اسرائیل نے ایران پر حملہ کر دیا، آیت اللہ علی خامنہ ای کے دفتر کے قریب دھماکہ
ایران کے دارالحکومت میں حملہ سپریم لیڈر آیت اللہ علی خامنہ ای کے دفاتر کے قریب کیا گیا۔
Published : February 28, 2026 at 12:16 PM IST
تل ابیب، اسرائیل: اسرائیل نے ہفتے کے روز ایران کے دارالحکومت پر حملہ کر دیا، شہر کے مرکز سے دھویں کے بادل اٹھتے دکھائی دیے۔ واضح حملہ سپریم لیڈر آیت اللہ علی خامنہ ای کے دفاتر کے قریب کیا گیا۔
یہ فوری طور پر واضح نہیں ہو سکا کہ آیا 86 سالہ خامنہ ای اس وقت اپنے دفتر میں موجود تھے۔ انہیں حالیہ دنوں میں عوامی طور پر نہیں دیکھا گیا کیونکہ امریکہ کے ساتھ تناؤ بڑھ گیا ہے۔ لیکن یہ حملہ اس وقت ہوا ہے جب امریکہ نے خطے میں لڑاکا طیاروں اور جنگی جہازوں کا ایک وسیع بیڑہ جمع کیا ہے تاکہ ایران پر اس کے جوہری پروگرام پر معاہدے کے لیے دباؤ ڈالنے کی کوشش کی جا سکے۔
اسرائیلی وزیر دفاع اسرائیل کاٹز نے اس حملے کو "خطرات کو دور کرنے کے لیے کیا گیا" حملہ قرار دیا۔ انہوں نے فوری طور پر اس کی وضاحت نہیں کی۔
تہران میں عینی شاہدین نے دھماکے کی آواز سنی۔ ایران کے سرکاری ٹیلی ویژن نے بعد میں بغیر وجہ بتائے دھماکے کی اطلاع دی۔
پورے اسرائیل میں ایک ہی وقت میں سائرن بجنے لگے۔ اسرائیلی فوج نے کہا کہ اس نے "ریاست اسرائیل کی طرف میزائل داغے جانے کے امکان کے لیے عوام کو تیار کرنے کے لیے ایک فعال الرٹ جاری کیا ہے۔"
اسرائیل کے حملہ کرنے کے اعلان کے ساتھ ایرانی دارالحکومت میں مزید دھماکے ہوئے۔ حکام نے حملوں میں کسی جانی نقصان کی اطلاع نہیں دی ہے۔
دریں اثناء ایران نے اسرائیل کی جانب سے ملک کو نشانہ بنانے کے حملے کے بعد اپنی فضائی حدود کو بند کر دیا۔
پائلٹوں کو یہ وارننگ اس وقت سامنے آئی جب ایران کے دارالحکومت تہران میں دھماکے ہوئے۔
امریکی فوج نے اس حملے پر فوری طور پر تبصرہ کرنے سے انکار کر دیا۔