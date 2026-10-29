اسرائیلی انتخابات: تل ابیب، یروشلم اور حیفہ میں سینکڑوں افراد کا احتجاج، یہودی-عرب مخلوط حکومت بنانے کا مطالبہ
اسرائیل انتخابات کے بعد نیتن یاہو کی برتری کے باوجود تل ابیب میں یہودی عرب مشترکہ حکومت کے لیے مظاہرے شروع ہو گئے۔
By ANI
Published : October 29, 2026 at 10:43 AM IST
یروشلم: اسرائیلی روزنامہ 'ہارٹز' کے مطابق، یروشلم کے پیرس اسکوائر، تل ابیب کے ماسیلا پارک اور حیفہ کے یونیسکو اسکوائر پر تقریباً 300 افراد نے جمع ہو کر یہودی-عرب حکومت کے قیام کے حق میں احتجاج کیا۔
مظاہرین نے ایسے پلے کارڈز اٹھا رکھے تھے جن پر "دریائے اردن سے بحیرہ روم تک، سب کے لیے آزادی" اور "یہودی-عرب حکومت منظور ہے" جیسے نعرے درج تھے۔ ہارٹز کی رپورٹ کے مطابق، یہ مظاہرے ایک ایسی جامع حکومت کا مطالبہ کر رہے ہیں جو سب کو ساتھ لے کر چلے۔
عوامی مظاہروں کے اس پس منظر میں، اسرائیل کے اس انتہائی اہم سیاسی مقابلے میں ووٹوں کی گنتی کا عمل جاری ہے، جہاں سینٹرل الیکشن کمیٹی کی جانب سے جاری کردہ اور 'دی ٹائمز آف اسرائیل' کی طرف سے تفصیل سے پیش کیے گئے اب تک کے نتائج بتاتے ہیں کہ رات ڈھلنے تک کسی کو بھی کو اکثریت نہیں مل سکی ہے۔
اسرائیل کے تازہ انتخابی نتائج
سینٹرل الیکشن کمیٹی کی جانب سے مقامی وقت کے مطابق رات 11:35 بجے تک جاری کیے گئے جزوی اعداد و شمار کے مطابق، نیتن یاہو کے حامی بلاک کے پاس 53 سیٹیں ہیں، جب کہ مخالف بلاک کو 48 سیٹیں ملی ہیں، جو کہ 90 فیصد ووٹوں پر مبنی ہے۔
انتخابی حکام نے اس بات پر زور دیا ہے کہ یہ نتائج مکمل طور پر جزوی ہیں اور گنتی آگے بڑھنے کے ساتھ ساتھ تبدیل ہوتے رہیں گے۔ 'دی ٹائمز آف اسرائیل' کے مطابق، ڈبل لفافوں میں ڈالے گئے ووٹ، جن میں خاص طور پر ایکٹو ڈیوٹی فوجیوں کے بیلٹ شامل ہیں، روایتی طور پر گنتی کے آخری مراحل میں پروسیس کیے جاتے ہیں، جس کی وجہ سے پارلیمنٹ کی آخری صورت حال تبدیل ہو سکتی ہے۔
اپوزیشن کے امیدوار گاڈی آئزن کوٹ کا بیان
ان سامنے آنے والے نمبروں پر تبصرہ کرتے ہوئے، اپوزیشن کے امیدوار اور 'یشار' کے چیئرمین گاڈی آئزن کوٹ نے کہا کہ انتخاب کے یہ نتائج وزیرِ اعظم بینجمن نیتن یاہو کی انتظامیہ پر عدم اعتماد کا واضح اظہار ہیں، اور انہوں نے حکومت تبدیل کرنے کی کوششوں کو آگے بڑھانے کا عزم ظاہر کیا۔ حالانکہ ان کا سیاسی بلاک پارلیمانی اکثریت سے اب بھی کافی دور ہے۔
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آئزن کوٹ نے نیتن یاہو اور ان کے سیاسی اتحادیوں کو براہِ راست نشانہ بناتے ہوئے ایکس پر لکھا کہ "یہ عوام کی مرضی ہے، جنہوں نے سات اکتوبر کی حکومت، لازمی فوجی سروس سے فرار اور مجموعی طور پر فوج سے بھاگنے والوں کے بلاک پر عدم اعتماد کا اظہار کیا ہے۔"
آئزن کوٹ نے ملاقاتوں کے ایک طویل دن کے بعد کہا کہ "ہمارے سامنے ابھی کام کے مزید طویل دن باقی ہیں، لیکن ہماری تمام تر توجہ ہمیں سونپی گئی اس بھاری ذمہ داری پر مرکوز ہے: اسرائیل میں تبدیلی لانا اور ایک ایسی صیہونی حکومت قائم کرنا جو لازمی فوجی سروس کے لیے پرعزم ہو،" انہوں نے مزید عزم ظاہر کیا کہ وہ "اپنے سامنے موجود اس بڑے چیلنج پر پورا اتریں گے۔"
عرب جماعتوں کے پاس کتنی سیٹیں؟
اگرچہ نیتن یاہو کے حامی دھڑوں کے پاس اسرائیلی پارلیمنٹ کی 120 میں سے 53 نشستیں ہیں، جب کہ ان کے مخالفین کے پاس 67 نشستیں ہیں۔ تاہم، مخالف بلاک اب بھی تقسیم کا شکار ہے جس میں یہودیوں کی قیادت والی پارٹیوں کے پاس 48 نشستیں اور عربوں کی قیادت والی پارٹیوں کے پاس 19 نشستیں ہیں۔
ان جاری سیاسی تبدیلیوں کے درمیان، بائیں بازو کے سیاسی دھڑے 'دی ڈیموکریٹس' کے چیئرمین یائر گولان نے انتخابی پولز بند ہونے کے بعد اپنے پہلے میڈیا انٹرویو میں اعلان کیا کہ وہ حکومت سازی کے سلسلے میں بات چیت کے لیے تین مختلف پارٹی رہنماؤں سے ملاقات کا ارادہ رکھتے ہیں، تاہم انہوں نے ان رہنماؤں کی مخصوص شناخت ظاہر نہیں کی۔
'دی ٹائمز آف اسرائیل' کی رپورٹ کے مطابق، گولان کی آنے والی سیاسی ملاقاتوں میں اپوزیشن کی اہم شخصیات شامل ہیں، جن میں 'یشار' پارٹی کے سربراہ گاڈی آئزن کوٹ کے ساتھ ساتھ 'بیاحد' کے ڈپٹی لیڈر یائر لیپڈ بھی شامل ہیں۔
یہودی اپوزیشن پارٹی عرب اتحاد کی روایتی مخالف
قابل ذکر ہے کہ اسرائیل کی انتخابی تاریخ میں یہودی پارٹیاں چاہے وہ حکومت میں ہوں یا اپوزیشن میں، مجموعی طور پر اب تک عرب جماعتوں سے اتحاد کی سخت مخالف رہی ہیں۔ اس بار بھی یہودیوں کی قیادت والے اکثر دھڑوں نے عربوں کی قیادت والے گروپوں کے ساتھ شراکت داری قائم کرنے پر آمادگی ظاہر نہیں کی ہے۔
یہودی اپوزیشن دھڑوں پر مشتمل چار جماعتوں کے اتحاد کے ایک رکن کی حیثیت سے، گولان اپنے اتحاد کے اندر واحد ایسے رہنما ہیں جنہوں نے کھل کر ایک مخلوط حکومت میں عرب پارٹیوں کو شامل کرنے کے امکان کی حمایت کی ہے۔
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'چینل 12' کو دیے گئے ایک انٹرویو میں گولان نے کہا کہ "مجھے امید ہے کہ اتوار تک ان سب سے ملاقات ہو جائے گی۔" 'دی ٹائمز آف اسرائیل' کے مطابق، جب نشریاتی ادارے نے ان پر دباؤ ڈالا کہ کیا 'یسرائیل بیتینو' کے چیئرمین ایویگڈور لیبرمین ان کے جمعرات کے شیڈول کا حصہ ہیں، تو گولان نے ناموں کو ظاہر نہ کرنے کا فیصلہ کیا۔
اپنی سیاسی حکمتِ عملی کا خاکہ پیش کرتے ہوئے گولان نے اپوزیشن کے دیگر رہنماؤں کو اس بات پر قائل کرنے کے اپنے عزم پر زور دیا کہ وہ سب ایک ہی مقصد کے لیے کام کر رہے ہیں، اور انہوں نے کہا کہ وہ سب "ایک ہی عظیم مشن سے جڑے ہوئے ہیں: اسرائیل کے لوگوں کو امید دلانا۔"
مزید برآں، گولان نے اس بات پر زور دیا کہ ایک نئی انتظامیہ کا قیام سکیورٹی کے فوری چیلنجز سے مؤثر طریقے سے نمٹنے، موجودہ حکومت کی متنازع عدالتی اصلاحات کو روکنے اور نوجوان نسل میں امید کو دوبارہ جگانے کے لیے انتہائی اہم ہے، جو اس وقت "یہ سوال پوچھ رہے ہیں کہ کیا وہ اس ملک میں رہنا بھی چاہتے ہیں یا نہیں۔"
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