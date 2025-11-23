یہ کیسی جنگ بندی! غزہ میں اسرائیل کے فضائی حملوں میں 24 فلسطینی جاں بحق
غزہ میں جنگ بندی نافذ ہے اس کے باوجود اسرائیلی فوج غزہ کے مختلف علاقوں میں اپنی جارحیت جاری رکھے ہوئے ہے۔
Published : November 23, 2025 at 9:13 AM IST
دیر البلاح: 10 اکتوبر سے جاری جنگ بندی کو نظر انداز کرتے ہوئے اسرائیلی فوج نے ہفتہ کے روز غزہ میں فضائی حملہ کر دیا۔ اسرائیلی وزیر اعظم بنجمن نتن یاہو کے دفتر نے حملے میں حماس کے پانچ سینئر ارکان کی ہلاکتوں کا دعویٰ کیا۔ غزہ میں صحت کے حکام نے بتایا کہ اسرائیلی فوج کی تازہ ترین جارحیت میں بچوں سمیت کم از کم 24 افراد ہلاک اور 54 زخمی ہوئے ہیں۔
اسرائیل کا کہنا ہے کہ اس کے حملے اسرائیلی فوجیوں پر گولی چلانے کے جواب میں کئے گئے۔ اسرائیل اس سے قبل جنگ بندی کے دوران اپنی افواج پر حملوں کی اطلاع کے بعد اسی طرح کے حملے کر چکا ہے۔ صحت کے حکام نے بتایا کہ بدھ اور جمعرات کو 12 گھنٹوں کے دوران خواتین اور بچوں سمیت کم از کم 33 فلسطینی ہلاک ہوگئے۔
پیر کو اقوام متحدہ کی سلامتی کونسل نے غزہ کو محفوظ بنانے اور اس پر حکومت کرنے کے لیے امریکی بلیو پرنٹ کی منظوری دے دی ہے۔ بلیو پرنٹ ایک بین الاقوامی اسٹیبلائزیشن فورس کو تحفظ فراہم کرنے کی اجازت دیتا ہے، صدر ڈونلڈ ٹرمپ کے زیر نگرانی ایک عبوری اتھارٹی کی منظوری دیتا ہے اور ایک آزاد فلسطینی ریاست کے لیے مستقبل کے ممکنہ راستے کا تصور کرتا ہے۔
ایک نازک جنگ بندی
شفا اسپتال کے مینیجنگ ڈائریکٹر رامی مہنا نے بتایا کہ ہفتے کے روز ہونے والے حملوں کی سیریز میں غزہ شہر کے رمل محلے میں ایک گاڑی کو بھی نشانہ بنایا گیا، جس میں 11 افراد ہلاک اور 20 سے زائد فلسطینی زخمی ہوئے۔
اسپتال کے مطابق، وسطی غزہ میں العودہ اسپتال کے قریب ایک مکان کو نشانہ بنانے والے حملے میں کم از کم تین افراد ہلاک اور 11 دیگر زخمی ہو گئے۔ بیان میں کہا گیا کہ وسطی غزہ میں نصیرات کیمپ میں ایک مکان پر حملے میں ایک بچے سمیت کم از کم سات افراد ہلاک اور 16 دیگر زخمی ہو گئے۔ الاقصیٰ اسپتال کے مطابق، وسطی غزہ میں دیر البلاح میں ایک مکان پر ہوئے حملے میں ایک خاتون سمیت تین افراد ہلاک ہوئے۔
اسرائیلی فوج نے ایک بیان میں کہا کہ ایک "مسلح دہشت گرد" اسرائیل کے زیر قبضہ علاقے میں داخل ہوا اور جنوبی غزہ میں فوجیوں پر گولی چلائی۔ اس نے کہا کہ کسی فوجی کو نقصان نہیں پہنچا۔ فوج نے کہا کہ اس شخص نے ایک سڑک کا استعمال کیا تھا جس سے انسانی امداد علاقے میں داخل ہوتی ہے، اور اسے جنگ بندی کی "انتہائی خلاف ورزی" قرار دیا۔
دیگر بیانات میں، فوج نے کہا کہ فوجیوں نے رفح کے علاقے میں 11 "دہشت گردوں" کو ہلاک کیا اور چھ دیگر کو حراست میں لیا۔ اسرائیل کا الزام ہے کہ یہ سب زیر زمین ڈھانچے سے فرار ہونے کی کوشش کررہے تھے۔ فوج نے دو دیگر افراد کو شمالی غزہ میں اسرائیل کے زیر قبضہ علاقوں میں داخل ہونے اور فوجیوں کی طرف بڑھنے کی کوشش کرنے کے الزام میں ہلاک کر دیا۔
ٹرمپ کے امن منصوبے کے تحت جاری جنگ بندی میں اسرائیلی فوج بعض علاقوں سے انخلاء کے بعد غزہ کے صرف نصف حصے میں موجود ہیں۔
حماس کے پولیٹیکل بیورو کے ایک سینئر رکن عزت الرشق نے ایک بیان میں اسرائیل پر الزام لگایا کہ وہ "(جنگ بندی) معاہدے سے بچنے اور جنگ میں واپس آنے کے بہانے گھڑ رہا ہے۔ حماس نے امریکہ اور دیگر ثالثوں پر زور دیا ہے کہ وہ اسرائیل کو معاہدے پر عمل درآمد کرنے پر مجبور کریں۔
حماس کے بیان میں نتن یاہو کے دفتر کے پانچ سینئر ارکان کی ہلاکت کے دعوے پر کوئی تبصرہ نہیں کیا گیا۔
اس سب کے درمیان اسرائیلی عوام نے ہفتے کی رات تل ابیب میں ایک بار پھر ریلی نکالی، اور 7 اکتوبر کے حملے کے ارد گرد کے واقعات کی تحقیقات کے لیے ریاستی کمیشن کا مطالبہ کیا۔
حماس کے حملے میں ہلاک ایک فوجی کے والد نے کہا کہ، "اسرائیلی حکومت اپنے سب سے اہم مشن میں ناکام رہی: اپنے بچوں کی حفاظت نہ کر سکی، اپنے شہریوں کی حفاظت بہ کر سکی اور جنگ کے میدان میں فوجیوں کو بچاؤ اور مدد کے بغیر چھوڑ دیا۔
غزہ کی وزارت صحت کا کہنا ہے کہ اکتوبر 2023 سے جاری اسرائیلی جارحیت میں 69,733 فلسطینی ہلاک اور 170,863 زخمی ہوئے ہیں۔
