سازوسامان تباہ ہو گیا تھا اور صرف محدود مقدار میں سازوسامان باقی رہ گیا تھا کیونکہ فلسطینیوں نے غزہ میں بڑے پیمانے پر ملبہ ہٹانے کی کوشش کی تھی۔
خان یونس شہر میں اپارٹمنٹ ٹاورز میں باقیات کی تلاش
جمعہ کو حماس نے خان یونس شہر میں اپارٹمنٹ ٹاورز کے ایک کمپلیکس حماد سٹی میں یرغمالیوں کی باقیات کی تلاش میں زمین میں گڑھے کھودے۔ جنگ کے دوران اسرائیلی فوج نے بار بار ان ٹاورز پر بمباری کی جس سے کچھ منہدم ہو گئے۔ مارچ 2024 میں، فوجیوں نے عسکریت پسندوں سے لڑتے ہوئے وہاں ایک ہفتہ تک چھاپہ مارا۔
اگرچہ زیادہ تر توجہ یرغمالیوں کی باقیات کی واپسی پر مرکوز ہے، حماس نے ثالثوں پر زور دیا ہے کہ وہ غزہ کے لیے امداد کے بہاؤ میں اضافہ کریں، مصر کے ساتھ رفح بارڈر کراسنگ کو کھولنے میں تیزی لائیں اور تعمیر نو شروع کریں۔
مغویوں کے اہل خانہ ہفتہ وار ریلیاں نکالیں گے
حماس نے پیر کے روز تمام 20 مسلمان اسرائیلی یرغمالیوں کو رہا کر دیا۔ بدلے میں اسرائیل نے تقریباً 2000 فلسطینی قیدیوں اور یرغمالیوں کو رہا کیا۔ یرغمالی اور گمشدہ خاندانوں کا فورم، جو کہ متعدد یرغمالیوں کے خاندانوں کا ایک گروپ ہے، نے کہا کہ جب تک تمام مغویوں کی واپسی نہیں ہو جاتی وہ ہفتہ وار ریلیاں نکالیں گے۔
لاشوں پر بدسلوکی اور غیر انسانی فعل کے نشانات
اسرائیل نے 90 فلسطینیوں کی لاشیں بھی تدفین کے لیے غزہ واپس بھیج دی ہیں۔ توقع ہے کہ اسرائیل مزید لاشیں حوالے کرے گا، حالانکہ حکام نے یہ نہیں بتایا کہ اس کے قبضے میں کتنی ہیں یا کتنی واپس کی جائیں گی۔ باقیات کا معائنہ کرنے والی ایک فلسطینی فرانزک ٹیم نے بتایا کہ کچھ لاشوں پر بدسلوکی کے اور غیر انسانی فعل کے نشانات پائے گئے۔
وزارت صحت کے مطابق، جو علاقے میں حماس کے زیرانتظام حکومت کا حصہ ہے، غزہ میں اسرائیل کی مہم میں لگ بھگ 68,000 فلسطینی ہلاک ہو چکے ہیں۔ ریڈ کراس کے مطابق ہزاروں مزید لاپتہ ہیں۔