اسرائیلی ایگزٹ پولز: کسی جماعت کو واضح اکثریت نہیں، نیتن یاہو کی لیکوڈ سب سے بڑی پارٹی بن کر ابھری
اسرائیل میں نئی حکومت کے قیام کے لیے طویل اور پیچیدہ مذاکرات کا امکان، جبکہ حتمی نتائج کا اعلان چار نومبر کو ہوگا۔
By PTI
Published : October 28, 2026 at 7:55 AM IST|
Updated : October 28, 2026 at 10:45 AM IST
تل ابیب: اسرائیل کے پارلیمانی انتخابات میں کسی کو واضح اکثریت ملنے کا امکان نظر نہیں آ رہا۔ ایگزٹ پولز کے مطابق وزیر اعظم بنجمن نیتن یاہو کی 'لیکوڈ' پارٹی سب سے بڑی جماعت بن کر ابھری ہے، تاہم تین بڑے نشریاتی اداروں کے ایگزٹ پولز کے مطابق سابق فوجی سربراہ گاڈی آئزنکوٹ کی قیادت میں اپوزیشن اتحاد کو حکمران اتحاد کے مقابلے میں زیادہ نشستیں ملنے کی پیش گوئی کی گئی ہے۔
چینل 13، چینل 12 اور پبلک براڈکاسٹر 'کان' کی جانب سے منگل کو ہونے والے پارلیمانی انتخابات کے لیے جاری کردہ پیش گوئیوں میں نیتن یاہو کے بلاک کو 120 رکنی کنیسٹ (اسرائیلی پارلیمنٹ) میں 50 نشستیں دی گئی ہیں، جو اکثریت کے لیے درکار 61 نشستوں سے کم ہے۔
دوسری طرف، اپوزیشن بلاک کو 52 سے 53 نشستیں ملنے کا امکان ظاہر کیا گیا ہے، جب کہ عرب قیادت والی جماعتوں کے 17 سے 18 نشستیں حاصل کرنے کی توقع ہے۔
مرکزی الیکشن کمیٹی کے مطابق، اس بار 77.7 فیصد ووٹرز نے اپنا حق رائے دہی استعمال کیا، جو کہ سال 2022 کے مقابلے میں 7.1 فیصد زیادہ ہے اور سال 1999 کے بعد سب سے زیادہ شرحِ رائے دہندگی ہے۔
دوسری جانب، 'آئی 24 نیوز' کے ایک الگ ایگزٹ پول میں نیتن یاہو کے کیمپ کے لیے زیادہ سازگار تصویر پیش کی گئی ہے، جس میں ان کے بلاک کو 55 نشستیں جب کہ آئزنکوٹ کے بلاک کو 49 نشستیں دی گئی ہیں، اور عرب قیادت والی جماعتوں کو 16 نشستیں ملنے کی پیش گوئی کی گئی ہے۔
ان مختلف تخمینوں کی وجہ سے دونوں ہی کیمپوں کے پاس حکومت سازی کا کوئی واضح راستہ نظر نہیں آ رہا، جس سے یہ اشارہ ملتا ہے کہ اتحاد بنانے کے لیے مزاکرات کا عمل طویل اور پیچیدہ ہو سکتا ہے۔ واضح رہے کہ ایگزٹ پولز محض تخمینے ہوتے ہیں اور ووٹوں کی گنتی کے بعد حتمی نتائج ان سے مختلف ہو سکتے ہیں۔
چینل 13 کے ایگزٹ پول کے مطابق، لیکوڈ پارٹی کو 25 نشستیں ملنے کی پیشگوئی کی گئی ہے، جب کہ آئزنکوٹ کی اعتدال پسند 'یاشار' پارٹی کو 23 نشستیں ملنے کی توقع ہے۔ چینل 12 نے لیکوڈ کے لیے 24 اور یاشار کے لیے 22 نشستوں کی پیش گوئی کی ہے، جب کہ 'کان' نے لیکوڈ کو 25 اور یاشار کو 21 نشستیں دی ہیں۔
'آئی 24 نیوز' کے ایگزٹ پول میں لیکوڈ کو 27 اور یاشار کو 20 نشستوں پر دکھایا گیا ہے، جس سے سب سے بڑی انفرادی جماعت کے طور پر لیکوڈ کی پوزیشن مزید مضبوط نظر آ رہی ہے، تاہم یہ پول دونوں بڑے بلاکس کے درمیان توازن کے معاملے میں دیگر نشریاتی اداروں کے تخمینوں سے مختلف ہے۔
ایگزٹ پولز میں عرب قیادت والی جماعتوں کی شاندار کارکردگی کی پیش گوئی کی گئی ہے، جو نیتن یاہو کی مخالفت کرتی ہیں لیکن باقاعدہ طور پر یہودی قیادت والے اہم اپوزیشن بلاک کا حصہ نہیں ہیں۔
چینل 13 اور 'کان' نے عرب قیادت والی جماعتوں کے لیے 17 نشستوں کی پیش گوئی کی ہے، جب کہ چینل 12 نے ان کی مجموعی تعداد 18 بتائی ہے۔ چینل 13 اور 'کان' کے تخمینوں میں 'جوائنٹ لسٹ' کو 10 نشستیں ملنے کا امکان ظاہر کیا گیا ہے، جب کہ چینل 12 کی پیش گوئی میں انہیں 11 نشستیں دی گئی ہیں۔ دوسری طرف، اسلام پسند 'راعم' (Ra'am) پارٹی کے بارے میں توقع ہے کہ وہ تینوں پولز میں سات نشستیں حاصل کر لے گی۔
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یہ نتائج انتخابات کے بعد ہونے والے مذاکرات میں عرب جماعتوں کے اثر و رسوخ میں اضافہ کر سکتے ہیں۔ اتحاد سے باہر رہ کر ان کی حمایت، یا تحریک اعتماد میں ووٹنگ سے باز رہنے کے فیصلے سے حکومت بنانے کی اپوزیشن کی صلاحیت پر اثر انداز ہو سکتا ہے۔ تاہم، نیتن یاہو اور آئزنکوٹ دونوں نے ہی عرب قیادت والی جماعتوں کے ساتھ کسی بھی باضابطہ شراکت داری کو مسترد کر دیا ہے۔
چینل 13 اور 'کان' کے ایگزٹ پولز کے مطابق، نفتالی بینیٹ کے اپوزیشن اتحاد 'بیاحد' (کو 14 نشستیں ملنے کی پیش گوئی کی گئی ہے، جب کہ چینل 12 کے تخمینے میں انہیں 12 نشستیں دی گئی ہیں۔ دوسری جانب، یائر گولان کی قیادت میں بائیں بازو کی طرف رجحان رکھنے والی 'ڈیموکریٹس' پارٹی کو چینل 12 اور چینل 13 کے پولز میں نو نشستیں، جب کہ 'کان' کی پیش گوئی میں 10 نشستیں ملنے کا امکان ظاہر کیا گیا ہے۔
تینوں نشریاتی اداروں نے یہ پیش گوئی بھی کی ہے کہ نیتن یاہو کا ہمنوا بلاک اکثریت حاصل کرنے میں بری طرح ناکام رہے گا۔ ان کے تخمینوں کے مطابق، لیکوڈ پارٹی کے ساتھ ان کی حمایت کرنے والی انتہائی دائیں بازو اور قدامت پسند مذہبی جماعتوں کو ملا کر مجموعی طور پر 50 نشستیں مل رہی ہیں۔
کچھ اسرائیلی تجزیہ کاروں کا کہنا ہے کہ ایگزٹ پول کے یہ اعداد و شمار نیتن یاہو کے لیے انتخابات کے فوراً بعد ایک مستحکم اور چلنے والی اکثریتی حکومت بنانے کی امیدیں بہت کم کر دیتے ہیں۔
حکومت بنانے کی کسی ایسی ناکام کوشش کا خطرہ مول لینے کے بجائے جس میں کامیابی کا امکان کم ہو، وہ اپوزیشن کو اتحاد بنانے کی کوشش کرنے کا موقع دے سکتے ہیں اور ان کے اندرونی اختلافات کی وجہ سے پیدا ہونے والی کمزوری کا انتظار کر سکتے ہیں، جو ممکنہ طور پر ایک نئے انتخاب کی راہ ہموار کر سکتا ہے۔ ایسا نتیجہ دوبارہ اقتدار میں آنے کی ضمانت تو نہیں ہوگا، لیکن یہ انہیں اپنی عوامی حمایت کو دوبارہ بحال کرنے کا ایک اور موقع فراہم کر سکتا ہے۔
نیتن یاہو اور آئزنکوٹ کے درمیان ایک قومی مخلوط حکومت کا قیام بھی مشکل نظر آتا ہے، جس کی وجہ ان حریف رہنماؤں کے درمیان کشیدہ تعلقات اور نیتن یاہو کے ساتھ شراکت داری قائم کرنے کے خلاف آئزنکوٹ کا واضح موقف ہے۔ اگرچہ غیر یقینی نتائج کے درمیان اس آپشن پر بحث کی گئی ہے، لیکن قیادت اور حکومت کی سمت پر اختلافات کسی معاہدے کو مشکل بنا سکتے ہیں۔
آئزنکوٹ، جن کی 'یاشار' پارٹی کے بارے میں پیش گوئی ہے کہ وہ اپوزیشن بلاک کی قیادت کرے گی، نے پولنگ ختم ہونے کے بعد جیت کا دعویٰ کیا۔ ایکس پر ایک پوسٹ میں انہوں نے کہا کہ "عوام نے اپنا فیصلہ سنا دیا ہے، انہوں نے نیتن یاہو حکومت کو برطرف کر دیا ہے۔"
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انہوں نے کہا کہ ان کی پارٹی اختلافات کو ختم کرنے کے لیے اپنے شراکت داروں کے ساتھ مل کر کام کرے گی اور حکومت بنانے کی کوشش کرے گی۔
نیتن یاہو کے سیاسی اتحادی، گیدون سار نے اپوزیشن کی متوقع برتری کو حتمی فتح تسلیم کرنے کے خلاف خبردار کیا۔ انہوں نے ایکس پر ایک پوسٹ میں کہا کہ "بائیں بازو کا جشن قبل از وقت ہے۔" انہوں نے مزید کہا کہ لیکوڈ اسرائیل کی سب سے بڑی پارٹی ہے۔
مرکزی الیکشن کمیٹی نے بیلٹ پیپرز کی گنتی شروع کر دی ہے اور توقع ہے کہ جیسے جیسے یہ عمل آگے بڑھے گا، نتائج جاری کیے جائیں گے۔ حتمی گنتی 30 اکتوبر تک متوقع ہے، جب کہ سرکاری نتائج چار نومبر کو شائع کیے جانے کا شیڈول ہے۔
اسرائیل کے متناسب نمائندگی کے نظام (پرپوشنل ریپریزنٹیشن سسٹم) کے تحت، ووٹرز پارٹی لسٹوں کو منتخب کرتے ہیں، اور کسی پارٹی کا سب سے زیادہ نشستیں جیتنا خود بخود اسے حکومت بنانے کا حقدار نہیں بناتا۔
سرکاری نتائج کی اشاعت کے بعد، صدر اسحاق ہرزوگ سیاسی دھڑوں سے مشاورت کریں گے اور اس قانون ساز کو نامزد کریں گے جس کے بارے میں ان کا خیال ہوگا کہ اس کے پاس حکومت بنانے کے بہترین امکانات ہیں۔ نامزد کردہ شخص کے پاس کم از کم 61 قانون سازوں کی حمایت یافتہ مخلوط حکومت بنانے کے لیے 42 دن تک کا وقت ہوتا ہے۔
اگر کوئی بھی امیدوار کامیاب نہیں ہوتا ہے، تو دوسرے قانون ساز کو حکومت بنانے کا موقع دیا جا سکتا ہے۔ اکثریت حاصل کرنے میں ناکامی بالآخر اسرائیل کو ایک اور انتخاب پر مجبور کر سکتی ہے، جب کہ سبکدوش ہونے والی حکومت عبوری مدت میں نگران کی حیثیت سے کام کرتی رہے گی۔
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