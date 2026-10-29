اسرائیلی انتخابات: نیتن یاہو گروپ کو 53 اور اپوزیشن کو 48 سیٹیں، ٹرمپ نے لیا کریڈٹ
ٹرمپ نے ووٹنگ سے پہلے نیتن یاہو کو اپنی حمایت دی تھی اور اسرائیلی ووٹرز سے وزیرِ اعظم کو سپورٹ کرنے کی اپیل کی تھی۔
By ANI
Published : October 29, 2026 at 10:06 AM IST
واشنگٹن: امریکی صدر ڈونلڈ ٹرمپ نے بدھ کے روز اسرائیل کے وزیرِ اعظم بینجمن نیتن یاہو کے ملک کے سخت انتخابی مقابلے میں 'اچھی کارکردگی' کا کریڈٹ اپنے نام کر لیا۔ ساتھ ہی کہا کہ ان کی عوامی حمایت سے موجودہ لیڈر کی امیدیں بڑھی ہیں۔
ٹرمپ نے یہ بھی کہا کہ وہ اسرائیل کے اندر اتحادی حکومت بنانے کی کوششوں میں حصہ لینے پر غور کریں گے۔ بدھ کو 'ایکسائیوس' کے ساتھ بات چیت کے دوران ٹرمپ نے کہا کہ نیتن یاہو اچھی پوزیشن میں ہیں کیونکہ کچھ نتائج میں ان کے سیاسی دھڑے کو اپوزیشن سے آگے دکھایا گیا ہے، اگرچہ کسی بھی دھڑے کو پارلیمنٹ میں واضح اکثریت حاصل نہیں ہوئی ہے۔
ٹرمپ نے نیتن یاہو کے حامیوں میں رائج نام کا استعمال کرتے ہوئے کہا کہ 'میں نے سنا ہے کہ میری حمایت سے بی بی کے لیے بہت بڑا فرق پڑا ہے۔' جب ان سے پوچھا گیا کہ کیا وہ نیتن یاہو کی قیادت میں مخلوط حکومت بنانے کی کوششوں میں مدد کریں گے، تو ٹرمپ نے جواب دیا، 'میں دیکھوں گا۔'
اس کے برعکس ایک امریکی اہلکار نے 'دی ٹائمز آف اسرائیل' کو بتایا کہ وائٹ ہاؤس نے ابھی تک یہ طے نہیں کیا ہے کہ وہ اتحاد کے لیے ہونے والے مذاکرات میں مداخلت کرے گا یا نہیں۔ اہلکار نے ایسی کسی بھی میڈیا رپورٹ کو غلط اور قبل از وقت قرار دیا جس میں یہ اشارہ کیا گیا ہو کہ واشنگٹن خاص اتحادی انتظامات کو ترجیح دیتا ہے، اور ذرائع نے بتایا کہ ووٹوں کی گنتی ابھی جاری ہے۔
قابل ذکر ہے کہ ووٹنگ سے پہلے ٹرمپ نے نیتن یاہو کو اپنی حمایت دی تھی اور اسرائیلی ووٹرز سے وزیرِ اعظم کو سپورٹ کرنے کی اپیل کی تھی، ساتھ ہی اس بات پر زور دیا تھا کہ دونوں ممالک کو جاری سکیورٹی اقدامات کو مکمل کرنے کی ضرورت ہے۔
ٹرمپ نے 'ٹروتھ سوشل' پر شیئر کیے گئے ایک پیغام کے ذریعے اپنی حمایت کا اظہار کیا اور کہا کہ اس مداخلت نے انتخابی منظرنامے کو نیتن یاہو کی متوقع ہار سے ایک ممکنہ جیت یا ڈیڈ لاک میں بدل دیا۔
انہوں نے پوسٹ میں کہا کہ 'جب پریذیڈنٹ ٹرمپ نے بی بی نیتن یاہو کو سپورٹ کیا، تو پورا پانسہ پلٹ گیا،' اور کہا کہ ابھی کے فائنل ٹیلی ایک بڑی واپسی جیسی لگ رہی ہے۔ اس کے نتیجے میں یا تو ڈیڈلاک پیدا ہو رہا ہے یا پھر نیتن یاہو کی جیت ہو رہی ہے۔
نیتن یاہو نے ٹرمپ کے ساتھ اپنے مضبوط اتحاد پر مسلسل زور دیا ہے اور امریکی لیڈر کو خطے کے سکیورٹی خطرات سے نمٹنے میں ایک ضروری ساتھی بتایا ہے، خاص طور پر ایران سے پیدا ہونے والے خطرات پر۔ جیسے جیسے اسرائیل کے اس ہائی اسٹیکس سیاسی مقابلے میں ووٹوں کی گنتی آگے بڑھ رہی ہے، سینٹرل الیکشن کمیٹی کی جانب سے جاری کردہ اور 'دی ٹائمز آف اسرائیل' کی طرف سے تفصیل سے دیے گئے کچھ نتائج سے پتہ چلتا ہے کہ رات ڈھلنے تک آئے انتخابی نتائج میں کسی کو اکثریت نہیں ملی جب کہ 90 فیصد ووٹوں کی گنتی مکمل ہو چکی ہے۔
اسرائیلی انتخابات کے نتائج
سینٹرل الیکشن کمیٹی کی جانب سے مقامی وقت کے مطابق رات 11:35 بجے تک جاری کیے گئے کچھ اعداد و شمار کے مطابق نیتن یاہو کے حامی گروپ کے پاس 53 سیٹیں ہیں، جب کہ اپوزیشن گروپ کے پاس 48 سیٹیں ہیں۔ یہ نتائج 97.5 فیصد بیلٹ باکس میں گنے گئے 90 فیصد ووٹوں پر مبنی ہیں۔
تازہ ترین گنتی سے ان کئی سیاسی گروپوں پر بھی روشنی پڑتی ہے جو ابھی 3.25 فیصد کی انتخابی حد سے نیچے چل رہے ہیں۔ کٹ آف سے نیچے رہنے والی پارٹیوں میں 2.6 فیصد کے ساتھ 'ریزرویسٹ'، 1.6 فیصد کے ساتھ 'پیپل آف اسرائیل' اور 0.2 فیصد کے ساتھ 'چاردے پبلک گروپ' شامل ہیں۔
الیکشن حکام نے زور دیا ہے کہ یہ نتائج مکمل طور پر غیر حتمی ہیں اور گنتی آگے بڑھنے کے ساتھ ساتھ بدلتے رہیں گے۔ 'دی ٹائمز آف اسرائیل' کے مطابق ڈبل لفافوں میں ڈالے گئے ووٹ، جن میں خاص طور پر ایکٹو ڈیوٹی فوجیوں اور سفارت کاروں اور ان کے ارکان خاندان کے بیلٹ شامل ہیں، روایتی طور پر اس عمل کو طویل کرتے ہیں جس سے پارلیمنٹ کی آخری صورت حال تبدیل ہو سکتی ہے۔
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