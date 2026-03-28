ایران کی جوہری تنصیبات پر اسرائیل کی بمباری، سعودی میں فوجی اڈے پر تہران کا حملہ، متعدد امریکی فوجی زخمی
پرنس سلطان ایئر بیس پر ایرانی حملے میں کم از کم 10 امریکی فوجی زخمی ہو گئے۔
Published : March 28, 2026 at 9:06 AM IST
دبئی: اسرائیل نے جمعہ کو تہران کے خلاف اپنے حملوں میں مزید شدت لانے کی دھمکی دینے کے چند گھنٹے بعد ایران کی دو جوہری تنصیبات پر حملہ کر دیا۔ ان حملوں کے بعد ایران نے جوابی کارروائی کی دھمکی دی ہے۔
وہیں ایران نے سعودی عرب میں ایک فوجی اڈے پر حملہ کیا، جس میں کم از کم 10 امریکی فوجی زخمی ہو گئے، جب کہ متعدد امریکی طیارے تباہ ہو گئے۔
صورت حال سے واقف دو امریکی حکام کے مطابق پرنس سلطان ایئر بیس پر ایرانی حملے میں کم از کم 10 امریکی فوجی زخمی ہوئے۔ ایک اہلکار کے مطابق، ان میں سے دو اہلکار شدید زخمی ہوئے ہیں۔ دونوں عہدیداروں نے نام ظاہر نہ کرنے کی شرط پر حساس فوجی معاملات پر بات چیت کی۔ اس حملے میں ایندھن بھرنے والے کئی طیاروں کو نقصان پہنچا۔
اسرائیل کا ایرانی جوہری تنصیبات پر حملہ
اسرائیل نے تہران کے خلاف جنگ کا دائرہ مزید بڑھانے کی دھمکی دینے کے بعد ایران کی جوہری تنصیبات کو نشانہ بنایا ہے۔ اسرائیل نے جوہری تنصیات پر حملوں کی ذمہ داری قبول کی ہے جس پر ایران نے فوری طور پر جوابی کارروائی کی دھمکی دی۔
ایرانی وزیر خارجہ عباس عراقچی نے ایک پر لکھا کہ "ایران اسرائیلی جرائم کی بھاری قیمت وصول کرے گا۔"
ارنا (IRNA) کی خبر کے مطابق ایران کی جوہری توانائی کی تنظیم نے کہا کہ اراک میں شاہد خندب ہیوی واٹر کمپلیکس اور صوبہ یزد میں اردکان یلو کیک پروڈکشن پلانٹ کو نشانہ بنایا گیا ہے۔ ایرانی ایجنسی نے کہا کہ حملوں سے کوئی جانی نقصان نہیں ہوا اور نہ ہی آلودگی کا کوئی خطرہ تھا۔ اراک پلانٹ گذشتہ جون میں اسرائیل کے حملے کے بعد سے کام نہیں کر رہا ہے۔
اسرائیلی فوج نے بعد میں کہا کہ یزد پلانٹ میں افزودگی کے لیے استعمال ہو رہے خام مال پر حملہ کیا گیا ہے اور یہ حملہ ایران کے جوہری پروگرام کے لیے ایک بڑا دھچکا ہے۔
پاسداران انقلاب کی دھمکی
آئی آر جی سی کی ایرو اسپیس فورس کے کمانڈر، سید ماجد موسوی نے ایکس پر کہا کہ امریکہ اور اسرائیل سے منسلک کمپنیوں کے ملازمین کو اپنے کام کی جگہوں سے نکل جانا چاہیے۔ انہوں نے لکھا کہ "اب معاملہ آنکھ کے بدلے آنکھ کا نہیں رہے گا، انتظار کریں اور دیکھیں۔"
جمعہ کو دیر گئے اسرائیلی فوج نے کہا کہ ایران نے ملک پر میزائل داغے ہیں۔ سائرن بجنے کے بعد بیئر شیبا شہر اور اس کے آس پاس، نیز اسرائیل کے اہم جوہری تحقیقی مرکز کے قریب کے علاقوں میں لوگ پناہ لینے کے لیے مجبور ہوئے۔ گزشتہ ہفتے کے آخر میں ایرانی حملوں میں درجنوں افراد زخمی ہوئے۔
ایران ہرمز سے انسانی امداد اور زرعی سامان کی ترسیل پر رضامند
واضح رہے کہ اسرائیل، امریکہ اور ایران کی جنگ کے ایک ماہ مکمل ہو چکے ہیں۔ ایک مہینے کے بعد ایک بار پھر امریکہ اور ایران کے بیچ کے لیے مذاکرات کے لیے کچھ پیش رفت دکھائی دے رہی ہے۔ تہران نے آبنائے ہرمز کے ذریعے انسانی امداد اور زرعی سامان کی ترسیل کی اجازت دینے پر رضامندی ظاہر کی۔
جنیوا میں اقوام متحدہ کی درخواست کو قبول کرتے ہوئے ملک کے سفیر علی بحرینی نے کہا کہ ایران اس طرح کے نقل و حمل میں "سہولیات دینے اور تیز لانے" پر راضی ہے۔ بحرینی کا یہ اعلان ایران کے دو جوہری تنصیبات پر حملے کے چند گھنٹے بعد سامنے آیا ہے۔
اس اہم آبی گزرگاہ سے عام طور پر دنیا کے تیل کا پانچواں حصہ سپلائی ہوتا ہے، جب کہ دنیا کی کھاد کا تقریباً ایک تہائی حصہ بھی اسی راستے سے گزرتا ہے۔ کھاد کی سپلائی میں بندش سے دنیا بھر میں کاشتکاری اور غذائی تحفظ کو خطرہ لاحق ہے۔
بحرینی نے سوشل پلیٹ فارم ایکس پر کہا کہ "یہ اقدام انسانی ہمدردی کی کوششوں کی حمایت کرنے اور اس بات کو یقینی بنانے کے لیے ایران کے مسلسل عزم کی عکاسی کرتا ہے کہ ضروری امداد ضرورت مندوں تک پہنچے۔" اقوام متحدہ نے اس سے قبل امداد کی ترسیل پر جنگ کے اثرات سے نمٹنے کے لیے ایک ٹاسک فورس کا اعلان کیا تھا۔
ٹرمپ کا اسرائیل اور سعودی تعلقات کے نارملائزیشن پر زور
امریکہ کے میامی میں ایک تقریب سے خطاب کرتے ہوئے ٹرمپ نے ایک بار پھر سعودی عرب اور اسرائیل کے تعلقات کو معمول پر لانے کی اپنی خواہش کا اعادہ کیا۔
صدر مشرق وسطیٰ کی دو بڑی طاقتوں پر برسوں سے اپنی ابراہیمی معاہدے کی کوششوں کے ایک حصے کے طور پر اس پر دباؤ ڈال رہے ہیں۔ انہوں نے کہا کہ وہ وقت صحیح ہو گا جب ایران کے ساتھ دشمنی ختم ہو گی۔
انہوں نے کہا کہ اب وقت آگیا ہے۔ "اب ہم نے انہیں باہر نکال لیا ہے، اور وہ بڑی حد تک باہر ہو گئے ہیں۔ ہمیں معاہدہ ابراہمی میں شامل ہونا پڑے گا۔"
واضح رہے کہ سعودی عرب کا یہ اصرار ہے کہ اسرائیل کے ساتھ تجارتی اور سفارتی تعلقات کو معمول پر لانے سے پہلے فلسطینی ریاست کے لیے قابل اعتبار راستہ ہونا ضروری ہے۔
ایران معاہدہ کرنا چاہتا ہے: ٹرمپ
میامی پہنچنے پر امریکی صدر ٹرمپ نے صحافیوں سے بات کی۔ اس دوران ایک سوال کے جواب میں صدر ٹرمپ نے کہا کہ ’وہ تباہ ہو رہے ہیں۔ ہم ان سے بات چیت کر رہے ہیں، وہ معاہدہ کرنا چاہتے ہیں۔‘ انھوں نے مزید کہا کہ ’بہت سادہ سی بات ہے، ہماری فوج دنیا کی سب سے بہترین فوج ہے، وہ سب سے بہت آگے ہے۔' دوسری طرف ایران امریکہ سے کسی بھی نوعیت کی راست بات چیت سے مسلسل انکار کر رہا ہے۔
مشرق وسطیٰ میں اموات کی تعداد میں اضافہ
مشرق وسطیٰ میں جاری اس علاقائی جنگ میں اب تک اسرائیل میں اٹھارہ افراد ہلاک ہو چکے ہیں جب کہ لبنان میں چار اسرائیلی فوجی مارے جا چکے ہیں۔ وہیں حکام نے بتایا کہ لبنان میں 1,100 سے زیادہ اور ایران میں 1,900 سے زیادہ لوگ جاں بحق ہو چکے ہیں۔
اس جنگ کے دوران اب تک کم از کم 13 امریکی فوجی ہلاک ہو چکے ہیں۔ اس کے علاوہ مقبوضہ مغربی کنارے میں چار افراد اور خلیجی عرب ریاستوں میں بھی 20 لوگ بھی مارے گئے ہیں۔ وہیں عراق میں جہاں ایرانی حمایت یافتہ ملیشیا گروپ جنگ میں کود چکے ہیں، وہاں بھی سکیورٹی فورسز کے 80 ہلاک ہو چکے ہیں۔ (ایجنسی ان پٹ کچھ ترمیم کے ساتھ)
