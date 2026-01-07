اسرائیل نے مغربی کنارے کو دو حصوں میں تقسیم کرنے والے پروجیکٹ کا ٹینڈر جاری کر دیا
اسرائیل نے مغربی کنارے کو دو حصوں میں تقسیم کرنے اور یہودی بستیوں کی تعمیر شروع کرنے کی آخری رکاوٹ کو ختم کر دیا ہے۔
Published : January 7, 2026 at 12:35 PM IST
یروشلم: اسرائیل نے مشرقی القدس کو مغربی کنارے سے الگ کرنیوالی غیر قانونی یہودی بستی کے قیام کی منظوری میں آنے والی آخری رکاوٹ کو بھی دور کر دیا ہے۔ ایک سرکاری ٹینڈر کے مطابق، مغربی کنارے کو مؤثر طریقے سے دو حصوں میں تقسیم کرتے ہوئے یروشلم کے قریب ایک متنازعہ آباد کاری کے منصوبے پر تعمیراتی کام شروع کیا جائے گا۔
اس ٹینڈر میں ڈویلپرز سے بولی لگانے کا مطالبہ کیا گیا ہے۔ اسے ای ون ( E1 ) پروجیکٹ کا نام دیا گیا ہے۔ اس ٹینڈر کے جاری ہونے سے یہودی بستیوں کی تعمیر شروع کرنے کا راستہ صاف ہو گیا ہے۔
سیٹلمنٹ مخالف مانیٹرنگ گروپ پیس ناؤ نے سب سے پہلے ٹینڈر کی اطلاع دی۔ گروپ کے سیٹلمنٹ واچ ڈویژن کو چلانے والے یونی میزراہی نے کہا کہ ابتدائی کام ایک ماہ کے اندر شروع ہو سکتا ہے۔
اسرائیلی ای ون پروجیکٹ میں یروشلم کے مشرق میں زمین کے ایک کھلے راستے پر یہودی آبادکاری کی ترقی دو دہائیوں سے زیادہ عرصے سے زیر غور ہے، لیکن پچھلی انتظامیہ کے دوران امریکی دباؤ کی وجہ سے اسے منجمد کر دیا گیا تھا۔
عالمی برادری مغربی کنارے میں اسرائیلی بستیوں کی تعمیر کو غیر قانونی اور امن کی راہ میں رکاوٹ سمجھتی ہے۔
ایک متنازعہ منصوبہ
ای ون منصوبہ خاص طور پر متنازعہ ہے کیونکہ یہ یروشلم کے مضافات سے مقبوضہ مغربی کنارے تک جاتا ہے۔ ناقدین کا کہنا ہے کہ اس سے علاقے میں متصل فلسطینی ریاست کے قیام کی راہ میں بڑی رکاوٹ حائل ہو جائے گی۔
انتہائی دائیں بازو کے سیاست دان اسرائیل کے وزیر خزانہ بیزلیل سموٹریچ آبادکاری کی پالیسی کی نگرانی کرتے ہیں، وہ طویل عرصے سے اس منصوبے کی منظوری کے لیے زور لگا رہے ہیں۔
اسرائیلی حکومت پر سموٹریچ جیسے مذہبی اور انتہا پسند سیاست دانوں کا غلبہ ہے، جن کا آبادکاری کی تحریک سے قریبی تعلق ہے۔ وزیر خزانہ کو سیٹلمنٹ پالیسیوں پر کابینہ کی سطح کا اختیار دیا گیا ہے اور انہوں نے مغربی کنارے میں آباد کاروں کی آبادی کو دوگنا کرنے کے عزم کا اظہار کیا ہے۔
اگست 2025 میں جب اسرائیل نے ای ون منصوبے کو حتمی منظوری دی تھی اس وقت بیزلیل سموٹریچ نے ایک بیان دیا تھا جس میں انھوں نے کہا تھا کہ، "فلسطینی ریاست کو نعروں سے نہیں بلکہ اقدامات سے میز سے مٹایا جا رہا ہے، ہر بستی، ہر محلہ، ہر ہاؤسنگ یونٹ اس خطرناک خیال (آزاد فلسطینی ریاست) کے تابوت میں ایک اور کیل ہے۔"
اسرائیل کی لینڈ اتھارٹی کی ویب سائٹ پر عوامی طور پر قابل رسائی ٹینڈر میں 3,401 ہاؤسنگ یونٹس تیار کرنے کی تجاویز کا مطالبہ کیا گیا ہے۔ پیس ناؤ کا کہنا ہے کہ ٹینڈر کی اشاعت "ای ون میں تعمیر کو آگے بڑھانے کی تیز رفتار کوشش کی عکاسی کرتی ہے۔
اسرائیل کی طرف سے بستیوں کی توسیع مقبوضہ مغربی کنارے میں فلسطینیوں کے لیے بڑھتی ہوئی سنگین حقیقت کا حصہ ہے۔ مقبوضہ مغربی کنارے میں فلسطینیوں پر آباد کاروں کے حملوں، فلسطینی قصبوں سے بے دخلی، اسرائیلی فوجی کارروائیوں، اور تحریک آزادی کا گلا گھونٹنے والی چوکیوں کے ساتھ ساتھ اسرائیلیوں پر کئی فلسطینی حملوں میں نمایاں اضافہ ہوا ہے۔ اب 700,000 سے زیادہ اسرائیلی آباد کار مغربی کنارے اور مشرقی یروشلم میں مقیم ہیں۔
ای ون پروجیکٹ کا محل وقوع اہم ہے کیونکہ یہ مغربی کنارے کے بڑے شہروں رام اللہ، شمال میں، اور جنوب میں بیت لحم کے درمیان آخری جغرافیائی روابط میں سے ایک ہے۔
دونوں شہر 22 کلومیٹر (14 میل) کے فاصلے پر ہیں، لیکن ان کے درمیان سفر کرنے والے فلسطینیوں کو ایک وسیع راستہ اختیار کرنا ہوگا اور متعدد اسرائیلی چوکیوں سے گزرنا ہوگا، سفر میں گھنٹوں گزارنا ہوگا۔ امید یہ تھی کہ فلسطینی ریاست میں یہ خطہ شہروں کے درمیان براہ راست رابطے کا کام کرے گا۔
