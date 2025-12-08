اسرائیل، قطر اور امریکا کا ہنگامی اجلاس، غزہ امن معاہدے پر توجہ مرکوز
وائٹ ہاؤس کے ایلچی وِٹکوف نے موساد کے سربراہ ڈیوڈ بارنیا اور ایک سینئر قطری اہلکار کے ساتھ ملاقات کی۔
واشنگٹن: وائٹ ہاؤس کے ایک سینئر اہلکار نے اے ایف پی کو بتایا کہ امریکہ، اسرائیل اور قطر نے اتوار کو نیویارک میں سہ فریقی اجلاس منعقد کیا۔ یہ ملاقات چند ماہ بعد ہوئی جب اسرائیلی جیٹ طیاروں نے دوحہ میں حماس کی قیادت کو نشانہ بنانے کے لیے فضائی حملہ کیا، جو ایک ناکام حملہ تھا۔ وائٹ ہاؤس کے اہلکار نے ملاقات کی تصدیق کی لیکن مزید تفصیلات فراہم نہیں کیں۔
دو ذرائع نے امریکی خبر رساں ادارے ایکسیس (Axios) کو بتایا کہ "غزہ میں جنگ کے خاتمے کے لیے معاہدے کے بعد سے یہ ممالک کے درمیان اعلیٰ ترین سطح کی ملاقات تھی، جس کے لیے قطر نے ایک اہم ثالث کے طور پر کام کیا"۔
وائٹ ہاؤس کے ایلچی نے میٹنگ کی میزبانی کی
ایکسیس (Axios) نے یہ بھی اطلاع دی کہ وائٹ ہاؤس کے ایلچی اسٹیو وِٹکوف نے اس میٹنگ کی میزبانی کی۔ اسرائیل کی نمائندگی کرنے والے موساد کے جاسوس ڈیوڈ بارنیا اور ایک نامعلوم سینئر قطری اہلکار موجود تھے۔
قطر نے مصر اور امریکہ کے ساتھ مل کر اسرائیل اور حماس کے درمیان ایک بڑی جنگ بندی میں ثالثی میں مدد کی، جو کہ اب بھی نازک مرحلہ میں ہے کیونکہ اسرائیل اور حماس دونوں ایک دوسرے پر اس کی شرائط کی خلاف ورزی کا الزام لگاتے ہیں۔
ہفتے کے روز، قطر اور مصر دونوں نے غزہ میں لڑائی کو ختم کرنے کے نازک معاہدے کو مکمل طور پر نافذ کرنے کے لیے اسرائیلی فوجیوں کے انخلاء اور ایک بین الاقوامی استحکام فورس کی تعیناتی کا مطالبہ کیا۔
اسرائیلی افواج کے مکمل طور پر انخلاء تک جنگ بندی مکمل نہیں
دوحہ میں ایک سفارتی کانفرنس سے خطاب کرتے ہوئے قطری وزیر اعظم شیخ محمد بن عبدالرحمٰن الثانی نے کہا کہ جنگ بندی اس وقت تک مکمل نہیں ہو سکتی جب تک اسرائیلی افواج مکمل طور پر انخلاء نہیں کرتی اور غزہ میں استحکام بحال نہیں ہوتا۔
ایکسیس (Axios) نے رپورٹ کیا کہ اتوار کے اجلاس کا محور زیادہ تر "غزہ امن معاہدے پر عمل درآمد" پر تھا۔ 9 ستمبر کو دوحہ پر اسرائیلی حملے میں حماس کے اعلیٰ مذاکرات کار، خلیل الحیرہ اور فلسطینی عسکریت پسند گروپ کے دیگر افراد کو نشانہ بنایا گیا، لیکن وہ ناکام رہا۔
"ٹرمپ کے کہنے پر" حملے کے لیے معافی
اس کے بجائے، حملے میں چھ افراد ہلاک ہوئے اور اس حملے نے امریکی صدر ڈونلڈ ٹرمپ کی سرزنش سمیت تنقید کی ایک لہر کو جنم دیا۔ ایکسیس (Axios) نے رپورٹ کیا کہ اسرائیلی وزیر اعظم بنجمن نیتن یاہو نے بعد میں وائٹ ہاؤس سے شیخ محمد بن عبدالرحمٰن الثانی کو فون کیا اور "ٹرمپ کے کہنے پر" حملے کے لیے معافی مانگی۔