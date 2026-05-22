بین الاقوامی سطح پر مذمت و مخالفت کے بعد اسرائیل نے غزہ کے سینکڑوں گلوبل سمود فلوٹیلا کارکنوں کو رہا کر دیا
عالمی سمود فلوٹیلا کارکنوں نے الزام لگایا کہ، انھیں اسرائیلی فورسز نے حراستی مرکز میں مارا پیٹا اور ان کے ساتھ بدسلوکی کی گئی-
Published : May 22, 2026 at 11:47 AM IST
تل ابیب: اسرائیلی حکومت نے جمعرات کو غزہ کی اسرائیلی بحری ناکہ بندی کی خلاف ورزی کرنے والے سینکڑوں فلوٹیلا کارکنوں کو رہا کر دیا اور انہیں دوسرے ملک بھیج دیا۔ کارکنوں کے ساتھ نازیبہ سلوک پر عالمی سطح پر غم و غصہ تھا، جس میں سے کئی ممالک میں اسرائیلی سفیروں کو حکومتوں نے طلب کر لیا۔
تقریباً 420 کارکنان کو ترکی ڈپورٹ کر دیا گیا۔ وہ جمعرات کی شام استنبول پہنچے۔ سرمئی سویٹ سوٹ اور عرب کیفیاں پہنے، انگلیوں سے جیت کا نشان دکھاتے ہوئے اور "آزاد فلسطین" کے نعرے لگاتے ہوئے کارکنان طیارے سے نیچے اتر رہے تھے۔ ان میں سے کچھ کارکنان لنگڑاتے نظر آئے۔
ترکی کی سرکاری خبر رساں ایجنسی انادولو نے رپورٹ کیا کہ تمام کارکنوں کو طبی معائنہ کے لیے لے جایا گیا۔
اسرائیلی وزارت خارجہ نے ایک بیان میں کہا کہ فلوٹیلا سے "تمام غیر ملکی کارکنوں" کو ڈپورٹ کر دیا گیا ہے۔
اسرائیل میں عرب اقلیتی حقوق کے قانونی مرکز، یا ادالاح ، نے کہا کہ ایک شریک جو اسرائیلی شہریت رکھنے والے شخص ریجیو کو اسرائیل میں غیر قانونی داخلے اور غیر قانونی قیام کے الزام میں عدالتی سماعت کے بعد رہا کر دیا گیا۔ ریجیو نے غزہ کے لیے پچھلے فلوٹلاس میں بھی حصہ لیا ہے۔
نیتن یاہو نے سکیورٹی وزیر کی سرزنش کے بعد فوری ملک بدری کا حکم دیا تھا
وزیر اعظم بنجمن نتن یاہو نے بدھ کے روز کہا تھا کہ انہوں نے ہدایت کی ہے کہ کارکنوں کو "جلد سے جلد" ملک بدر کر دیا جائے۔ اسرائیل کی جانب سے یہ بھی دعویٰ کیا گیا کہ وزیراعظم نے اشتعال انگیز ویڈیوز پر اسرائیل کے قومی سلامتی کے وزیر کی سرزنش کی۔ ویڈیو میں دکھایا گیا ہے کہ وزیر حراست میں لیے گئے فلوٹیلا کارکنوں کو ہتھکڑیاں لگا کر گھٹنے ٹیکنے پر مجبور کر رہے تھے۔
نتن یاہو نے کہا کہ اگرچہ اسرائیل کو "حماس کے دہشت گرد حامیوں کے اشتعال انگیز فلوٹیلاز کو روکنے کا پورا حق حاصل ہے،" لیکن قومی سلامتی کے وزیر اتمار بین گویر نے کارکنوں کے ساتھ جو سلوک کیا وہ "اسرائیل کی اقدار اور اصولوں کے مطابق نہیں تھا۔"
بین-گویر نے بدھ کو ویڈیوز جاری کی تھیں جن میں انھیں کچھ قیدیوں کے درمیان چلتے ہوئے دکھایا گیا تھا۔ ایک میں، کارکنان جن کے ہاتھ پیٹھ کے پیچھے بندھے ہوئے ہیں، گھٹنے ٹیک رہے ہیں، ان کے سر فرش کو چھو رہے ہیں۔
برطانیہ، فرانس اور پرتگال سمیت متعدد ممالک نے جمعرات کے روز اسرائیلی سفیروں کو فلوٹیلا کارکنوں کے ساتھ نازیبہ سلوک کے بارے میں تشویش اور بین گویر کے اقدامات کے خلاف احتجاج درج کرانے کے لیے طلب کیا تھا۔
فرانسیسی وزیر خارجہ ژاں نوئل باروٹ نے کہا کہ "گلوبل سمود فلوٹیلا کے مسافروں کے ساتھ مسٹر بین گویر کے اقدامات، جن کی اسرائیلی حکومت میں ان کے اپنے ساتھیوں نے بھی مذمت کی، ناقابل قبول ہے۔" ترکی، یونان، اٹلی اور انڈونیشیا نے بھی بن گویر کے تبصروں اور فلوٹیلا کارکنوں کے ساتھ سلوک پر اسرائیل کی مذمت کی۔
اطالوی قیدیوں نے اسرائیلی فورسز کی طرف سے ہونے والی زیادتیوں کو بیان کیا
دو اطالوی شہری جنہیں اسرائیل نے حراست میں لیا تھا جمعرات کو گھر واپس آ گئے، ان کا کہنا تھا کہ انہیں مارا پیٹا گیا اور ان کے ساتھ بدسلوکی کی گئی- ان الزامات کی اسرائیلی جیل حکام نے تردید کی۔
ایک اطالوی قانون ساز ڈاریو کیروٹینو نے کہا کہ انہوں نے اپنی زندگی کے سب سے ڈراونا تجربہ کیا جب اسرائیلی فورسز نے حراستی مرکز کے اندر کارکنوں کو رائفلوں سے پیٹا۔
ایک اطالوی اخبار کے صحافی الیسانڈرو منٹوانی نے کہا کہ "انہوں نے مجھے ٹانگوں میں لات ماری اور چہرے پر گھونسا مارا۔"
اسرائیلی جیل سروس کے ترجمان زیوان فریدین نے کہا کہ یہ الزامات جھوٹے اور مکمل طور پر بے بنیاد ہیں۔
کارکنوں کی درجنوں کشتیاں اپریل میں اسپین سے غزہ کے لیے روانہ ہوئیں تھیں۔ اسرائیل نے 30 اپریل کو جنوبی یونانی جزیرے کریٹ کے قریب گروپ کے 20 بحری جہازوں کو روکا اور بیشتر کارکنوں کو اترنے پر مجبور کیا۔
اسرائیل نے دو ہائی پروفائل کارکنان - ہسپانوی-سویڈش شہری سیف ابوکیشیک اور برازیلین شہری تھیاگو ایویلا کو واپس اسرائیل لے گیا جہاں ان سے پوچھ گچھ کی گئی اور ڈی پورٹ کیے جانے سے پہلے ایک ہفتہ تک حراست میں رکھا گیا۔
کارکنوں نے اسرائیل پر تشدد کا الزام لگایا، اسرائیل اس کی تردید کرتا ہے۔ برازیل اور اسپین نے اپنے شہریوں کو اغوا کرنے پر اسرائیل کی مذمت کی۔
اس کے بعد شرکاء دوبارہ منظم ہو گئے اور 50 سے زیادہ کشتیاں 14 مئی کو ترکی کی بندرگاہ مارمارس سے روانہ ہوئیں۔ فلوٹیلا کی ویب سائٹ کے مطابق، اسرائیلی فورسز نے غزہ کے ساحل سے تقریباً 268 کلومیٹر (167 میل) دور کشتیوں کو روکنا شروع کر دیا۔
اقوام متحدہ میں فلسطینی سفیر ریاض منصور نے اقوام متحدہ کی سلامتی کونسل کو بتایا کہ ممالک کو اپنے ممالک کے فلوٹیلا کارکنوں کے ساتھ سلوک پر ناراض ہونے کا حق رکھتے ہیں – لیکن انہوں نے کہا کہ بن گویر نے جو کچھ کیا وہ ثبوت ہے کہ اسرائیل فلسطینی قیدیوں کے ساتھ کیا سلوک کرتا ہے۔
اسرائیل نے بارہا ایسی ہی کوششوں کو روکا ہے
اسرائیل کی وزارت خارجہ نے فلوٹیلا کو "حماس کی خدمت میں ایک پی آر اسٹنٹ" قرار دیا ہے۔ کشتیاں امداد کی ایک چھوٹی سی علامتی رقم لے جاتی ہیں۔
اس ہفتے، یو ایس ٹریژری نے فلوٹیلا پر سوار متعدد یورپی کارکنوں کے خلاف پابندیاں عائد کیں، جنہیں امریکی وزیر خزانہ سکاٹ بیسنٹ نے "دہشت گردی کے حامی" قرار دیا۔
پچھلے سال، اسرائیلی حکام نے تقریباً 500 کارکنوں پر مشتمل ایک ایسی ہی کوشش کو روک دیا تھا۔
اسرائیل نے ان شرکاء کو گرفتار کیا، حراست میں لیا اور بعد میں ملک بدر کر دیا، جنہوں نے دعویٰ کیا کہ اسرائیلی حکام نے ان کے ساتھ بدسلوکی کی۔ اسرائیلی حکام نے ان الزامات کی تردید کی ہے۔
2007 سے غزہ کی ناکہ بندی
اسرائیل نے 2007 میں حماس کے زیر قبضہ علاقے پر قبضے کے بعد سے غزہ کی سمندری ناکہ بندی برقرار رکھی ہے۔ اسرائیلی حکام نے 7 اکتوبر 2023 کو جنوبی اسرائیل پر حماس کے زیرقیادت حملوں کے بعد اس میں مزید شدت پیدا کی ہے۔
ناقدین کا کہنا ہے کہ ناکہ بندی اجتماعی سزا کے مترادف ہے۔ اسرائیل کا کہنا ہے کہ اس کا مقصد حماس کو خود کو مسلح کرنے سے روکنا ہے۔
غزہ کی وزارت صحت کے مطابق، 7 اکتوبر 2023 سے اب تک اسرائیلی جارحیت میں 72,700 سے زیادہ افراد ہلاک ہو چکے ہیں۔
