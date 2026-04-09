لبنان میں حزب اللہ پر اسرائیل کے حملوں کا سخت جواب دیا جائے گا، ایران
ایران نے کہا کہ لبنان پر اسرائیلی حملے جنگ بندی معاہدے کی خلاف ورزی ہیں اور اس سے مذاکرات بیکار ہو جائیں گے۔
Published : April 9, 2026 at 10:48 PM IST
دبئی/بیروت: ایرانی پارلیمنٹ کے اسپیکر محمد باقر قالیباف نے جمعرات کو خبردار کیا کہ اگر اسرائیل نے لبنان میں حزب اللہ پر حملے جاری رکھے تو اس کے واضح نتائج اور سخت ردعمل سامنے آئے گا۔
قالیباف نے ایکس پر ایک پیغام میں یہ انتباہ جاری کیا۔ انہوں نے دوسرے ایرانی حکام کی طرح اس بات پر زور دیا کہ دو ہفتے کی جنگ بندی، جسے اسرائیل اور امریکہ دونوں نے مسترد کر دیا ہے، لبنان پر بھی لاگو ہوتا ہے۔
انہوں نے کہا، ’’کسی بھی جنگ بندی کی خلاف ورزی کا واضح اور سخت جواب دیا جائے گا‘‘۔ قالیباف کو ایک ممکنہ مذاکرات کار کے طور پر زیر بحث لایا جا رہا ہے، جو اس ہفتے کے آخر میں پاکستانی دارالحکومت اسلام آباد میں امریکی نائب صدر جے ڈی وینس سے ملاقات کر سکتے ہیں۔
لبنان میں اسرائیلی حملوں میں 203 افراد مارے گئے۔
لبنان کی وزارت صحت نے کہا کہ بدھ کے روز وسطی بیروت اور دیگر علاقوں میں اسرائیلی حملوں میں کم از کم 203 افراد ہلاک ہوئے۔ وزارت نے جمعرات کو کہا کہ ان حملوں میں ایک ہزار سے زائد افراد زخمی ہوئے ہیں۔ اسرائیل اور لبنانی انتہا پسند گروپ حزب اللہ کے درمیان جنگ شروع ہونے کے بعد سے بدھ کو ہونے والی ہلاکتوں کی تعداد گزشتہ پانچ ہفتوں میں سب سے زیادہ تھی۔
اسرائیلی فوج نے کہا کہ اس نے حزب اللہ کے ٹھکانوں کو نشانہ بنایا۔ تاہم، عمارتوں نے بغیر کسی وارننگ کے حملہ کیا، ان میں سے بہت سی گنجان آباد تجارتی اور رہائشی علاقوں میں، جس کے نتیجے میں بڑے پیمانے پر شہری ہلاکتیں ہوئیں۔ لبنانی صدر جوزف عون نے ان حملوں کو وحشیانہ قرار دیا۔