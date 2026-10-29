نتن یاہو نے عرب جماعتوں پر ووٹ چوری کا لگایا الزام، سنٹرل الیکشن کمیٹی نے جانچ کے احکامات جاری کر دیے
نتن یاہو نے انتخابی دھاندلی کے دعووں کو تیز کرتے ہوئے عرب جماعتوں کے ساتھ تعاون کی تردید کی ہے۔
By PTI
Published : October 29, 2026 at 5:03 PM IST
تل ابیب: اسرائیلی وزیر اعظم بنجمن نتن یاہو نے جمعرات کو عرب قیادت والی جماعتوں کی جانب سے انتخابی دھاندلی کے الزامات کو تیز کرتے ہوئے مشتبہ غیر ملکی مداخلت کو "زلزلہ" قرار دیا اور پولیس اور ملک کی اعلیٰ داخلی سلامتی ایجنسی سے فوری تحقیقات کا مطالبہ کیا۔
ایک سوشل میڈیا پوسٹ میں، نتن یاہو نے سنٹرل الیکشن کمیٹی (سی ای سی) کے چیف جسٹس نوم سوہلبرگ کے شن بیٹ کے سربراہ ڈیوڈ زینی سے غیر ملکی فنڈنگ اور منگل کے انتخابات میں بے جا اثر و رسوخ کے شبہات کی تحقیقات کے فیصلے کا حوالہ دیا۔
عرب زیر قیادت رام اور یونائٹیڈ عرب لسٹ کو نشانہ بناتے ہوئے نتن یاہو نے لکھا، "رام گیٹ کیس ایک زلزلہ ہے۔ انہوں نے اسرائیل میں انتخابات چرائے!"۔
انہوں نے غیر ملکی اداروں پر منگل کے پارلیمانی انتخابات میں مداخلت کرنے اور ووٹروں کو عرب قیادت والی جماعتوں کے حق میں رشوت دینے کا الزام لگایا۔
یہ الزامات غیر نتیجہ خیز انتخابات کے درمیان سامنے آئے ہیں جن میں نہ تو نتن یاہو کے دھڑے اور نہ ہی سابق فوجی سربراہ گاڈی آئزن کوٹ کی قیادت میں اپوزیشن کیمپ نے اکثریت حاصل کی۔
تازہ ترین جزوی گنتی کے مطابق، نتن یاہو کے بلاک کے پاس 53 نشستیں جب کہ آئزن کوٹ کے بلاک کو 48 اور عرب قیادت والی جماعتوں کو 19 نشستیں حاصل ہونے کا امکان ہے۔ اکثریت کے لیے 61 نشستیں درکار ہیں۔
عرب قیادت والی جماعتیں بنیادی طور پر اسرائیل کے فلسطینی شہریوں کی نمائندگی کرتی ہیں، جو ملک کی آبادی کا تقریباً پانچواں حصہ ہیں۔ رام اور یونائٹیڈ عرب لسٹ، منصور عباس کی قیادت میں، حکومت سازی میں ممکنہ طور پر بااثر مقام پر فائز ہونے کا امکان ہے۔
77 سالہ نتن یاہو نے دعویٰ کیا کہ مبینہ مداخلت کا مقصد اسرائیل کی پارلیمنٹ پر غیر ملکی قبضہ حاصل کرنا، "اسرائیل کی اسلامائزیشن" کو فروغ دینا اور دائیں بازو کی حکمرانی کو ختم کرنا تھا۔ انہوں نے یہ الزام بھی لگایا کہ ایسی حکومت اسرائیل کے فوجی انخلاء کا باعث بن سکتی ہے، خاص طور پر ایران کے ساتھ تنازع میں۔
نتن یاہو نے کہا کہ کسی بھی صہیونی جماعت کو رام یا یونائٹیڈ عرب لسٹ کے ساتھ تعاون نہیں کرنا چاہیے، انہوں نے الزام لگایا کہ اسرائیلی پارلیمنٹ کی قیادت میں تبدیلی اور اسرائیل کے لیے خطرہ بننے والی حکومت کی تشکیل کے لیے ووٹ نقد رقم سے خریدے گئے۔صیہونی جماعتیں ان لوگوں کو کہتے ہیں جو صیہونیت کی حمایت کرتے ہیں، یہ ایک قومی تحریک ہے جو یہودی عوام کے حق خود ارادیت اور اسرائیل میں ایک خودمختار یہودی ریاست کے قیام اور وجود کی حمایت کرتی ہے۔
نتن یاہو نے پولیس اور شن بیٹ سے بھی مطالبہ کیا کہ وہ مبینہ مداخلت سے متعلق جرائم کی تحقیقات کے لیے تمام دستیاب ذرائع استعمال کریں۔
سی ای سی کے سربراہ سہلبرگ نے قبل ازیں شن بیٹ کے سربراہ زینی کو خط لکھا تھا جس میں ان سے کہا گیا تھا کہ وہ مبینہ طور پر اسرائیلی مفادات کے خلاف کام کرنے والی غیر ملکی اداروں سے فنڈنگ کے ذریعے انتخابات پر غیر ضروری اثر و رسوخ کے شبہات کی تحقیقات کریں۔ سہلبرگ نے کہا کہ وہ شبہات کے مادے کی تصدیق نہیں کر سکتے، لیکن انہوں نے ایک مکمل تحقیقات کو ضروری سمجھا اور ایک ہفتے کے اندر کسی نتیجے پر پہنچنے کو کہا۔ خط میں مبینہ طور پر ملوث ممالک کی نشاندہی نہیں کی گئی ہے اور نہ ہی مشتبہ مداخلت کے بارے میں مزید تفصیلات فراہم کی گئیں ہیں۔
عبرانی زبان کی میڈیا رپورٹس میں کہا گیا ہے کہ نتن یاہو کی لیکود پارٹی کا خیال ہے کہ قطر اور ترکی مبینہ طور پر عرب ووٹرز کو متحرک کرنے میں ملوث تنظیموں کو فنڈز فراہم کرنے کا ذریعہ ہو سکتے ہیں۔ پولیس نے لیکوڈ کے ان وسیع دعوؤں کو مسترد کر دیا ہے کہ الیکشن کو عرب جماعتوں نے "چوری" کیا تھا، اور کہا ہے کہ "کوئی معاون ثبوت نہیں ہے"۔
نتن یاہو نے بدھ کو یہ بھی الزام لگایا کہ عرب قیادت والی جماعتیں رشوت خوری، دھمکیاں، تشدد، متعدد ووٹنگ اور دیگر انتخابی جرائم میں ملوث ہیں۔ انہوں نے کہا کہ لیکوڈ سینکڑوں شہادتیں اور شواہد حکام کے حوالے کر رہا ہے۔
آئزن کوٹ کے دھڑے اور عرب قیادت والی جماعتوں کے پاس موجودہ گنتی پر کافی نشستیں ہیں جو متبادل حکومت کی حمایت کر سکتی ہیں، حالانکہ اپوزیشن رہنما اس بات پر منقسم ہیں کہ آیا عرب جماعتوں کو اتحاد میں شامل ہونا چاہیے یا باہر سے اس کی حمایت کرنی چاہیے۔ آئزن کوٹ نے جمعرات کو کہا کہ وہ متعلقہ حکام سے رابطے میں ہیں اور انتخابات میں غیر ملکی مداخلت کے شبہات سے متعلق اپ ڈیٹس حاصل کر رہے ہیں۔
ایک سوشل میڈیا پوسٹ میں، یاشار پارٹی کے 66 سالہ رہنما نے کہا کہ اسرائیل کو اپنے انتخابات کی سالمیت کا تحفظ کرنا چاہیے اور ہر شکایت کی مکمل چھان بین کرنی چاہیے۔
رام اس سے پہلے 2021 میں اس وقت کے وزرائے اعظم نفتالی بینیٹ اور یائر لاپڈ کے تحت بنائے گئے اتحاد میں شامل ہوئے تھے۔ وہ حکومت 2022 میں گر گئی، جس کے بعد ایک اور الیکشن ہوا۔ توقع ہے کہ مرکزی انتخابی کمیٹی چار نومبر تک حتمی نتائج شائع کرے گی۔ صدر اسحاق ہرزوگ کسی قانون ساز کو حکومت بنانے کی ذمہ داری سونپنے سے پہلے سیاسی دھڑوں سے مشاورت کریں گے۔
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