جنگ بندی کے باوجود اسرائیل کا لبنان پر حملہ، سرنگ تباہ کرنے کا دعویٰ، حزب اللہ نے کہا، دفاع کا حق حاصل
اسرائیل نے اتوار کو لبنان میں متعدد حملے انجام کیے۔ جنوبی لبنان میں اسرائیلی اسٹن گرینیڈ سے دو افراد کے زخمی ہونے کی خبر ہے۔
Published : June 29, 2026 at 11:01 AM IST
بیروت: اسرائیلی فوج نے اتوار کے روز جنوبی لبنان میں ایک وسیع سرنگ کو تباہ کر دیا۔ دریں اثنا لبنان کے سرکاری میڈیا نے علاقے میں حملوں کی اطلاع دی۔ وہیں حزب اللہ نے ان حملوں پر رد عمل دیتے ہوئے کہا کہ وہ جواب دینے کا حق محفوظ رکھتا ہے۔
یہ واقعات جمعے کو امریکی سرپرستی میں لبنان اور اسرائیل کے درمیان سہ فریقی فریم ورک معاہدے کے باوجود ہوئے ہیں جس پر دونوں ممالک کے درمیان امن کی راہ ہموار کرنے اور ایران کی حمایت یافتہ تنظیم حزب اللہ کو غیر مسلح کرنے کی باتیں شامل ہیں۔
لبنان کی سرکاری خبر رساں ایجنسی (این این اے) نے اتوار کو متعدد حملوں کی اطلاع دی، جن میں جنوبی شہر نباتیح بھی شامل ہے، لبنان کی وزارت صحت نے کہا کہ جنوب میں اسرائیلی اسٹن گرینیڈ سے دو افراد زخمی ہوگئے۔
کاٹز اور نیتن یاہو نے ایک مشترکہ بیان میں کہا کہ "200 میٹر سے زیادہ طویل اور 25 میٹر سے زیادہ گہری ایک سرنگ کو تباہ کر دیا گیا جس میں سینکڑوں ہتھیاروں کے ساتھ ساتھ کئی لانچ شافٹ بھی شامل تھے جن کا مقصد اسرائیل اور اس کے شہریوں کو نشانہ بنانا تھا۔" ان کے مطابق "اسرائیل نے امریکہ اور لبنان میں امریکی نمائندے کو انفراسٹرکچر کو تباہ کرنے سے پہلے ہی آگاہ کر دیا تھا۔"
ساحلی شہر ٹائر میں اے ایف پی کے ایک رپورٹر نے جو مجدال زوون کے گاؤں کے قریب دھماکے کے مقام سے تقریباً 10 کلومیٹر (چھ میل) کے فاصلے پر واقع ہے، دور سے دھواں اٹھتا ہوا دیکھا۔ انہوں نے بتایا کہ طائر کے جنوب میں واقع قصبوں کے رہائشیوں نے لبنانی میڈیا میں یہ خبریں سننے کے بعد علاقہ خالی کر دیا کہ اسرائیل پاس میں دھماکہ کر سکتا ہے۔
اتوار کے روز ہونے والے حملوں کے جواب میں حزب اللہ نے کہا کہ وہ اس بات کا اعادہ کرتا ہے کہ دشمن نے جو کچھ کیا ہے وہ جنگ بندی کی کھلی خلاف ورزی ہے اور یہ کہ وہ ان خلاف ورزیوں کی نگرانی کر رہا ہے، اور اپنے وطن اور اپنے لوگوں کے دفاع کا حق محفوظ رکھتا ہے۔
حزب اللہ پر دباؤ
اسرائیلی فوج نے کہا کہ اس کا ایک فوجی جنوبی لبنان میں "لڑائی میں مارا گیا" اور بعد میں کہا کہ اس نے ایک "حزب اللہ دہشت گرد" کو بھی ہلاک کر دیا جس نے اس کی افواج کے ساتھ جھڑپ کی تھی۔ واضح رہے کہ حزب اللہ مارچ میں اس وقت امریکہ اور اسرائیل کے خلاف جنگ میں شامل ہو گیا جب ایران کے سپریم لیڈر کو جاں بحق کر دیا گیا۔ وہیں اسرائیل نے لبنان پر بڑے پیمانے پر فضائی اور زمینی حملے شروع کر دیے۔
لبنان کے صدر جوزف عون نے سنیچر کے روز اپنے امریکی ہم منصب ڈونلڈ ٹرمپ کو بتایا کہ ان کا ملک معاہدے پر عمل درآمد کے لیے "اپنی ذمہ داریاں سنبھالے گا"۔ یہ معاہدہ مقبوضہ لبنانی سرزمین سے کسی بھی اسرائیلی انخلاء کو اس بات سے مشروط کرتا ہے کہ بیروت حزب اللہ کو "پائلٹ زون" بنا کر غیر مسلح کرے گا اور اس کے زیر اثر علاقوں کا انتظام لبنانی فوج سنبھال لے گی۔
اسرائیلی وزیراعظم بنجمن نیتن یاہو نے اس معاہدے کو اپنے ملک کے لیے تاریخی اور تہران کے لیے ایک دھچکا قرار دیا۔ اسرائیل کے وزیر دفاع اسرائیل کاٹز نے اصرار کیا ہے کہ جب تک حزب اللہ مسلح رہے گی لبنان میں فوجیں موجود رہیں گی۔
وہیں حزب اللہ نے شروع سے ہی اسرائیل کے ساتھ مذاکرات کی شدید مخالفت کی اور اس نئے معاہدے کو مسترد کر دیا۔ نعیم قاسم نے سنیچر کے روز کہا کہ گروپ اس معاہدے کو "باطل" قرار دیتا ہے۔ انہوں نے "خودمختاری" کی خلاف ورزی قرار دیتے ہوئے ہتھیار ڈالنے سے انکار کر دیا۔
حزب اللہ کے قانون ساز حسن فضل اللہ نے اتوار کو کہا کہ "حکام نے جو کچھ کیا ہے وہ بغاوت کے مترادف ہے جس کا مقصد ملک کو انتشار کی طرف دھکیلنا اور دشمن کے ساتھ تنازع کو اندرونی تنازعہ کی طرف منتقل کرنا ہے"۔
لبنانی پارلیمنٹ کے اسپیکر اور حزب اللہ کے اتحادی نبیہ بیری نے کہا کہ یہ معاہدہ اپنی موجودہ شکل میں "منظور نہیں ہو گا" اور اسے ایک ایسا حکم نامہ قرار دیا جو "لبنان کے حقوق کا تحفظ نہیں کرتا۔"
حزب اللہ نے بارہا لبنانی حکام سے کہا کہ وہ امریکہ کے ساتھ اپنی جنگ ختم کرنے کے لیے ایران کے مذاکرات سے خود کو منسلک کریں، جب کہ تہران کا اصرار ہے کہ مشرق وسطیٰ کی جنگ کے لیے کسی بھی جنگ بندی میں لبنان کو شامل کیا جانا چاہیے۔
ایرانی پارلیمنٹ کے اسپیکر اور تہران کے مذاکراتی وفد کے سربراہ محمد باقر غالب نے بیری کے ساتھ فون پر گفتگو کرتے ہوئے کہا کہ ہمارا مقصد لبنان میں جنگ کا خاتمہ، پناہ گزینوں کی ان کے گھروں میں واپسی اور غاصبانہ قبضے کا خاتمہ اور صیہونی حکومت کی لبنانی سرزمین سے انخلاء ہے۔
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