اسرائیل نے کینیڈا کے وفد کو مقبوضہ مغربی کنارے کا دورہ کرنے سے روک دیا
اسرائیل کا کہنا ہے کہ، کینیڈین مسلم ووٹ کے اسلامک ریلیف ورلڈ وائیڈ نامی تنظیم سے ہیں، جس کی وجہ سے انھیں روک دیا گیا۔
اوٹاوا، اونٹاریو: اسرائیل نے منگل کو کینیڈا کے ایک نجی وفد کو مقبوضہ مغربی کنارے میں داخل ہونے سے روک دیا۔ اس وفد میں کنیڈا کے چھ ارکان پارلیمنٹ بھی شامل ہیں۔
کینیڈا میں اسرائیلی سفارت خانے نے کہا کہ اس گروپ کو اسلامک ریلیف ورلڈ وائیڈ نامی ایک غیر سرکاری تنظیم سے روابط کی وجہ سے داخلے سے منع کیا گیا ہے۔ یہ تنظیم اسرائیل کی دہشت گرد گروپوں کی فہرست میں شامل ہے۔
کینیڈا کی وزیر خارجہ انیتا آنند نے سوشل میڈیا پر ایک پوسٹ میں کہا کہ کینیڈا نے ملک کے شہریوں کے ساتھ ناروا سلوک پر اپنے اعتراضات کا اظہار کیا ہے۔
وزیر اعظم مارک کارنی کی لبرل پارٹی سے تعلق رکھنے والی اونٹاریو کی رکن پارلیمنٹ اقرا خالد نے الزام لگایا ہے کہ وہ اس وفد کا حصہ تھیں اور انہیں اسرائیلی سرحدی اہلکاروں نے کئی بار دھکے مارے۔
اقرا خالد نے کہا کہ تقریباً 30 افراد پر مشتمل وفد کے ایک رکن کی تلاشی لینے کی کوشش کے بعد انہیں دھکیل دیا گیا تھا۔
رکن پارلیمنٹ اقرا خالد نے کہا کہ سرحدی اہلکار یہ جانتے تھے کہ وہ ایک قانون ساز ہیں کیونکہ ان کے پاس خصوصی پاسپورٹ تھا، جو کہ کینیڈا کے معیاری دستاویز سے مختلف نظر آتا ہے۔
اسرائیلی سفارت خانے کے بیان میں کہا گیا ہے کہ اسرائیل "ان تنظیموں اور افراد کے داخلے کی اجازت نہیں دے گا جو دہشت گرد تنظیموں سے وابستہ ہیں۔"
کینیڈین مسلم ووٹ نامی گروپ کی سرپرستی میں اس وفد نے مغربی کنارے میں بے گھر فلسطینیوں سے ملاقات کا منصوبہ بنایا تھا جہاں حال ہی میں اسرائیلی حکومت نے یہودی بستیوں میں 764 نئے مکانات کی تعمیر کی منظوری دی تھی۔
اسرائیلی بیان میں کہا گیا ہے کہ کینیڈین-مسلم ووٹ کو اپنی فنڈنگ کا بڑا حصہ اسلامک ریلیف کینیڈا سے ملتا ہے، جو کہ اسلامک ریلیف ورلڈ وائیڈ کا ایک ذیلی ادارہ ہے جسے اسرائیل نے ایک دہشت گرد ادارے کے طور پر درج کیا ہے۔
اوٹاوا میں، کینیڈین مسلمانوں کی نیشنل کونسل نے کہا کہ اسرائیلی حکومت کی طرف سے کینیڈین ارکان پارلیمان کو ملک میں آنے کی اجازت دینے سے انکار شفافیت اور احتساب کے بارے میں سنگین خدشات کو جنم دیتا ہے۔
برٹش کولمبیا کی نیو ڈیموکریٹ رکن پارلیمنٹ جینی کوان نے کہا کہ پورے وفد کے پاس مغربی کنارے میں داخل ہونے کے لیے الیکٹرانک سفری اجازتیں تھیں لیکن وہ "ہماری آمد کے دن" منسوخ کر دی گئیں۔
ستمبر میں، کینیڈا نے کئی دیگر ممالک کے ساتھ فلسطینی ریاست کو تسلیم کیا ہے۔یہ کینیڈا کی پالیسی میں ایک اہم تبدیلی اور ایک ایسا اقدام ہے جو امریکہ کی مخالفت کے باوجود سامنے آیا۔ اس وقت، کینیڈا نے کہا تھا کہ اسے امید ہے کہ اس تسلیم سے امن کی راہ ہموار ہو گی جس کی بنیاد پر دو ریاستیں شانہ بشانہ رہیں گی۔
